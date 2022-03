Meddig tárolható otthon a bacon? Ebből rögtön látjuk, ha megromlott a hús

A legfontosabb, hogy nézd meg a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt, amit nem érdemes összekeverni a gyártás dátumával. Általában a boltba kerülésüktől számítva több hétig minden probléma nélkül elállnak a termékek a hűtőben, a Gierlinger Premium Bacon bontatlan csomagolásban pedig például kilencven napig, tudtuk meg Kovács Pétertől, a Tamás Hús Kft. kereskedelmi igazgatójától. Ha már a csomagolásnál tartunk, mielőtt így vagy úgy a kocsinkba kerülne a termék, érdemes azt is megnézni a csomagoláson, hogy minél magasabb hústartalmú, lehetőség ízfokozó és térfogatnövelőt nem tartalmazó márkát válasszunk, mint amilyen a Tamás Hús Kft által készített Gierlinger termékei is.

Miután a hűtőbe kerül

Miután hazaérkeztél a bevásárlásból, a húst egyből tedd a hűtőbe. Ha a bacont bontatlan állapotban kerül a helyére, a lejárati dátumáig minden gond nélkül eláll a hűtőben. Ha már viszont felbontottad, hamarabb megromolhat, négy-öt nap után érdemes elfogyasztani a maradékot. Éppen ezért érdemes praktikusabb csomagolású bacont venni, ahol a húst több, külön nyitható részbe tették. A Gierlinger kínálatában például található olyan kiszerelésű szeletelt bacon, amit szét lehet választani, kétszáz grammos egységre. Ha csak az egyik felét bontjuk ki a csomagolásnak, úgy is jóllakhat egy-két személy, míg a másik, kétszáz grammos részt bontatlanul visszatehetjük a hűtőbe. A meg nem nyitott csomag a fagyasztóba is tehető, ott hat-nyolc hónapig is eláll.

Fontos megemlíteni, hogy az eltarthatóság idejét sok esetben nem a tartósítószerek hozzáadásával, hanem a védőgázas csomagolással növelik.

Honnan tudod megállapítani, hogy megromlott a bacon?

Szerencsére többféleképpen is meg lehet mondani, ha a bacon már nem alkalmas a fogyasztásra. A leginkább magától értetődő, hogy a címkén jelzett szavatossági idő után már nem érdemes megenni a húst. Azonban már szemmel is fel lehet mérni, ha gond van a termékkel.

Ha a bacon rózsaszínes árnyalata szürkéssé, barnásszürkéssé vált, esetleg már penészfoltokat is látunk rajta, azonnal dobjuk ki.

Amennyiben a csomagolás kinyitása után kellemetlen, savanyú szag csapja meg az orrunkat, szintén a kukában a bacon helye. Tapintással is meg lehet állapítani, ehető állapotú-e még a baconünk. Ha a hús tapintásra nyálkás, nem ajánlatos megsütni, legjobb, ha kidobjuk.

Óvatosan a lejárt étellel

Ha úgy ítéljük, hogy a baconünk fogyasztásra alkalmatlan, azonnal dobjuk ki, ha lehetőségünk van rá, egyből vigyük is le a szemetet a szeméttárolóba, vagy dobjuk ki a kukába. Fontos, hogy a lejárt húsból házi kedvencünknek sem adhatunk. Sajnos előfordulhat, hogy úgy ítéljük meg, bár már nem a legfrissebb a baconünk, mégis megkóstoljuk. A megromlott bacon elfogyasztása hányingerrel, hányással, gyomorfájással, hasmenéssel járhat, ebben az esetben ajánlott néhány napig visszafogott étrendet tartani, ha a panaszok nem múlnak, forduljunk orvoshoz.

Címlapkép: Getty Images