Filléres őszi szuperétel: ennél olcsóbb, táplálóbb és egészségesebb főznivaló nincs is

„Az egészségtudatos, energikus, aktív élet és a táplálkozási szokások szorosan összefüggenek” – vallja Gökler Kriszti is, ezért mindig figyel arra, hogy megfelelő vitaminokban és értékes rostokban gazdag ételeket fogyasszon ő is és családja is. Ősszel pedig hatványozottan így van, hiszen érdemes szervezetünket felkészíteni a hűvösebb, gyakori megbetegedésekkel járó hónapokra is, több feladatok kell teljesítenünk, nagyobb lehet a nyomás, amihez szintén kellhet az energia. Érdemes sokkal tudatosabban figyelnünk az étkezéseink mikrotápanyagtartalmára, valamint a megfelelő és változatos vitaminbevitelre: érdemes D-, A-, C-vitaminban gazdag ételeket fogyasztani, valamint több rostot és minőségi szénhidrátokat. Ezekkel támogathatjuk leginkább immunrendszerünket, de segíti a koncentrációt, sőt a stressztűrő képességünk is nagyobb lehet, ha figyelünk a nap közbeni étkezések rendszerességére és minőségére.

Ősszel a szezonális gyümölcsök és zöldségek között is találunk igazi jolly jokereket: érkezik a sütőtök és az édesburgonya, a kaliforniai paprika, a káposztafélék és termesztésen a C-vitaminban gazdag citrusfélék is. Ezeket könnyen beépíthetjük a mindennapokba és segítségükkel rengeteg hasznos tápanyagot juttathatunk be a szervezetünkbe

– hangsúlyozza Kriszti.

Bár sokan macerásnak érzik, hogy tízórait vagy ebédet csomagoljanak maguknak vagy gyerekeiknek, nincs annál jobb, minthogy megspórolhatjuk azt az időt, amit pékség vagy étterem után kajtatva farkaséhesen töltünk, arról nem is beszélve, hogy biztosak lehetünk benne, hogy mit fogyasztunk. A következő receptek könnyen elkészíthetőek, tökéletesen bírják a dobozos hurcolást, finomak és nem utolsó sorban minőségi tápanyagokban gazdagok.

Sós és édes töltött édesburgonya

Az édesburgonya egy nagyon jó szénhidrátforrás, hiszen édeskés íze ellenére alacsony a glikémiás terhelése, így kordában tartja a vércukorszintet. Az egyik legjobb elkészítési módja az olaj nélkül, héjában történő sütés, ráadásul a fűszerezéstől és a hozzáadott alapanyagoktól függően készíthetünk belőle sós és édes ételt is, amiket könnyen magunkkal vihetünk bedobozolva. Érdemes belőle nagyobb adagot megsütni, így több napig is fogyaszthatjuk.

Hozzávalók:

2 közepes db édesburgonya, 1 szelet csirkemell, 1 ek mexikói fűszerkeverék, 15 g lilahagyma, 3 db koktélparadicsom, 1 ek konzerv vörösbab, 1 ek konzerv csemegekukorica, ¼ avokádó, himalája só, őrölt feketebors, fokhagymapor

1/3 db banán, ½ kk fahéj, 1 ek mogyoróvaj, néhány szem áfonya és olajos mag

Elkészítés:

A burgonya héját megmossuk és egy erre a célra szánt kefével alaposan megtisztítjuk, majd szárazra töröljük, villával megszurkáljuk és alufóliába csomagoljuk. 200°C-ra melegített sütőben kb. 20 perc alatt puhára sütjük. Ha elkészült hűlni hagyjuk, majd kicsomagoljuk a fóliából és középen kissé kettévágjuk, hogy beleférjen a töltelék.

A sós „mexikói” verzióhoz a csirkemell szeleteket befűszerezzük, majd meleglevegős fritőzben vagy sütőzacskóban 180°C-on 20 percig sütjük. Felkockázzuk, majd összekeverjük a finomra aprított lilahagymával, a félbe vágott koktélparadicsommal és a lecsepegtetett vörösbabbal és kukoricával. Ezzel töltjük meg a puhára sült édesburgonyát és avokádószeletekkel díszítjük. Megszórjuk ízlés szerint sóval, borssal és fokhagymával.

Az édes verzióhoz megszórjuk a burgonyát fahéjjal, majd felkarikázzuk a banánt és a közepébe sorakoztatjuk. Mogyoróvajat csorgatunk a tetejére és áfonyával és magvakkal díszítjük.

Csokis keksz csicseriborsóból

A kekszsütés azért szuper választás, mert egy nagyobb adag elkészítésével akár egy hétre előre el tudjuk készíteni a tízóraira vagy uzsonnára szánt étkezést és nagyon könnyű tárolni és magunkkal vinni. Ez a csicseriborsóból készült verzió nem csak finom puha, de növényi fehérjékben gazdag, alacsony szénhidráttartalmú, ráadásul tojás- és tejmentes is.

Hozzávalók:

1 konzerv csicseriborsó, 120 g mogyoróvaj, 2 ek agavé szirup, 1 ek vanília aroma, 50 g csicseriborsóliszt (vagy teljes kiőrlésű), 3 ek eritrit, ¼ kk sütőpor, ¼ kk szódabikarbóna, 1 csipet só, 30 g 80%-os étcsokoládé

Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük 170°C-ra.

A csicseriborsót alaposan átmossuk és lecsepegtetjük, majd a mogyoróvajjal, az agavé sziruppal és a vanília aroméval együtt aprítógépbe tesszük és krémesre turmixoljuk.

Külön összekeverjük a lisztet az eritrittel, a sütőporral, a szódabikarbónával, a sóval és az apró kockákra vágott étcsokoládéval. Beleöntjük a csicseriborsós masszát, alaposan összekeverjük, majd egy fagyi adagoló kanállal sütőpapírral bélelt tepsibe halmozzuk.

Az előmelegített sütőben kb. 12 perc alatt aranybarnára sütjük.

