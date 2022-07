Ezek a legjobb magyaros éttermek a vidéki Magyarországon: itt a toplista

Melyek a legnépszerűbb, hagyományos, magyar ételeink?

A gulyásleves és a halászlé a leveseink csúcsa

Ahogyan azt Magyarországon mondják, „levesevő nemzet” vagyunk. Míg sok országban kevésbé meghatározó fogás a leves, a magyarok számára hagyományosan így teljes egy étkezés. Alapvetően könnyebb, zöldségalapú leveseket és kiadósabb, hússal és tésztával készülő leveseket különböztetünk meg, mint amilyen az ikonikus gulyásleves és a halászlé, amelyeket számtalan módon készítenek otthon és éttermekben egyaránt. A magyar halászlevek két nagy iskolája a bajai és a szegedi halászlé. Míg a bajai hagyományosan pontyból készül, egyszerűbben, addig a szegedi halászlét átpasszírozzák, és többféle halból főzik. A magyar konyha különlegessége a jellemzően hidegen tálalt, édes gyümölcsleves, az asztalra kerülő levesek pedig hűen mutatják, mely évszakban járunk, ugyanis a szezonális zöldségek és gyümölcsök, illetve a vadászati és halászati szezonnak megfelelően a halak és vadhúsok is fő alapanyagai a leveseinknek.

Bográcsban az igazi: pörköltek

A magyar konyha egyik emblematikus étele, azonban készítésének pontos mikéntje örök vitatéma – ahány ház, annyi pörkölt. Hagyományosan aprított hagymát pirítunk sertészsírban, majd összefőzzük felkockázott hússal, meghintjük pirospaprikával. A bevett húsok mellett, mint a marha, birka, sertés és csirke, közkedveltek a belsőségekből – zúza, pacal – és a vadhúsból készült pörköltek is. Éttermekben meleg körettel, igazán háziasan pedig kenyérrel, savanyúsággal fogyasztjuk.

Főétel vagy édesség? Az édes tészták kultusza

A tésztaételek kapcsán feltett kérdésre a magyarok válasza az, hogy a tészta főételként lehet édes is. Az édes meleg tészták főételként fogyasztva sok helyen ismeretlenek, nálunk viszont közkedveltek, mint például a porcukorral kínált diós és a mákos tészta. Ugyanilyen egyszerű, köznapi étel a lekváros grízes tészta is. Sokak számára furcsa párosítás lehet, mégis sok magyar háznál kedvelt fogás a cukrozott káposztás tészta és a túrós csusza porcukorral vagy szalonnával a tetején. minden korosztály kedvencei: gombócok és palacsinták Népszerű desszert a palacsinta lekvárral, édes túróval, esetleg diókrémmel megtöltve, vagy porcukros fahéjjal megszórva. Az édes gombócokat is kedveli a magyar konyha, egy kiadós leves után akár édes főételként is. A legnépszerűbbek: a porcukorral megszórt, tejföllel kínált túrógombóc, valamint a gyümölcstöltelékűek, mint a szilvás vagy a sárgabarackos gombóc, amelyeket fahéjas porcukorral megszórva kínálnak.

Otthonról a topgasztronómiába

Kedvelt házias fogások a húsos egytálételek, például a rakott burgonya, a rakott káposzta vagy a rakott karfiol. A magyarok tudják jól, hogy mind „tejföllel az igazi”: a savanykás ízű, krémes tejföl az egyik legkedveltebb magyar tejtermék, amely nélkül elképzelhetetlen a magyar konyha. A zöldség és hús párosításából készülő egytálételek ma már egyes topéttermek menüjében is megtalálhatók, ami fontos lépést jelent azon az úton, hogy a klasszikus, otthoni ízeket a csúcsgasztronómia is megidézze. a magyar nagymamák válasza a világ fermentálási őrületére A fermentálás a modern gasztronómia, azon belül is a csúcsgasztronómia nagy slágere, elsősorban a skandináv konyhák iránymutatásának köszönhetően. Magyarországon mind az ecetes savanyítás, mind a tejsavas erjesztés évszázadok óta használatos eljárás. Zöldségek egész sorát tartósítjuk így, gondoljunk csak az ecetes uborkára, a csalamádéra, a savanyú káposztára, a savanyított céklára, az alma- és cseresznyepaprikára, a zöld dinnyére, a gyöngyhagymára vagy az örök kedvencre, a kovászos uborkára.

