Unod már a hagyományos főtt tojást? Ez a három krém nagy sikert arathat idén húsvétkor

Az Európai Bizottság adatai alapján az unió (EU27) tojás- és tojástermékimportja 30 százalékkal 18 ezer tonnára csökkent 2021-ben az előző évhez képest

- derül ki az AKI legfrissebb jelentéséből.

Az import csaknem kétharmada Ukrajnából (-39 százalék) és az USA-ból (-27 százalék) érkezett 2021-ben. Emellett Kínából (-34 százalék) is csökkent a beszállított mennyiség a megfigyelt időszakban. A közösség tojás- és tojástermékexportja 13 százalékkal 284 ezer tonnára emelkedett 2021-ben 2020-hoz képest. Az unió legnagyobb célországai - Japán (28 százalék részesedés az exportból) és Svájc (14 százalék) - együttesen 118 ezer tonna tojást és tojásterméket vásároltak a közösségből. Japánba 15 százalékkal emelkedett, míg Svájcba közel 4 százalékkal csökkent a kivitel. Thaiföldre 15,5 százalékkal, Mauritániába 55 százalékkal nőtt az export az előző évben.

Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 149,4 euró/100 kilogramm volt 2022 első tizenegy hetében, 18,1 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest.

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 31,64 forint/darab volt 2022 első tizenegy hetében, ami 14 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát.

Ezen belül az M méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi ára 15 százalékkal 33,0 forint/darabra, az L méretosztályú, dobozos tojásé 20 százalékkal 38,74 forint/ darabra nőtt.

Az M-es tálcás tojás csomagolóhelyi ára 14 százalékkal 28,68 forint/darabra, az L-es tálcás tojásé 11 százalékkal 31,72 forint/darabra emelkedett ugyanekkor.

A mélyalmos étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 33,51 forint/darab volt 2022 első tizenegy hetében, ami 16,5 százalékkal haladta meg a 2021. év azonos időszakának átlagárát.

Ezen belül az M méretosztályú, dobozos tojás csomagolóhelyi ára 31,45 forint/darab, az L méretosztályú, dobozos tojásé 36,45 forint/darab volt (utóbbi ára 29 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakét).

Az M-es tálcás mélyalmos tojás csomagolóhelyi ára közel 26 százalékkal 35,08 forintra emelkedett. Az L-es tálcás tojás csomagolóhelyi ára 44,59 forint volt a vizsgált időszakban.

Mi várható húsvétkor?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, húsvétra 55 forint körül alakulhat a tojás fogyasztói átlagára. A szakemberek szerint a hazai termelők képesek kielégíteni az ilyenkor megnövekvő igényeket is. Viszont a takarmány-, energia- és munkaerőköltségek megugrása miatt már rövidebb távon, a ketreces technológia esetleges tiltása miatt hosszabb távon is további jelentősebb áremelkedésre lehet számítani.

Az elmúlt időszakra jellemző túlkínálat nem tette lehetővé, hogy a forgalmazók elérhessék a gazdaságos működéshez minimálisan szükséges termelőiár-szintet, mivel a hazai fogyasztóknak eladott étkezési tojás 20-25 százaléka importból származik. Molnár Györgyi, a Magyar Tojóhibrid-Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének (Tojásszövetség) titkára szerint azonban az elmúlt hetekben a madárinfluenza miatt mind Franciaországban, mind Olaszországban jelentős tojótyúk-állományt kellett felszámolni, emellett a háború kitörése miatt a korábban jelentős ukrán tojásimport is akadozik. A csökkenő kínálat miatt a kereskedők immár hajlandóak megfizetni a termelők által igényelt 40 forintos átlagos termelői árat. Ez az árszint már biztosítani tudja a hazai gazdaságok megfelelő működését, és garantálja a húsvéti időszak megfelelő tojáskínálatát. A fogyasztók a termelői áremelkedést várhatóan csak részben fogják megérezni: a már jelenleg is 50 forint feletti átlagos darabonkénti fogyasztói ár húsvétig várhatóan 55 forint körüli értékre kúszhat fel.

