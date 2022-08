Otthon készül a legjobb jegeskávé? Mutatjuk, mire szavaznak a magyarok

Vannak, akik maradnak a jól bevált kávéjuknál

A kutatásban megkérdezett legfiatalabb korcsoport, a 18 és a 24 év közötti fiatal felnőttek több mint fele a nyári időszakban változtat kávézási szokásain, míg a 60 év felettiek 70 százaléka ugyanúgy kávézik nyáron, mint a hűvösebb évszakokban. A kánikulában is sokan ragaszkodnak reggeli vagy épp ebéd utáni kávéjukhoz: a kutatásában résztvevők 68 százaléka alapvetően nem változtat a nyári időszakban a kávéfogyasztási szokásain, így nyáron is melegen issza azt.

Aki mégis változtat, az jellemzően kevesebb kávét iszik a nyári szabadsága, pihenése alatt (7%), különösen igaz ez a legfiatalabbakra (14%). Érdekes, hogy az adott napi hőmérséklet nem igazán befolyásolja a kávéválasztást: mindössze a válaszadók 3 százaléka teszi az időjárástól függővé, hogy hogyan kávézik. Úgy tűnik, a legfiatalabb válaszadók hajlamosak kánikulában változtatni bevett szokásaikon – 8 százalékuk változtat, és minél idősebb a válaszadó, ez annál kevésbé jellemző.

Jegeskávé sokféle formában

Bár a megkérdezettek több mint fele alkalmanként vagy rendszeresen fogyaszt jeges kávéitalt, azért a fiatalok körében a legnépszerűbbek a hűsítő kávék: míg a 18-24 évesek csupán 15%-a nem fogyaszt jegeskávét, addig ugyanez az arány a 60 év fölöttieknél már 43%. A fiatalok ráadásul nem csak többet fogyasztanak, de többféle hideg kávéitalt is kipróbálnak, és nyitottabbak az édesebb verziók, például a fagylaltkávé iránt.

A kutatása alapján a legnépszerűbb ital a jeges cappuccino, ezt minden ötödik válaszadó fogyasztja, közel ugyanennyien választják a fagylalt kávét (19%) és a jeges espresso-t is (18%). A fiatalabbak körében is a jeges cappuccino a legnépszerűbb, a 30 év alattiak közül minden harmadik válaszadó ezt a hűsítő italt fogyasztja legszívesebben.

Nemek közötti megoszlás is megfigyelhető: a férfiak 36%-a nem fogyaszt jeges kávéitalt, ha igen, akkor is a tejmentes verziót, az espresso freddot választják, míg a jeges cappuccinót, a frappét és a fagylalt kávét inkább a nők részesítik előnyben.

Otthon készül a jegeskávé

A Costa Coffee otthoni minőségi kávéélményt kínál fogyasztóinak, ugyanis hisz abban, hogy saját otthonában is mindenki tökéletes kávét tud készíteni, ehhez nem szükséges más, csak megfelelő, minőségi alapanyag. Éppen ezért a kutatásban arra is kíváncsi volt, hogy vajon a hazai kávékedvelők maguknak készítik-e el a jegeskávékat vagy inkább kávézóban, strandon fogyasztják-e. Úgy tűnik, a válaszadók 76 százaléka otthon készíti el jeges finomságát, de kávézóban is szívesen fogyasztja 43 százalékuk, strandon 15 százalékuk, míg munkahelyen viszonylag kevesebben, a válaszadók 12 százaléka él barista szenvedélyével.

Mennyiért veszünk jegeskávét?

A közös kutatásából az derült ki, hogy a jegeskávét fogyasztók meglehetősen árérzékenyek – 78 százalékuk maximum 1000 forintot hajlandó fizetni egy jegeskávé-változatért. A válaszadók 14 százaléka fizetne 1000 forint feletti összeget egy jeges italért, míg 7 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy egy igazán jó kávé esetén nem számít az ár.

A 18-24 évesek jeges kávéitalok iránti rajongása itt is megmutatkozik, esetükben már 12% válaszolta azt, hogy nem érdekli a termék ára, ha az ízlésének megfelelő italt kap a pénzéért.

Címlapkép: Getty Images