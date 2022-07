Horror ára lehet a kerti sütés-főzésnek: így úszhatod meg a legolcsóbban a nyári partikat

Kétségtelen, sütögető nemzet vagyunk, a szalonnázás vagy a tárcsán sütés Magyarországon mindig is népszerű volt, a különféle, bográcsban készülő ételekről nem is beszélve. Mostanra pedig a grillezés és a barbecue-zás is meghódította a vidéki magyarok szívét. A trend töretlen, egyre többen kapnak kedvet, hogy elkészítsék életük első szabadtéri sütögetős grillebédjét, vagy bográcsos vacsoráját. Nem is kell őrült nagy összegeket költenünk arra, hogy egy remekbe szabott, szabadtűzön készített étellel vagy grilltállal lepjük meg barátainkat. Lássuk is, 2022 nyarán mennyibe kerülnek a kerti partikhoz szükséges alapfelszerelések!

Szabadtéri kemencék, milliókból?!

Aki igazán igényes, az akár még szabadtéri kemencét is építtethet magának a kertbe – erről a HelloVidék még szezon elején itt írt. Látványos és szép megoldás, a kert fő ékessége is lehet egy ilyen míves szabadtéri kemence, de tegyük hozzá, egyáltalán nem olcsó mulatság. Érdemes ezért is alaposan átgondolni, mire és hányszor használnák az ilyen kerti sütödét, a látványon túl megéri-e nekünk egy ilyen profi kemence, amelynek az ára milliós tétel is lehet:

Kemence és grillező szaletli alá, felhasznált anyagok és munkadíj: 950.000 – 1.000.000 Ft.

Klasszikus nagy pocakú kemence: felhasznált anyagok és munkadíj: 830.000-890.000 Ft

Alagút kemence, grillező és előkészítő asztal bontott téglából építve: felhasznált anyagok és munkadíj: 1.080.000 – 1.100.000 Ft

Pár ezer forintból is lehet remek tűzhelyet fabrikálni

Ha nincsenek extra igényeink, a nyári sütögetéshez – tegyük hozzá- elég pár bontott tégla vagy terméskő, amiből már olyan építményt lehet varázsolni, amilyet csak szeretnénk. Egy a lényeg, jelöljünk ki egy biztonságos tűzrakóhelyet, aztán valahogy kerítsük körbe, kővel vagy téglákkal építsünk köré egy falat. Persze, ha se időnk se energiánk az építéssel vesződni, nem milliós tételben, de nagyon trendi kész tűzrakóhelyeket lehet vásárolni, amelyek egy modern kertnek nagyon látványos elemei lehetnek. Ezek biztonságosak, és tényleg sokféle dizájnban és funkcióval megspékelve, százezer forint alatti áron is beszerezhetőek:

Előre megépített tűzrakóhelyek és árak (online webáruházak adatai alapján):

Tűzrakó tál: 47 cm, vas, 3 lábú: 7699 Ft / db

Tűzrakó 45X52X52 cm + rácstető és BBQ villa (Praktiker) 45.799 Ft / db

Hordozható tűzrakóhely grillráccsal és villával CHAMON: 52.500 ft

KK Kavics Lisszabon kerti sütő homok: 55.140 Ft / db

Rosario 3 az 1-ben tűzrakó tál, Ø 120 cm, 70 cm-es grillsütő, asztallap, acél: 139.990 Ft/ db

Ha tűzrakóhely megvan, mi kellhet még? Egy grillrács vagy egy nyárs?

Ha már itt tartunk, tudjátok mi a különbség a barbecue és a grill között? Az előbbi füstön való sütést, utóbbi pedig a grillrácson való sütést jelenti – de erről részletesen itt olvashattok. A hagyományos, Magyarországon is elterjedt grillezéskor a hőforrás (faszén, gáz, stb.) az étel alatt helyezkedik el és a felszálló forró levegőt használjuk sütésre. A magyarok (és más népek) ősi eszköze a vasból készült rostély, a lábakra, vagy téglára állított négyszögletes vasrács, és az alá kapart parázs süti meg a húst. A grillezés eszközei között a hagyományos faszenes grillek mellett megjelentek a gáz- és az elektromos grillek is – erről itt írt a HelloVidék.