Magyarországon 1,27 milliárd darab tojást termeltek tavaly a regisztrált gazdálkodók, mintegy 16 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az egy főre jutó tojásfogyasztásra vonatkozó legfrissebb, 2020-as KSH-adat szerint átlagosan 240 tojást fogyasztott minden állampolgár, nagyjából annyit, mint tíz évvel azelőtt.

A tojás népszerűsége viszont töretlen

A tojás népszerű terméknek számít a magyarok körében. A KSH adatai szerint a hazai tojásfogyasztás az utóbbi években folyamatosan nő, az egy főre jutó héjas tojásfogyasztás 2015-ben 133 darab volt, amely 2018-ra 158 darabra emelkedett.

Egy tojássárgája körülbelül hét százalékát tartalmazza a napi szükséges D-vitamin-mennyiségnek, és a benne lévő zsír segíti a felszívódást is. Ajánlások szerint egy egészséges ember nyugodtan elfogyaszthat napi egy vagy két tojást anélkül, hogy aggódnia kellene a koleszterinszintje miatt.

Ha unod már a főtt tojást

Mivel tényleg megéri fogyasztani és bizony, húsvétkor is bőven kerül az asztalra tojás, most annak jártunk utána, mit hozhatunk még ki belőle. Ha már unjuk a szimpla főtt variációt, akkor érdemes kísérletezni picit és körbenézni a pástétomok, krémek világában. A következő néhány receptet érdemes lesz idén kipróbálni, hiszen nem csak pirítósra, de a különböző kalácsokhoz is ehetjük őket.

A legalapabb tojáskrém

Hozzávalók:

6 db tojás

1 fej vörös vagy lila hagyma

5 evőkanál joghurt

1 evőkanál mustár

1 evőkanál majonéz

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

A tojásokat keményre főzzük. Közben a hagymát megtisztítjuk és felaprítjuk. A tojásokat hideg vízzel leöblítjük, meghámozzuk őket, majd egy tálba rakjuk és villával áttörjük vagy lereszeljük. Hozzáadjuk a hagymát, a joghurtot, a mustárt és a majonézt. Sóval, borssal ízesítjük. Alaposan összekeverjük, kicsit hagyjuk összeérni az ízeket, majd pirítóssal kínáljuk.

Vagány medvehagymás tojáskrém

Hozzávalók:

5 db tojás

körülbelül 9-10 szál medvehagymalevél

2 evőkanál vaj

4 evőkanál mustár

1,5 dl tejföl

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

A tojásokat megfőzzük, majd miután kihűltek, megpucoljuk. Ha ezzel megvagyunk akkor fehérjét és sárgáját szétszedjük, külön edénybe rakjuk. A fehérjét a medvehagymával együtt nagyon apróra vágjuk és félretesszük. A sárgáját egy edénybe tesszük, a vajat hozzáadjuk és egy villával simára, keverhetőre törjük. Ezután hozzáadjuk a mustárt és a tejfölt, és simára keverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Végül összekeverjük az összeaprított fehérjével és medvehagymával, majd legalább 30 percre hűtőbe tesszük. Kenyérrel, pirítóssal, kaláccsal fogyaszthatjuk.

Snidlinggel megbolondított tojáskrém

Hozzávalók:

8 db tojás

1 csoksnidling

2 evőkanál joghurt

2 evőkanál majonéz

2 evőkanál tejföl

2 evőkanál olaj

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

A tojásokat megfőzzük. A snidlinget megmossuk, felaprítjuk. A joghurtot egy tálba tesszük, hozzáadjuk a majonézt, a tejfölt és az olajat, megkeverjük, sózzuk, borsozzuk. A megfőtt tojásokat megpucoljuk, majd villával összetörjük. Ezután beleforgatjuk a tejfölös mártást, végül jöhet hozzá a snidling. Szintén pirítóssal, kaláccsal kínáljuk.

