Dédanyáink titkos praktikái: 4+1 őrületes tavaszi finomság, amit akácvirágból készíthetsz

Az ízletes, fehér virágú akác az ország bármelyik vidékén megtalálható, erdeink csaknem egyötödét ez a fa teszi ki. Azt hihetnénk, ősi magyar fa, de szó sincs róla, Észak-Amerikából a 1601-ben hozta Európába sok egyéb növényfajjal együtt Jean Robin francia királyi főkertész. Hazánkba a homokos talaj megkötésére Tessedik Sámuel terjesztette el. Egyes vidékeinken második hazájára talált, amit mutat feltűnő vitalitása és az, hogy számos változatot hozott létre viszonylag rövid idő alatt.

Amit az akácról mindenki tud: kiváló méze van

Ahány méz, annyifélegyógyír, de az akácméz nem csak az egyik legfinomabb és legillatosabb fajta, de valóságos elixír is. Jellemző tulajdonsága, hogy világos-aranysárga színű és sokáig folyékony marad. Íze enyhe és kellemes. Az akácméz magas flavonoidtartalommal rendelkezik. Az antioxidánsokról úgy gondolják, hogy segítenek küzdeni a szívbetegségek és még a rák egyes formái ellen is. Kutatások szerint, számos rezisztens baktérium ellen is hatékony, mivel összetevői lassan hidrogén-peroxidot szabadítanak fel, amely sav lebontja a baktériumok sejtfalait. Néhány ember az akácmézet pattanások és más bőrbetegségek kezelésére vagy megelőzésére is használja, antibakteriális hatása miatt.

Bár tény, hogy nem tartozik a legolcsóbb élelmiszerek közé most az akácméz, megéri megvásárolni és fogyasztani is, hiszen ahogy látjuk, számos jótékony hatással bír, ráadásul nem fogy el egy-két nap alatt, hosszú ideig kitarthat rendszeres fogyasztás mellett is – írta a HelloVidék is korábban. Egy kilogramm akácméz a tavaszi szezon elején

a piacon 3500-3700 forintba, míg egy kiló ámorakác méz 3000 forintba került.

Az akác virágát bátran teaként vagy nyersen is fogyaszthatjuk!

Az akác gyógyászati szempontból igen értékes növény. Az akácvirág tea nagyon jó élvezeti ital, virágját nyersen is szokták enni, de vigyázzunk, nagy mennyiségben a nyers virág hányingert okoz. Teája ugyanolyan édeskés, kellemes ízű, mint a virág. Aromás vegyületeit az illatszeripar használja. Nagyon jó gyomorsavtúltengésre, refluxra. Egyben kiváló köhögéscsillapító, nyálkaoldó is. Görcsoldó, nyugtató és székrekedésre is ajánlott. Meghűléses betegségeknél izzasztó hatású.

Gátolja a túlzott gyomorsavképződést, gyomor- és bélfekély esetén is alkalmazható.

Az akácvirágból készített tea korlátlan ideig iható, de kúraszerűen naponta csak addig kell inni, amíg az adott probléma meg nem szűnik. A szervezetet emlékeztetve a védekezésre a továbbiakban heti vagy kétheti egy csésze is elegendő – legalábbis Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember ezt tanácsolja. De a fehér akácvirág tea fogyasztását azoknak is ajánlja, akiknél a gyomorsavasság idegi eredetű probléma.

Az akácvirágot, ha télen is szeretnénk élvezni a teáját, szedjük le, és szárítsuk meg!

Így zárjuk üvegbe a tavaszt: akácvirág szörp házilag

Amit viszont fontos kiemelni, hogy mivel

az akác kérge mérgező, és a virágon kívül más részének fogyasztása sem javasolt,

mielőtt nekiállnánk a virágok szárításának vagy a teakészítésnek, fejtsük le a virágokat a szárukról!

Fontos, hogy fehér akácvirágot szedjünk! Lehetőleg védett helyről gyűjtsük be, ahol a kipufogógázok és egyéb szennyezések nem érik. Próbáljunk frissen nyílt, illatos virágokat szedni. Otthon terítsük ki egy plédre, hogy a hangyák és egyéb bogarak szabadon távozhassanak. Amikor összeszedjük, érdemes még enyhén megütögetni száránál fogva a fürtöket, vannak apróságok, akik ragaszkodnak otthonukhoz… 45-50 dkg fürtös virágból kb. 25-30 dkg lefejtett virág lesz. Ha ezzel megvagyunk, lássunk neki! Az alábbi videó segítségünkre lehet:

Jó tudni, hogy a szörp mellett az akácvirágból pálinkát is főzhetünk!

Mennyei desszert: a rántott akácvirág

Az akác virágát frissen leszedve gyümölcssalátákba is beletehetjük, de desszertkén ki is süthetjük! A recept végtelenül egyszerű, keverjünk egy sima palacsintatésztát, majd forgassuk meg benne a fürtöket, aztán dobjuk forró olajba, várjuk meg, míg kisül. Az alábbi Tiktok videó is segíthet:

Bőrünk is meghálálja: az akácvirág kozmetikumokba is kiváló

Ráncsimító, bőrtónus javító hatása is van, így előszeretettel alkalmazzák kozmetikumokban. A fehér akác virágának kivonata bőrkondicionáló anyag és erősítő szer. A kozmetikai készítményekben érzékeny, gyulladásra hajlamos, aknés, zsír- és vízhiányos, szeboreás bőr ápolására alkalmazzák, illóolaját az illatszeripar hasznosítja. De ha egyszerűen egy kis kényeztetésre vágyunk, tegyünk a fürdővízbe jó sok akácvirágot, vagy a főzetét keverjük bele. Rozmaringgal és csalánnal friss hajápoló is készíthető belőle, de erről korábban a HelloVidék itt írt!

