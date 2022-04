Horror áron adják a boltokban: pedig otthon fillérekből elkészítheted a húsvéti kalácsot

Mit lehet tudni a kalácsokról?

Ahogy az írásos emlékekből tudhatjuk, a késő középkori-kora újkori parasztkalács két fő formája a kenyér módjára kiszakított cipó (kerekes kalach), illetve a fonott tészta (fonth kalách, fonatos kalácz). Mindkettő töltelék nélküli, a kemence földjén, nagyünnepre sült. Kelt tésztájuk a kenyérnél finomabb összetételben készült. Rozskenyeres vidéken a különbség lehetett csak annyi, hogy a kalácstésztát búzalisztből dagasztották. Búzakenyeres vidéken a fonott kalács kezdetben készülhetett a kenyérétől nem különböző tésztából is. A korai időszakban a fonott kalácsok is kerekek voltak.

A parasztkalácsok legalább a 18. század végéig töltetlenek. A pusztakalács összefoglaló nevet az előbbiek akkor kapták, amikor töltött kalács is megjelent. Kalácsforma számtalan volt, itt csak a legfontosabbakat említhetem. Azonos típusú kalácsforma szerepe vidékenként nagyon eltérő is lehetett. Bár esetenként azonosítható a kalácsforma korábban is, a 20. század első feléből ismert állapotokból indulok ki. A kalácsok szokásosak maradtak a sütőkemencék eltűntéig, olykor még azután is.

Kalácsot egyrészt forró levegőben (kemencében, később sütőben), másrészt nyílt tűz parazsánál sütöttek (kürtőskalács). Először a régebbi, kemencében sült kalácsokat nézzük meg. Ezek egyik csoportját azok a formák képezik, amelyeket elsősorban az év során nagyünnepre, karácsonyra, húsvétra, de előadódó lakodalomra és más jeles alkalmakra is sütöttek. E kalácsoknak két alapformája volt, kerek és hosszúkás. Az előbbi a régebbi. A kerek kalácsok közül a cipó formára kiszakított, a kemence földjén sült kalács a legegyszerűbb, amely Dél-Dunántúlon és a Tiszahátak vidékén volt még mindig szokásos, cipó néven. (A kenyércipót itt másként nevezték.) Az ugyanilyen, fonatlan tésztát többnyire mégis tepsibe helyezve sütötték már meg, a kerek tepsi lehetett egyenes vagy bordás oldalú. A fonatlan kerek kalácsok domináltak a Dél-Dunántúlon és Abaújtól Három-székig a keleti magyar nyelvterületen. Ugyanide a hosszú fonott kalácsforma alig nyomult be. A kalácsformák tekintetében ezek az archaikus területek. Telt közepű fonott, kerek nagykalács az Alföld peremterületein, valamint az Ipolytól az Ondaváig a Felföldön gyakori, Erdélyben szórványosan fordult elő. A fonás módja különböző. Eredetileg ezeket is kemence földjén sütötték meg. Erdélyben előfordult, hogy a cipó módra kiszakított és kerek sütőedénybe helyezett kalács tetejére különleges alkalomra (menyasszony-kalács) fonatos fedőréteget illesztettek. Hosszú fonott kalács dominált nagyünnepen a Kisalföldön, Észak-Dunántúlon, az Alföldön, valamint gyakori kalácsforma volt a Felföldön a Hernád vidékéig. Mindezek a kalácsok többnyire nagy, de nem óriási sütemények. Gyakran nagykalács nevet kaptak ott, ahol köznapibb kalács is szokásos volt.

Egy másik csoportot képeznek azok a kemencében sült kalácsok, amelyeket az év során vasárnapra, munkaalkalmakra is megsütöttek amellett, hogy nagyünnepeken is szerepeltek. Ide tartozó telt közepű kerek sütemény, jellegzetes fonásmóddal az alföldi dúc, duc kalács, amit súlypontjával a Tiszántúlra eső elterjedésterületének jelentős részén így neveznek. E csoportba tartozik továbbá az egyébként Nyugat-Dunántúltól Moldváig elterjedt karika/koszorú alakú, lyukas kerek fonott kalácsok egy része. Ezek ilyen szerepben nagy zárt tömbben Dél- és Nyugat-Dunántúlon szokásosak. A csupán két tésztaágból tekert egyszerű formája Délnyugat-Dunántúlon dominált, elnevezése itt kukoris. Erdélyből szórványos adatok szólnak csigavonalban összetekert, telt közepű kerek kalácsokról.

