Pizza, lazacsaláta és gulyatál: ilyen 2022-ben egy csárda a Balaton partján

A Balaton déli partjáról érkezve, az új M76-os gyorsforgalmi út újonnan épült körforgalmánál már egészen biztosan kiszúrjuk jellegzetes épülettervezési stílusa miatt, miközben láthatóan egy óriási, zöld terület közepén fekszik, ami a nyugalomra vágyó vendégeknek egyértelműen egy újabb nagy piros pontot jelent. Könnyen megközelíthető, a parkolója is hatalmas (tűző napsütés esetén a fák alatt találhatunk enyhítő védelmet), de akár kerékpárral is alapvető úticél lehet, hiszen a magyar tengert körbefutó kerékpár út is pont itt „szalad el”.

A füves-fás terület biztonságos távolságban van az úttól: kisgyerekes családoknak és háziállattal érkezőknek így ideális. Az étterem mellett kiépített játszótér is ezen a füves részen kap helyet, ahol fából készült szabadtéri játékok és homokozó segít a gyerekeknek eltölteni a várakozással töltött időt. Az étterem tetején ráadásul építettek egy kis kilátót is: innen megkapó panoráma tárul elénk Balatonszentgyörgyre, illetve a közelben található Kis-Balaton Természet-védelmi Területre, valamint a híres-nevezetes, gyakran itt legelésző szürkemarha gulyára.

Mi ketten érkeztünk édesanyámmal, plusz labrador kutyámmal és mindjárt biztosítottak is nekünk egy helyet a teraszon. Három pincér figyelte folyamatosan a vendégek esetlegesen felmerülő kéréseit és kérdéseit. A kutyámnak kérdés nélkül, azonnal hoztak vizet egy műanyag edényben. Egyben felvették az italrendelést és kihozták az étlapokat.

Persze a „körítés” mellett nem árt, ha az étterem kínálata is megfelelő, ha az ételekkel a vendég is elégedett. Szóval lássuk az étlapot! Négyféle hideg előételek közül választhatunk, ezek ára 1990 és 2990 forint között mozog. Az úgynevezett chef salátában zöldségek, roston csirkemell, kapros dresszing és pirítós van, mint a legolcsóbb tétel. A legdrágább pedig a tatárbeefsteak pirítóssal. A kettő között 2290 és 1490 forintért a tonhalsaláta tojással, zöldségekkel és majonézzel, illetve a lazacsaláta görög módra.

A levesek kínálata igen gazdag: összesen tizenkettő féle ajánlat közül választhatunk 790 és 1990 forint között. Kínálnak itt vadhajtó levest, aratók levesét, csontlevest májgombóccal, újházi tyúkhúslevest, magyaros gombalevest, fokhagymakrém levest, idény szerint krémlevest, palóc levest (ami megtudjuk, hogy egyfajta gulyásleves zöldbabbal és tejföllel, szoljankát (ez zöldségekből, marhahúsból és savanyú káposztából áll, úgynevezett „Szilaj” gulyást, babgulyást, és a hely specialitását, „Gulya” halászlevet harcsaszelettel.

A háromféle meleg előétel a klasszikus vonalat képviseli: a rántott sajt, rizzsel és tartárral 1690 forint, a rántott gombafejek ugyanezzel a körítéssel 1390 forint, a hortobágyi palacsinta pedig 1490 forint. A hal- és vadételek között már hihetetlen a választék: kérhetünk fogast egészben roston, haltálat kettő személyre, pisztrángot roston egészben, fogasfilét rántva,

„Bakonyi” módra, „Kárpáti” módra. Keszthelyi fogast, fogasfilét „Santa Maria” módra (salátatalapzaton citromkarikával), de harcsapaprikást túrós csuszával vagy lazac filét fehérboros mártással. A vadételek között kínálnak vaddisznópörköltet dödöllével, vörösboros, gombás vadragut burgonyakrokettel, szarvas szeleteket gyümölcsmártásban és burgonyakrokettet, szarvassültet „Vadász” módra, vaddisznószeletet „Bakonyi” módra és pikáns vadsültet vörösboros aszalt szilvával. És az árak? Halételek esetében 2990 és 6990 forint között, vadételek tekintetében 3490 és 3690 forint között.