Ha megvan a tűzrakóhelyünk, és van hozzá egy vasrácsunk (kiselejtezett tűzhely rácsa, vagy egy sparhelt platnija is megteszi), máris tökéletes tudunk grillezni. De azért vásárolhatunk pár hasznos kelléket, ami megkönnyítheti a szabadtéri sütés-főzést:

Online kereskedésekben beszerezhető grill-kellékek, hozzá az árak:

Grill rostély: 8000-9000 Ft

Grillrács: 5700 Ft

Grillháló:1300 Ft, ami használható szabadtűzön és sütőben egyaránt, akár grillezéshez, kerti partira avagy más egyéb alkalmak során.

Körgrill 35 3 lábú, krómozott grillrács: 5000-6000 Ft

Grillhordó, öntött vas, faszenes 36 cm: 10.990 Ft

Gömbgrill, három lábú, polccal és kerekekkel, 44cm: 14.990 Ft

A grillezésekhez komplett grill berendezéseket is vásárolhatunk (online webáruházak árai):

DELUXE faszenes BBQ grill kerékkel 117,5X66X107,5 cm: 59.990 Ft

GRILL LOKOMOTIV "TENNESSEE 100" 6 főre: 88.990 Ft

GRILLCHEF faszenes grillkocsi, öntöttvas grillráccsal, 79,5X42 cm: 119.990 Ft

Szalonnasütéshez nyársat is vághatunk, ha van a közelben patakpart, vagy egy alkalmas bokor a kert végében. Ha nincs, vehetünk online nyársat is:

Grillnyárs fanyéllel 10 db: 1.490 Ft

Nyárs 10 darabos, 40cm,krómozott fém, fa nyéllel: 2500 Ft (Praktiker)

Barbecook grillnyárs 10 db rozsdamentes: 4.190 Ft

Barbecook Siesta forgónyárs szett: 33.990 Ft

Mennyibe kerül egy jó bogrács?

Bár a bogrács egy életre szóló befektetés, tehát nem kell rá sajnálni a pénzt, azért mégsem mindegy, hogy hány forint az ára. Zománcozott bogrács, ahogy a tavalyi árakat elnézzük (akkor ITT írtunk róla részletesen), azért egy ezressel legalább emelkedett, de így is, 16-22 literest már 6000-7000 forintért is vásárolhatunk, az öntöttvas bográcsokat azonban ennél jóval borsosabb áron kínálják. Annak az ára is a tavalyihoz képest több ezer forinttal drágult. Egy éve még a 16 literesért 15-16 ezer forintos árat kellett fizetni, idén már 21-22 ezer forint alatt ne is álmodozzunk róla.

Milyen is a jó bogrács?

Nagyon nem mindegy, mi készül a bográcsban, ugyanis alakra is különbözik a halászlés és a gulyásos bogrács egymástól:

A bajai bogrács: leginkább a halászlé főzésre lett kitalálva. Alul szélesebb felül pedig szűkebb, így a halászlé leve kevesebb helyen tud párologni, így hosszabb ideig tud főni, magasabb hőfokon.

leginkább a halászlé főzésre lett kitalálva. Alul szélesebb felül pedig szűkebb, így a halászlé leve kevesebb helyen tud párologni, így hosszabb ideig tud főni, magasabb hőfokon. A gulyásbogrács: na, ez a klasszikus bográcsforma, kb. 5-30 literes méretű edény, felfelé szélesedő

Régi időkben vasból vagy rézből készült, de meglepő lehet, hogy eleink a XIV. századig cserépbográcsot használtak. Jellegzetességük, hogy a maiaknál laposabbak és befelé szűkült az oldaluk. Így a felcsapó lángok nem kaptak bele a függesztő kötélbe, mert ezeket a bográcsokat kötéllel függesztették fel. A fémlánc drága, nehezen hozzáférhető holminak számított, csak később lett általános a használata. A cserép pedig mázatlan volt.