A tökéletes Húsvéti fonott-foszlós kalács receptje

Ha nagyot akarunk villanatani a családnak, ismerősöknak, vagy meglepnénk a szomszédot egy kosárka illatos kaláccsal, akkor érdemes időt szánni rá és saját kézzel elkészíteni. Mutatjuk is a tökéletes receptet!

Hozzávalók:

1 kg finomliszt (átszitálva)

1db egész tojás + 1 db egész tojás a lekenéshez

420ml langyos tej (2.8%)

42 g friss élesztő

100 g porcukor

1 citrom reszelt héja

1 kk só

2 csomag vaníliás cukor

100 g olvasztott vaj (82%)

Hozzáadható még 1 marék forrázott mazsola.

Hogyan készül a tökéletes kalács?

Az élesztőt egy kiskanál cukorral (a megadott cukormennyiségből) elkeverjük simára, majd felöntük 1 dl tejjel, és hagyjuk, hogy 10 perc alatt felfusson. A lisztet átszitáljuk a porcukorral, vaníliás cukrokkal, majd a tojásokat felverve hozzáadjuk és felöntjük az élesztős tejjel. Ezután alaposan kidagasztjuk, akár géppel, akár kézzel, 5-6 percen keresztül, folyamatosan. Ekkor hozzáadjuk a nem forró, de olvasztott vajat, és azzal is kidagaszjuk. Letakarva 35 percig kelesztjük. Ezután 9 egyforma részre osztjuk a tésztamennyiséget. Mindegyiket gömbölyű buciformában egymás mellé rakjuk, majd letakarjuk, és újabb 15 percig kelesztjük. Ezután egyesével, az ujjbegyeinkkel kilapítgatjuk egy kicsit őket, behajtogatjuk, hogy henger alakot kapjak és elkezdjük, hosszú szálra sodorni mindegyiket, egyforma hosszúságúra. Ezután pedig jöhet a fonás. A megfont kalácsot lekenjük egy felvert tojással, még 40 percig kelesztjük letakarás nélkül, majd sütés előtt újra lekenjük tojással és megszórjuk mákkal vagy mandulával. Előmelegített sütőben 170 fokon 20 percet, majd 150 fokon még 25 percet sütjük. A kisebb kalácsoknak elegendő 30-35 perc sütés, hogy ne száradjanak ki.

TIPP! Aki mazsolás verzió mellett dönt, az az az utolsó fázisban, a gombócozás előtt gyúrja csak bele a tésztába a mazsolát, hogy a kelést ne zavarja.

Mennyibe kerül a boltban?

Minden megdrágult legalább 20-30 százalékkal a tavalyi év óta – a KSH hivatalos adatai által jelzett 8,5 százalékos márciusi infláció felett. A drágulás miatt jóval többe kerül az idei húsvét a tavalyinál, ennek ellenére nem az ünnepi hozzávalókon spórolnak a vásárlók. Jól látszik a dráguls a kalácsok árán is, hiszen a legkisebb adagok is elérik lassan az 500 forintot, ami elsőre nem tűnik soknak, de egy több fős család vagy nagyobb vendégvárás esetén nem csak egy darabot vásárolunk, így már ennek összege is több ezer forintra rúghat.

Azok, akik nem akarnak vagy nincs idejük sütni, legtöbbször boltokban vásárolják meg a húsvéti kalácsot. A legtöbb áruházban így kínálnak foszlós és fonott kalácsot is. Most annak jártunk utána, hogy mennyibe kerül a bolti verzió, milyen áron vásárolhatunk kalácsot az ünnepre a nagyobb üzletekben.

A Tesco online shopjában a fonott kalács 239 forintért vásárolható meg, 250 grammos formában, épp úgy, ahogy a foszlós kalács is, szintén 250 grammos formátumban. Itt vehetünk teljes kiőrlésű kalácsot is, ami 499 forintba kerül és szintén 250 grammos. De vehetünk csokicseppes kalácsot is, 449 forintért, 300 grammos formában.

A Spar online polcain találunk 120 grammos szénhidrátcsökkentett kalácsot 215 forintért, selyem kalácsot 999 forintért 350 grammos kiszerelésben. Fonott kalácsot 250 grammos kiszerelésben 429 forintért, 500 grammosat pedig 715 forintért.

Az Auchan onlinek kínálatában fonott kalácsot 249-499 forintért vehetünk 250 grammosat, 399-499 forintért 400 grammosat, 349-389 forintért 500 grammosat. Foszlós kalácsot vehetünk 249-429 forintért 500 grammosat.

