Filléres csodaszer a konyhában: sokan nem ismerik ezt a jótékony sárga port

A fűszerek elengedhetetlen hozzávalók a mai gasztronómiában is, bár tápértékük nincs, mégis számos jótékony hatással bírnak. Szakemberek szerint a fűszerek legismertebb hatása, hogy fokozzák majdnem minden emésztőnedvet termelő szerv elválasztó tevékenységét: ezáltal nő a nyál, a gyomornedv, a hasnyálmirigy és az epe váladéktermelése. A fokozott nedvtermelés pedig jobb emésztést, gyorsabb felszívódást és hasznosulást eredményez.

Korábban írtunk arról, hogy a táplálkozás-élettani szerep mellett a fűszerek speciális funkciókat is betölthetnek. Például a sómentes diétát tartó betegek esetében a jól megválasztott fűszerek - fűszerkeverékek - segítenek abban, hogy a sómentes, azaz az ingerszegény étel mégis ízletes legyen. Ha energiában (kalóriában) szegény ételt kell fogyasztanunk, szintén a fűszerek tehetik változatosabbá, egészségesebbé a menüsort. Ennek mentén kijelenthetjük tehát, hogy a fűszerekkel tényleg érdemes foglalkozni és felhasználni ételeinkben, hiszen valóban hozzájárulhatnak az egészséges táplálkozáshoz. Ezért érdemes velük kísérletezni, hisz van köztük jónéhány olyan, amit a hagyományos magyar konyha nem használ, pedig érdemes lenne naponta fogyasztanunk belőle. Ilyen a curry is.

A curry elnevezést eredetileg két, egymástól független indiai kifejezésből "honosították" a britek Európában, és ilyen értelemben találkozhatunk vele mi is a konyhában akár itthon, akár más európai vagy épp ngolszász országban.

Elsődlegesen a "kari" egy elsősorban Dél-Indiában népszerű fűszernövény (Murraya koenigii, régebbi nevén Chalcas koenigii), a Távol-Keleten honos citrusféle cserje, amelynek levelét használják fűszerezésre, Indiában főleg vegetáriánus ételekhez. A "karhí", vagyis a curry pedig egy édeskés-savanykás szósszal készült nyugat-indiai étel. A curry a tamil kari szónak egy túlságosan leegyszerűsített változata, melynek "szósz", "mártás" a jelentése. A curry az angolok révén vált általános kifejezéssé, amit mindenféle indiai étel fűszerezéseként értelmeztek, így került át Európába és hozzánk is egy fűszerkeverék összefoglaló megnevezéseként.

Curry fűszer Ez a sárga színű por nem egy fűszer, hanem egy különleges fűszerkeverék, mely Indián kívül egész Dél-Kelet-Ázsia konyhájának meghatározó ízesítője. A curry összetétele nemcsak országonként, de városonként, sőt családonként is más és más. A nevét adó egyik alkotórész, a currylevél sem ízében, sem színében nem annyira intenzív, mint maga a fűszerkeverék. Az alapösszetevők a következők: ánizs, chili, csicseriborsó, curry levél, édeskömény, fahéj, fehérbors, feketebors, fokhagyma, galangál, görögszéna mag, gyömbér, hagyma, kapormag, kardamom, koriandermag, kurkuma, mák, mustármag, paprika, római kömény, só, szegfűszeg, szerecsendió, zellermag. Levesek, fűszeres egytálételek és húspácok kitűnő fűszere.

A nálunk erős, jellegzetes fűszerkeverékként ismert curry Indiában nem létezik, viszont mi annál inkább szeretjük használni egzotikus ételeinkben. A fűszerkeverék összetétele erősen változó lehet; karilevelet nagyon ritkán tartalmaz. Itthon a legfőbb alkotóelemei: római kömény, kurkuma, lepkeszegmag és csilipaprika.

De az említett négy alapfűszeren kívül előfordulhat még a curryben: édeskömény, fahéj, fekete bors, fűszerkömény, fűszerpaprika, gyömbér, kapormag, kardamom, koriander, mák, sáfrány, szegfűbors, szegfűszeg, szerecsendió, szezámmag, zellermag.

Nem számít túl drága terméknek, megnéztük az Árgép kínálatát, mit mutatnak a keresési eredmények, milyen kiszerelésben és mennyiért vehetünk curry port az egyes boltokban. Ennek mentén az árakat tekintve olcsó fűszerkeverék,

hisz a 20 grammos kiszerelésű fűszercsomagot 169 forintért megvásárolhatjuk a Lucullus márkából, de paleolit változatban 50 grammot is vehetünk belőle mindössze 269 forintért. 250 gramm 764 Ft, 1 kilogrammos kiszerelés pedig 2285 Ft-ba kerül ebből a változatból.

A curry por/fűszerkeverék két alapösszetevője és jótékony hatása

1. kurkumin/kurkuma

A kurkuminnak a curry nem csupán a világítóan sárga színét köszönheti. Az anyag megakadályozhatja a metasztázis kialakulását és elterjedését is, állapították meg a houstoni Texas Egyetem kutatói egereken végzett kísérleteik során. A rákos egereket kurkuminnal, a Paclitaxel elnevezésű mellrák elleni gyógyszerrel vagy a kettő kombinációjával kezelték. Az összesen 60 egér egy részét pedig kezeletlenül hagyták, hogy legyen összehasonlítási alapjuk.