Később a paraszti háztartások tartozéka az öntöttvas bogrács lett, bár nem sokkal később, a török időktől a rézbogrács vált általánossá. A neve is innen származik, a bakraç törökül rezet jelent. A rézbográcsokat cigány kézművesek készítették és javították századokon át. Az iparosodással szorították ki ezeket eleinte az öntöttvas, majd a lényegesen könnyebb és vékonyabb zománcos vasbográcsok. A szocialista tervgazdálkodás idején csak a zománcos bográcsokhoz lehetett a kereskedelemben hozzájutni. Manapság újra divatba jöttek az öntöttvas bográcsok, amik vastag falúak, így kevésbé kell figyelni rájuk, nem ég hamar le bennük az étel. (Ennek akkor van igazán jelentősége, ha egy óvatlan pillanatban a gyerekek, vagy ami még veszélyesebb, a mindenhez is értő vendégek is besegítenek a tüzelésbe.)

Ha nyár, akkor készítsünk bográcsban balatoni halászlét

Némelyik vidéki halászcsárdában 3500-5000 forintot is elkérnek egy-egy tál halászléért, és akkor még csak kenyeret ettünk hozzá… A HelloVidék pár hete ennek is utánanézett. A spórolás jegyében azonban mi magunk is elkészíthetjük, kint a kertünkben, saját bográcsban a halászlét. Hogy mi kell hozzá?

Hal: pontyból érdemes elkészíteni. A többi hal csak kiegészítője lehet, amely javítja a halászlét. A fehér húsú (egyébként drágább) halakat, mint a csukát, vagy a süllőt kár lenne megfőzni, hiszen szétesik a húsuk. A tengeri halak egyáltalán nem illenek a magyar konyhába.

pontyból érdemes elkészíteni. A többi hal csak kiegészítője lehet, amely javítja a halászlét. A fehér húsú (egyébként drágább) halakat, mint a csukát, vagy a süllőt kár lenne megfőzni, hiszen szétesik a húsuk. A tengeri halak egyáltalán nem illenek a magyar konyhába. Hagyma: a halászlébe „öreg” hagyma való. Aki igazi halászlevet akar csinálni, az tartogatott a tavalyi vöröshagymából, mert a zöldhagyma és a főzőhagyma alkalmatlan erre a célra. Ne próbálkozzunk még hagymakrémmel és szárított hagymával sem. Magyarország legnevezetesebb hagymatermesztő területe Makó és vidéke.

a halászlébe „öreg” hagyma való. Aki igazi halászlevet akar csinálni, az tartogatott a tavalyi vöröshagymából, mert a zöldhagyma és a főzőhagyma alkalmatlan erre a célra. Ne próbálkozzunk még hagymakrémmel és szárított hagymával sem. Magyarország legnevezetesebb hagymatermesztő területe Makó és vidéke. Paprika: a halászlének talán a legfontosabb alkotórésze a paprika. Jó házipaprikát szinte mindenfelé készítenek. Híres paprikatermesztő vidék Szeged, Kalocsa, Bogyiszló, Cece és környéke.

a halászlének talán a legfontosabb alkotórésze a paprika. Jó házipaprikát szinte mindenfelé készítenek. Híres paprikatermesztő vidék Szeged, Kalocsa, Bogyiszló, Cece és környéke. Bogrács

Hozzávalók

1kg tisztított ponty

2 db burgonya

2 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1db paprika

1db paradicsom

1dl száraz fehérbor

2 ek étolaj

2 ek őrölt pirospaprika

1ek só

cseresznyepaprika

A balatoni halászlé titka, hogy nem együtt fő benne minden. Az elsődleges alapanyaga a balatoni hal, főként ponty (hozzá jöhet még fogas és/vagy süllő). A halat kifilézzük, a halhúst feldaraboljuk, és lesózva hűtőbe tesszük. Aztán az alaplevet kell elkészíteni, méghozzá úgy, hogy a hagymát apróra kockázzuk, és a bográcsban, felhevített olajon üvegesre pároljuk, majd a tűzről lehúzva megszórjuk pirospaprikával, beletesszük a csontokat, a hal fejét és farkát, a feldarabolt paprikát, a paradicsomot és a zúzott fokhagymát is. Ha kész az alaplé, jöhet a passzírozás, majd a levet újraforraljuk, aztán beletesszük az előre besózott halszeleteket. Gyakran egy-egy szem burgonya is belekerül a bográcsba, esetenként pedig némi fehérbor is.

Címlapkép: Getty Images