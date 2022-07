Mirelit pizzát a boltból? Felejtsd el, így készítheted el otthon fillérekből

Reálbércsökkenést okozhat a rezsicsökkentés korlátozása a GKI előzetes számítása szerint

- hangzott el korábban az RTL Híradóban.

A szakemberek becslése szerint 3-4 százalékponttal, 15 százalékra gyorsulhat éves átlagban az infláció, miután augusztustól csak átlagfogyasztásig állja a rezsicsökkentést a kormány. A Gazdaságkutató úgy számol, hogy egy átlagos dolgozó fizetése a kiugró béremelések ellenére kevesebbet érhet idén, mint tavaly. A nyugdíjasok pedig a vártnál is nagyobb, további kompenzációra számíthatnak novemberben a növekvő infláció miatt.

Őrült spórolásba kezdett az ország

Mivel a boltokban erősen érződik az áremelkedés, ezért sokan őrült spórolásba kezdtek. Ráadásul elindult egy hullám, mely szerint egyre népszerűbbek az üzletláncok olcsóbb, sajátmárkás termékei. De továbbra is népszerűnek mondható az úgynevezett "piacozás". Rengetegen szerzik be a zöldséget, gyümölcsöt a helyi vagy közeli termelői- vagy nagybani piacokról. Az otthoni főzés is reneszánszát éli: sokan már a járványhelyzet alatt fakanalat ragadtak, most viszont, hogy egyre drágább az étkezés, mindenki ott próbálja megfogni a pénzt, ahol csak tudja. Így kerülnek elő a filléres receptek vagy a hó végi tuti kaják, amiket olcsón és gyorsan összedobhatunk a család számára.

De mi van azokkal az ételekkel, amiket legtöbbször éttermekből rendelünk? Nos, érdemes figyeli az alapanyagokra, majd megnézni, hogy mennyiből tudjuk őket otthon elkészíteni. Legtöbb esetben azt tapasztalhatjuk, hogy bizony a saját készítésű hamburger, pizza, sokszor otthon kevesebb pénzből is kihozható. Éppen ezért most egy nagyon egyszerű pizza receptet mutatunk, amit tényleg fillérekből bárki összedobhat.

Legegyszerűbb, legolcsóbb pizzarecept

Hozzávalók:

45 dkg liszt

2 dkg élesztő

1 teáskanál cukor

1 teáskanál só

3 evőkanál olaj

2,5 dl víz

feltét: ízlés szerint

Az elkészítés rettentő egyszerű és gyorsan megvan: a hozzávalókat egyszerűen csak gyúrjuk össze. Ha kész a tészta, hagyjuk kb. 10-15 percig állni. Amíg a tészta pihen, addig kiolajozunk egy tepsit, hogy majd ebbe fektessük a kinyújtott tésztánkat. Ha letelt a 10-15 perc, jöhet a nyújtás, pont akkorára, mint a tepsink. Ha ezzel is megvagyunk, fektessük bele a tésztát, majd kenjük meg pizzakrémmel. Ezután ízlés szerint jöhetnek rá a feltétek: legegyszerűbb, legolcsóbb pizzához elég a pizzakérm alapnak, illetve némi száraz szalámi és sajt a tetejére. Ezután jöhet is a sütés 200-250 fokon, kb. 10 perc alatt elkészül.

Mennyiből jön ki egy alap pizza?

Nos, nézzük meg tehát tételesen a hozzávalókat. Számításunkhoz az Árgép adatait használtuk.

A keresőben 1 kg lisztet már 199 forintért is találtunk.

Cukorból, egy kilós kiszerelésben 760 forintosat találtunk.

Élesztőt pedig már 79 forintért is vásárolható, 11 grammos kiszerelésben.

Megnéztük a sót is, melyből 1 kg már 194 forintért is kapható.

Étolajból a literes kiszerelésből pedig a legolcsóbb 659 forint.

Pizzakérmből már 329 forintért is vehetünk egy tubussal, ami egy egész pizzára elég.

Feltétek közül is csak az alapokat néztük meg, ehhez a Tesco, az Auchan és a Spar online kínálatát vettük szemügyre.

A Tesco online shopjában a legolcsóbban 239 forintért vehetünk szalámit, tálcás kiszerelésben. Sajtot pedig 169 forintért 20 grammos kiszerelésben.

Az Auchan kínálatában a legolcsóbb szalámi 199 forintba kerül, tálcás kiszerelésben. A legolcsóbb sajt pedig 289 forint, 125 grammos kiszerelésben.

A Spar kínálatában a legolcsóbb szalámi 99 forintba kerül, 100 grammos kiszerelésben. A legolcsóbb sajt pedig 159 forintba kerül, 20 grammos kiszerelésben.

Ha megnézzük a listát, akkor azt megállapíthatjuk, hogy liszt, cukor, só, élesztő és olaj a legtöbb háztartásban alap alapanyagként megtalálhatók, így ha csak a feltétet kell megvásárolnunk, akkor jóval kevesebbért tudunk pizzat készíteni otthon, mint amennyiért rendelni tudnánk, vagy étteremben elfogyasztani. Azok, akik a borzasztó áremelkedések mellett sem mondanának le kedvenc vacsorájukról, azoknak érdemes kipróbálni ezt a receptet és saját ízűkre formálni a különböző feltétekkel.

Címlapkép: Getty Images