Világjáró street foodjaink

Ami nálunk az utcakép és a piacok, vásárok szerves része, az más nemzetek körében igazi különlegességnek bizonyul. Nagy sikerrel árulnak lángost Japánban és kürtőskalácsot az Amerikai Egyesült Államokban, bár a kürtőskalácsot több közép-európai nemzet is magáénak vallja. Látványos a készítése is: egy sütődorongra tekerik fel a tésztát, a ropogós édességre cukrot karamellizálnak, és hagyományosan fahéjjal vagy dióval ízesítik. Nemcsak nekünk, de a turistáknak is nagy kedvence. A lángos szintén a magyar utcai ételek klaszszikusa. A lágy kelt tésztából készült sült lepényfélére szokás szerint leggyakrabban fokhagymát, tejfölt és sajtot tesznek, de ma már azon sem csodálkozunk, ha a lángost először kóstoló turista húsrátéttel kéri, amit a hagyományos magyar konyha nem ismert.

Hol ehetünk igazán finom, magyaros fogásokat?

Az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz idén is segítség abban, hova kell jelet tennünk a térképen, ha az ország legjobb vidéki éttermeit szeretnénk végiglátogatni. Az Év Vidéki Étterme díjat a tatai Platán Gourmet érdemelte ki, de az Őrségben, a Balaton parton, Turán, Encsen, Somlóvásárhelyen is vár minket TOP10-es listán szereplő étterem, ahogy Esztergom és Villány is biztosan célpontunk lesz. Izgalmas menüsorok, helyi, emblematikus alapanyagokból készült fogások, felejthetetlen gasztroélmények.

Top 10 vidéki étterem az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint 2022-ben:

Platán Gourmet Étterem

42 Restaurant&Bar

Clarisse

Anyukám Mondta

Pajta

Sauska 48

Platán Bisztró

Kistücsök Étterem

Kreinbacher Birtok

Mór24

Érdemes persze barangolni, ha épp nyaraláson vagyunk, hiszen az ország minden pontján belefuthatunk a hagyományos magyar konyha ételeit felvonultató éttermekbe, csárdákba. Éppen ezért most a HelloVidék is összeállított egy listát, melyben olyan vidéki éttermeket ajánlunk, ahol bármikor ehetünk igazi, hagyományos, magyaros ételeket, ráadásul sok helyen újragondolt, modern köntösbe bújtatva. Lássuk, milyen gasztronómiai élményt kínál a magyar vidék!

Bori Mami - Gyöngyös

Egy jóleső kirándulás a Mátrában, aztán irány Gyöngyös és a Bori Mami étterem, ami már 2014 óta fent szerepel a vidéki vendéglátóhelyek térképén. 2020-ban teljes átalakuláson mentek keresztül, ám a menüsorban még mindig megtalálhatók a tradícionális ételek, olykor egy kis modern csavarral. Persze csak pont annyira újítók, hogy egy különböző korú család minden tagja megtalálja éttermükben azt a fogást, ami megfelelő a számára.

Az ételeket tekintve a kínálatban több féle leves is szerepel, hagyományos ízeket nézve a menüben van marhahúsleves, amiben van snidling, palacsinta, tépett marhahús, zöldségek 2150 forintba kerül

illetbe birkagulyás 2850 forintért.

Főételek között találunk izgalmas kombinációkat is például: édesvízi pisztráng filé, amihez párolt spárga, bordás kel, burgonya gnocchi, sáfrányos halmártás jár, ez összesen 5450 forintba kerül. De van itt paprikás csirke, tojásos galuskával és ecetes salátával 4850 forintért. A húsimádók találnak itt pacalpörköltöt, füstölt marhanyelvvel, velős szalvétagombóccal 5450 forintért, töltött mangalicadagadót, krumplis tésztával 4850 forintért. Akik vadasra vágynak is betérhetnek, hiszen a kínálatban szerepel szarvasgerinc, glasszírozott zöldségekkel 9450 forintért is. De nem maradhat el az étlepról a pecsenye kacsamell, eper, vaníliás édesburgonya-pürével, spárgával, mindezt 5650 forintba kerül.

Öreg Prés - Mór

Az Öreg Prés Étterem szálláshely, sváb tájház és étterem egyben, Mór központjában, egy csendes kis utcában. Az étterem magyar hagyományokra épít, regionális alapanyagokra és termelőkre támaszkodva modern interpretációban. Az étlap jó érzékkel összeállított kortárs vidéki gasztronómiáról tanúskodik.

