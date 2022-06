Otthon is elkészítheted a nyár kedvenc édességét: így lesz tökéletes a házi csokifagyi

A nyár egyik kedvenc desszertjében az a legjobb, hogy manapság már személyre szabottan, akár otthon is elkészíthetjük, így az ételérzékenyeknek sem kell lemondaniuk a közös fagyizás élményéről. A Gorenje összegyűjtötte a legmeglepőbb tényeket a méltán népszerű édességről!

Már az ókorban is hódított

A fagyi története igen régre nyúlik vissza: i.e. 3000 környékén már a kínaiak és az egyiptomi fáraók is fogyasztottak jéggel összekevert gyümölcsöket, a mai fagylaltok ősét pedig 2500 évvel ezelőtt, a perzsa birodalomban találhatták fel. Itt a nagy hőség ellenére képesek voltak földalatti rendszerekben jeget készíteni, az ebből leszelt darabokhoz aztán a nyári hőségben gyümölcsöket és édesítést adtak. A szokást később átvették a görögök és a rómaiak is. Európában a Római Birodalom bukása után egészen a reneszánsz korszakig feledésbe merült ez a desszert. Kínában viszont a 7-9. században fogyasztottak kámforral és liszttel összekevert, jégbehűtött kumiszt. A 13-14. században aztán a jéghideg édesség Itáliából kiindulva eljutott a kontinens számos pontjára, igazi népszerűségét a nemesség körében Medici Katalinnak köszönhette a 16. században.

Ha a pohár elfogy, jó lesz a tölcsér is

A tengerentúlra a bevándorlók vitték magukkal a receptet, New Yorkban 1790-ben nyílt az első fagylaltozó, a jeges édesség pedig az amerikai elnökök fogadásainak kedvelt szereplőjévé vált. Bár tölcsért már 1896-ban egy New York-i olasz cukrász is készített, elterjedése sokkal inkább az 1904-es St Louis-i világkiállításhoz köthető. Ekkor ugyanis egy gofreekészítő a tésztát vékonyra sütve és gyorsan összecsavarva segítette ki a poharakból kifogyó fagylaltosbódét. A tölcsér azóta is meghatározó kiegészítője a fagyizás rituáléjának: magasabb hosszúkás, alacsonyabb tömzsi, édes, csokis, mindenki megtalálja a kedvencét. Házi fagylalthoz vehetünk külön tölcsért, sőt könnyedén készíthetünk már otthon is, így az ételérzékenyek sem csak kehelyből fogyaszthatják a hűs finomságot.

A klasszikustól a sorbet-ig

A hagyományos fagylalt tejből, tejszínből, cukorból és tojásból áll össze. A cukrászok a főzött fagyit tartják az „igazinak”, de az olasz fagyi például speciális gépekkel, főzés nélkül készül. A szintén nagy népszerűségnek örvendő sorbet tulajdonképpen egy jeges gyümölcspüré, ami mind zsír-, mind kalóriatartalomban messze alulmarad hagyományos társától. Ráadásul, mivel vízalapú, nem tartalmaz tejet és tojást, úgyhogy ételérzékenyek is fogyaszthatják. Elkészítése is sokkal egyszerűbb és minimum 25 százalékos gyümölcstartalmával egészségesebb is klasszikus verziójánál. A hagyományos fagylalt osztrák közvetítéssel, a sorbet pedig valószínűleg a törökökön keresztül került Magyarországra.

Tökéletes fagyi otthon is

Nem kell Olaszországig vagy egy díjnyertes cukrászdába mennünk az igazán jó fagylaltért, hiszen otthonunkban is kikísérletezhetjük a tökéletes jeges desszertet. A fagylaltgépet már az 1840-es években feltalálták Amerikában, melynek utóhatásaként az 1920-as évek végén beindult a tömegtermelés is. Manapság számtalan fagylaltgép elérhető, amelyekkel otthoni környezetben is el tudjuk készíteni a közkedvelt nyári desszertet, ráadásul olyan alapanyagokból és formában, amilyenben csak kedvünk tartja. Bár a legtöbb készüléket hosszú időn keresztül kell tárolni a mélyhűtőben, számos innovatív megoldás is elérhető már a piacon. A Gorenje legújabb gépével például kevesebb, mint egy óra alatt, egyszerűen varázsolhatunk magunknak fagyit, ráadásul előzetes hűtés nélkül, hiszen saját kompresszorral rendelkezik. Készíthetünk vele fagylaltot, sorbet-t, fagyott joghurtot, sőt akár hideg jeges italokat is, mindezt -18 és -35 fok közötti hőmérsékleten. Elfogyasztanunk sem kell azonnal, ugyanis akár egy órán keresztül képes hidegen tartani a finomságokat. A könnyen tisztítható tartállyal ráadásul arra az esetre is felkészülhetünk, ha percek alatt elfogy a hűsítő édesség, ugyanis a gép egymás után többször is használható.

Isteni házi csokifagyi

Hozzávalók:

160 g zsíros tej

76 g cukor

160 g csokoládé kockákra összetörve

160 g tejszín

vaníliakivonat (ízlés szerint)

Elkészítés:

A tejet forráspontig melegítjük. A csokoládét a cukorral egy turmixgépben vagy késes aprítóval finomra daraboljuk. Hozzáadjuk a forró tejet és alaposan simára keverjük. Megvárjuk, amíg kihűl, majd beletesszük a tejszínt és a vaníliakivonatot. Ezután csak a fagylaltgépre kell bíznunk a masszát, és egy óra múlva lapátolhatjuk is a tölcsérekbe a csokifagyinkat! Természetesen a receptet növényi tejjel és vegán csokival is készíthetjük, illetve feldobhatjuk további hozzávalókkal, ízesítőkkel.