Miután eltávolították mellükből a daganatot, majd mindegyik kezeletlenül maradt egér tüdejében áttételek kezdtek kialakulni. Valamivel kisebb volt a metasztázisok száma azoknál a rágcsálóknál, amelyeket Paclitaxellel kezeltek. A harmadik csoport esetében azonban nagy meglepetés érte a tudósokat: azoknál az állatoknál ugyanis, amelyeket kurkuminnal vagy a két anyag kombinációjával kezeltek, jelentősen visszaesett a beteg egyedek száma.

Gyógyhatásai:

Segít megelőzni a cukorbetegséget

Vizsgálatok kimutatták, hogy a curryben lévő összetevők megelőzhetik a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. Az eredmények szerint ehhez a hatáshoz rendszeresen fogyasztanunk kell ebből a fűszerből. Ezen kívül pedig gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, amely a hasnyálmirigyben található vércukorszintet is szabályozó sejtek károsodását akadályozza meg.

Immunerősítő

A curry fűszerkeverékben lévő kurkumában található kurkumin nevű vegyületnek számos jótékony hatása van az egészségünkre. Így immunrendszerünk erősítésében is komoly szerepe van azáltal, hogy olyan fehérjék termelődését segíti a szervezetben, amely a védekező rendszerünk megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen.

Daganatmegelőző

A kurkumin számos daganatos betegség megelőzésében is segíthet. Többek között hatásos a mell- és a különböző nyakdaganatok megelőzésében. De a különböző vizsgálatok azt is kimutatták, hogy akár még a prosztatadaganat megelőzésében is hatásos segítség lehet.

Antioxidáns

A kurkumin antioxidánsként is hatékony, így többféle daganatos betegség megelőzésében is segíthet, de egyes vizsgálatok szerint akár még az Alzheimer-kór gyógyításában is, bár ezt a hatását még jelenleg is csak vizsgálják az orvosok.

2. Római kömény

A római kömény számos konyhának az egyik jellegzetes, igazán kedvelt fűszere, itthon viszont még alig ismerik, sok boltban nem is kapható sem egészben, sem őrölve ez a fűszer, szabályosan vadászni kell rá a hazai szupermarketekben. A tradicionális magyar konyhának nem alapanyaga, szemben a köménnyel, íze azonban nagyon eltér a "mi" köményünktől.

A római kömény kicsit nagyobb és világosabb, mint a kömény. Íze nagyon jellegzetes, ha valaki már kóstolta, akkor többé egészen biztosan nem keveri össze más fűszerrel. Enyhén füstös és erőteljes ízű, már-már csípős-pikáns aromájú fűszernövény.

A római kömény Indián kívül a világ számos konyhájának egyik alapvető fűszere, leginkább talán éppen a mi régiónkban, Közép-Kelet Európában nem tartozik a tradicionális fűszernövények közé. Nagyon jellegzetes hozzávalója szinte minden indiai receptnek – ha egy Indiából származó ételben a hozzávalók között „köményt” hallunk vagy olvasunk, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy római köményről, és nem köménymagról van szó. De gyakran megjelenik más ázsiai konyhákban, a Közel-Keleten, vagy például mexikói ételekben is, a hagyományos chilis babukba is tesznek belőle. Érdemes kipróbálni otthon is, egészen egzotikus ízélményt kapunk, és megértjük, miért kedvelik annyira ezt a babételt Mexikóban.

Gyógyhatása

Általánosságban említve a római kömény az alábbi esetekben alkalmazható: emésztési zavar és hasmenés esetén szélhajtó és hashajtó hatású; emésztést elősegítő; vizelethajtó; nemi ingerlékenységet fokozó; az anyatej termelődését és kiáramlását segítő; menstruációt megindító szer.

A terméséből készült főzet belsőleg élénkítő, emésztést serkentő, szélhajtó hatású, használják bélgörcs és hasmenés kezelésére.

A belőle kinyert illóolaj a Candida albicans gombával szemben gombaölő hatással bír.

A szoptatás közbeni tejcsatorna-elzáródás kezelésére is alkalmazható.[forrás?]

Illóolaját olyan bedörzsölőszerek készítésénél is felhasználják, amelyeket kötőszöveti gyulladás kezelésében alkalmaznak. Időseknek szánt gyógyszerek alkotórészei között is megtalálható az illóolaj.

A kömény illóolajában található kuminaldehid nevű kis molekula gátolja az alfa-szinuklein nevű fehérje csomósodását az idegszöveti sejtekben. Ezek a csomósodások (gliális citoplazmikus zárványok) olyan súlyos neurodegeneratív betegségek közös jellemzői, mint a Lewy-testek által okozott elmebaj, Parkinson-kór, és multiszisztémás atrófia.

Tudósok arra figyelmeztetnek; a szájon át adott kurkumin legalább 90 százaléka kárba vész, fel sem szívódik. Ám a másik oldalon a tetemes napi kurkumafogyasztás lehet az oka, hogy Indiában az idősek körében szinte ismeretlen az Alzheimer-kór. A heti kétszer-háromszor szintén sok kurkumint tartalmazó currys ételt fogyasztók körében ugyancsak kisebb az esély az időskori eltompulásra. Vagy hogyan lehet, hogy a csaknem egymilliárd indiainak szinte nincsenek bélproblémái, náluk ismeretlen a hasnyálmirigy-gyulladás és a béltraktus bármely rákos megbetegedése? A fejlett Európában tizennyolcszor annyi a béldaganat. Akkor mégiscsak hatékony lehet az a fűszer, vélik a szakemberek.

