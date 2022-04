Nagypéntek van, indul a sütés-főzés: nyakunkon a grillszezon is, hogy álljunk neki?

Sütés és grill – akár a lakásban is

A hagyományos húsvéti összejöveteleket feldobhatjuk egy közös grillezéssel is, így a sonka-tojás páros mellé sütögethetünk kis kolbászokat, virsliket, grillsajtot, zöldségeket. Kiválóak erre a célra a zárt térben is használható grillapok és teppanyaki-sütők. Ezekkel a modern eszközökkel biztonságosan grillezhetjük kedvenc ételeinket akkor is, ha a kerti sütögetést elmosta egy tavaszi zápor, vagy lakásban élünk. Választhatunk olyan kombinált felületű megoldásokat, amelyek sima és grill kialakítással is rendelkeznek, így egyszerre többféle ételt tudunk készíteni egymással párhuzamosan.

Párolással az értékes tápanyagok megőrzéséért

A párolást hagyományosan, a tűzhelyen egy edényben is letudhatjuk, azonban, ha az elkészítési mód előnyeit valóban ki szeretnénk élvezni, érdemes beszereznünk egy kifejezetten erre a célra szolgáló ételpárolót. Speciális kialakításának köszönhetően kíméletesen, lassan, de hatékonyan készíti el a benne lévő ételt anélkül, hogy a hasznos tápanyagok elillannának a magas hőmérséklet miatt. Így a zöldségek vitamintartalma megmarad, nem vész kárba a folyamat során. Sőt, egy ilyen szakszerű eszközt használva az ízek és az ételek állaga is kellemesebb lesz. A zöldségek, a húsok és a halak elkészítésére a lehető legkíméletesebb megoldás a párolás, és mivel se zsiradék, se olajok nem szükségesek a folyamathoz, végeredményként alacsony kalóriatartalmú fogásokat kapunk.

Az air fryer az új sláger

Újabban nagy népszerűségnek örvend a tavalyi karácsonyi szezon egyik legkeresettebb terméke, a meleglevegős fritőz – vagyis az air fryer –, ami kiváló megoldást jelent az olaj vagy zsiradék nélküli sütésre. Lényegében úgy működnek ezek a szerkezetek, mint a hagyományos légkeveréses sütők, de kisebb űrtartalmuk miatt jelentősen gyorsabban és energiahatékonyabban készítik el ételeinket. Bármilyen rántott fogást, zöldséget vagy húst könnyedén megsüthetünk vele, minimális zsiradék használatával.

A készülék kiválasztásakor gondoljuk át, hogy általában hány főre szoktunk ételeket készíteni; a nagyobb kapacitású változat egy négy fős család számára is megfelelő, és több különböző funkciót képes betölteni a különféle fogások elkészítésénél. Az air fryer kisebb lakásokban még a sütő helyettesítésére is alkalmas lehet, hiszen megfelelő formákkal süteményeket is készíthetünk benne.

Kenyérsütőgép – friss pékárú a reggeli ébredéshez

A frissen sült, meleg és ropogós kenyérnél nincs is finomabb, és milyen csodálatos, ha mindezért a boltba sem kell reggel elmenni, vagy hajnalban kelni, hogy a reggelihez elkészüljünk vele. Ebben segíthet egy kenyérsütőgép, ami különösen hasznos lehet az ünnepek alakalmával, amikor a boltok ráadásul zárva is tartanak.

Kenyeret süthetünk hagyományos sütőben is, azonban napjaink kenyérsütő gépei programozhatóak, amelynek köszönhetően az előző este bekészített alapanyagokból ébredésünkre már a frissen megsült kenyér illata köszönt minket. Ráadásul a kenyéren felül további pékáruk is süthetőek vele, valamint általában lekvár, joghurt, kefir is készíthető bennük.

A kenyérsütő vásárlásakor gondolkodjunk hosszú távú használatban, hiszen sokoldalúságának köszönhetően megunhatatlan társunk lesz a konyhában. Nyugodtan extrázzunk a tesztfázis után: próbáljuk ki a különböző liszteket és ezek kombinációit (búza, rozs, kukorica, fehér, teljes kiőrlésű, hajdina), tegyük még egészségesebbé és teljessé mindenféle magvakkal (tökmag, szezámmag, napraforgómag, dió) vagy dobjuk fel füstölt sajttal.

Gofrik reggelire vagy akár desszert gyanánt

Egy gofrisütő a legtöbb háztartásban garantáltan nem fog a polcon porosodni. A ráérős, hosszú hétvégi reggeleken ínycsiklandó fogást készíthetünk vele a családnak, de különleges kiegészítő lehet a hagyományos sonkareggelihez; amennyiben nincs időnk vagy kedvünk az ünnepi süteményekkel bíbelődni, könnyedén átveszi tőlünk a desszertünk megsütését is. Egy kompakt robotgéppel felszerelkezve pedig még a tészta kikeverése is gyerekjáték lesz!

Az Euronics és más áruházak kínálatában elérhető a kifejezetten gofrisütésre tervezett egyszerűbb készülék, de választhatunk olyan megoldást is, amellyel muffint, szív vagy kagyló alakú süteményt is készíthetünk. A többfunkciós eszközök kedvelőinek pedig remek választás lehet egy három az egyben sütő, amelynek köszönhetően melegszendvics és panini is kerülhet az asztalra. Kezdetben ez persze valamennyi felárral jár a sima egyfunkciós gép vásárlásához képest, azonban praktikus, hogy egy készülékkel több fajta ételt is elkészíthetünk. Érdemes arra figyelni, hogy kivehető legyen a kerámialap az egyszerű tisztitás végett.

Címlapkép: Getty Images