Levesek között megtaláljuk a húslevest, májgombóccal, benne főtt zöldségekkel, gyufa tésztával, gazdagon. Ennek ára 1800 forint. De találunk gulyás levest is, faszénen pirított marha oldalasból készítve 1900 forintért. A sváb konyha kedvelőinek az étlapon külön feltűntetve szerepel savanyú tojásleves 1900 forintért és Móri paprikás csirke leves 1800 forintért is.

A főételek is igazán változatosak, a halas ételek kedvelői, de a vadas ételek szerelmesi is találnak kedvükre valót. Az étlapon a serpenyőben sült fogas filé 5450 forintba kerül, a kacsa májjal töltött tanyasi csirke 4950 forint, a kacsamell filé 4950 forint, a borjú becsinált szintén 4950, ahogy a vadas nyúl is 4950 forint.

Macok Bisztró - Eger

Országszerte egyre népszerűbb és egyre nagyobb híre van az egri bisztró/étteremnek. Egy játékosan elegáns gasztronómiai élményt kínáló bisztró, ahol a helyi és környékbeli alapanyagok nem csak a tányéron jelennek meg. Az alapanyagok kiválasztásánál megkeresték a környék legjobb kistermelőit, akik elsőrendű nyersanyagokat biztosítanak, mint például a szilvásváradi pisztráng, vagy a bükki sajtkülönlegességek, melyek az arculatuk részeivé váltak. Az étterem filozófiája, hogy szeretik a hagyományos, régi ízeket felidézni, de megjelenésben kicsit újra gondolva tálalni.

A menüben már az előételek köztt olyan fogások szerepelnek, mint a szilvásváradi pisztrángrolád, vargányás zellersalátával, tormás édeskömény-krémmel, melynek ára 3300 forint. Vagy a kacsamáj brulée tepertőkrémmel, almával és kaláccsal, mely 3500 forintba kerül.

A levesek között is különlegességekbe botlunk, hiszen az étlapon marhahúsleves szerepel, gazdagon csigatésztával 2490 forintért. Illetve vargányás vadmalacleves szalonnás áfonyával 2590 forintért. És szintén különlegességként kovászosuborka-krémleves kaporhabbal, mangalicakolbász-morzsával, melynek ára 1990 forint.

Főételek terén is van miből szemezgetni: a különlegességek sorát a grillezett házi gomolya sajt nyítja, melyet macokkal, cseresznyés zöldspárgával kínálnak 3800 forintért. De van itt pirított harcsafilé túrós csuszával,halászlé-mártással 5450 forintért. A sokat emlegetett szilvásváradi pisztrángfilé tavaszi körettel 4990 forintért. Nem maradhat el az étlapról a roséra sült kacsamell, lilakáposzta-krémmel, almával, burgonyakrokettel 5250 forintért, illetve a konfitált kacsacomb káposztás tésztával, vörösboros aszalt szilvával 4990 forintért.

Aki kicsit nyitottabb az új ízekre, az kipróbálhatja a pirított nyúlpecsenyét májropogóssal, vadaskrémmártással, burgonyafánkkal 4990 forintért, vagy a panko morzsás rántott mangalicakarajt vajas-petrezselymes burgonyával és uborkasalátával szintén 4990 forintért. Vagy ugyan ezen az áron a malaccsülköt, pirított burgonyával, savanyított zöldségekkel, esetleg a bikavéres marhapofát, füstölt zellerpüré, padron paprika, vargányagomba köretével. De a vadhús kedvelők választhatnak szarvasgerincet édesburgonyával, ördögszekér gombával, pak choi-val, savanyított áfonyával 7900 forintért.

+1 Cvekedli Tésztabár - Nyíregyháza

A cvekedli azért került fel a listánkra, mert hagyományos, magyar tésztaételeket pakoltak fel az étlapjukra, viszont a kivitelezés az nagyon modern, új technológiák alapján készül. Látványkonyháról beszélünk, minden a szemünk előtt történik, végigkövethetjük, hogyan kerül az étel a serpenyőből a tányérunkra. Alapanyagokat tekintve a legtöbbet hazai termelőktől szerzik be, frissen, kézzel válogatva. A Cvekedliben - nevéhez hűen - a jól ismert magyar tésztaételek újragondolva, de magyar adagokban és magyar árakon érkeznek a tésztarajongók elé.

A menüben többféle tésztaétel is szerepel: a cvekedli péládul mézzel párolt káposzta, karamelizált hagyma, bors, nagykocka tészta egyvelege, melynek ára 1890 forint. De van itt újragondolt krumplis tészta is, mely lecsó szósz, pirított burgonya, hagymaropogós, nagykocka tészta szerelemgyereke. Ennek ára 1990 forint.