Készételek: marhapörkölt 2490 forintért, sertéspörkölt 1990 forintért, borjúpaprikás 2990 forintért, mindezek galuskával. Marhasült vörösboros mártással 2490 forintért, túrós csusza tepertővel 1690 forintért és az elmaradhatatlan bolognai spagetti 1990 forintért. A frissensültek három fő kategóriára oszlanak: szárnyas, sertés és marha. Nem kevesebb, mint huszonöt féle fogás között választhatnak a vendégek. Szárnyas esetében a legolcsóbb tétel (sült csirkecomb vegyes körettel) 1700 forint, a legdrágább (pácolt, sült kacsacomb vörösboros káposztával, sósburgonyával) pedig 3200 forint. Van klasszikus Cordon Bleu, rántott pulykamell sajtmártással, sajttal vagy kapros juhtúróval töltött pulykamell, pulykatál „Gulya” módra, de a pulykát kérhetjük tejszínes gombamártással és galuskával vagy füstölt sajttal és paradicsommal sütve is. Az étlapon ott a kövön sült csirkemell, rokfortos kefires zöldsalátával vagy épp diós bundában.

A sertések legjobb árú kínálata 2690 forint (cigánypecsenye, hasábburgonyával), a legdrágább (Gulyatál 2 személyre) pedig 5990 forint. Kínálnak még lecsós szeletet, erdélyi fatányérost, sertésszeletet „Dubarry” módra vagy „Óvári” módra, somogyi „Kanászpecsenyét” ( ami egy roston karaj, lecsós-gombás-májas raguval), rántott sertésbordát, zengővárkonyi sertéstekercset, kemencés sertéskarajt, szűzérméket tejszínes gombamártással vagy roston sajtmártással, kalocsai szűzérméket és csülköt „Pékné” módra. A marha szekcióban a legolcsóbb 3890 forint (hagymás rostélyos és hátszín „Konyhafőnök” módra), a leginkább zsebbe nyúlós pedig 4990 forint: bélszín „Budapest” módra, roston bélszín zöldbors mártással, bélszín csíkok betyárosan, Stroganoff bélszín csíkok.

És ha valaki még mindig nem tudott volna választani, akkor akár pizzát is rendelhet: a helyben sütött olasz tésztát összesen huszonhat féle módon kérhetjük, 1600-2100 forintig. Még egy pillantás a desszertekre, ahol a tíz tételben szintén a klasszikus csárda vonalat erősítik a különféle palacsinták és túrógombócok 800 és 1290 forint között.

Végül egy csirkemellet rendelek diós bundában hasábburgonyával, édesanyám pedig sertésszelet kér „Óvári” módra, tehát gombával, sonkával és sajttal sütve, vegyes körettel. Természetesen a kutyámnak is kérek egy tál sült krumplit, hogy ne érezze rosszul magát. Az étel viszonylag gyorsan elkészül, addig körbesétáljuk az impozáns területet, megnézzük a játszóteret és az állatokat. A diós bunda ötletét magamban már el is mentettem, tényleg annyira finom, hogy legközelebb otthon is kipróbálom. A sült krumpli töménytelen mennyiségével csak nehezen boldogulok. A díszítésnek szánt saláta viszont tökéletesen illik hozzá. A natúr sertésszelet egyáltalán nem natúr, a fűszerezését talán kissé elsokallták, ami később kissé meg is feküdte édesanyám gyomrát. Összességében véve viszont elégedetten kérjük ki a számlát. Valamivel több mint 12 ezer forintot fizetek. És hogy visszatérünk-e? Szerintem mindenképpen.

Pontszámok: Minőség: 8/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás, személyzet: 10/10

Megközelíthetőség: 10/10

A hely hangulata, kialakítása: 8/10

Címlapkép: Getty Images