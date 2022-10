Szenzációs hír! A világ csúcskategóriás borai közé került ez a tokaji borászat

Vasárnap este a II. Golden Vines Awards díjazottjai között magyar név is szerepelt. Szepsy István a Golden Vines Hall of Fame legújabb tagja, a Szepsy Pincészet pedig Európa legjobb borászata lett idén.

Kihirdették a The 2022 Golden Vines Awards győzteseit: a Best Fine Wine Producer in Europe Award és a Hall of Fame Award is Szepsy Istvánt illeti - írta meg a Borászportál. Ez az eredmény azért is különösen fontos, mert bizonyítékként szolgál arra, hogy a Szepsy-borokat a világ legjobbjaiként és legértékesebbjeiként tartják számon, és nemcsak a hazai, hanem a világ csúcskategóriás borai között is ott van a helyük.

A díjátadóra meghívott 275 vendég között ifj. Szepsy István képviselte a Szepsy Pincét, akit a díjak átvétele mellett két mesterkurzus megtartására is felkértek. Ezeken a legszebb, dűlőszelektált Szepsy-furmintokat, egy szamorodnit és egy 6 Puttonyos Tokaji Aszút is bemutatott a vendégeknek. A Szepsy borokon kívül The Brunello di Montalcino, Dom Perignon, Hennessy és Domaine Arnoux-Lachaux mesterkurzusokon tanulhattak, kóstolhattak együtt a meghívottak.

- írta a lap.

A 2022-es Golden Vines® Awards győztesek listájában két helyen is Szepsy István neve szerepel:

- The 2022 Golden Vines® Best Fine Wine Producer in Europe Award: Szepsy Winery, Tokaji, Hungary

- The 2022 Golden Vines® Best Fine Wine Producer in the Americas Award: Ridge Vineyards, Santa Cruz Mountains, California, USA

- The 2022 Golden Vines® Best Fine Wine Producer in the Rest of the World Award: Penfolds, South Australia, Australia

- The Gucci Golden Vines® Sustainability Award: Louis Roederer, Reims, France

- The Casa Ferreirinha Golden Vines® Innovation Award: Wine-Searcher, New Zealand

- The VistaJet Golden Vines® World’s Best Rising Star Award: The Sadie Family Wines, Swartland, South Africa

- The Robb Report Golden Vines® World’s Best Fine Wine Producer Award: Domaine de la Romanée Conti, Burgundy, France

- The Macallan Golden Vines® Hall of Fame Award: István Szepsy, Tokaji, Hungary

- The SGC Golden Vines® Honorary Award: Becky Wasserman, “the late Burgundian pioneer”, Beaune, France

- Liquid Icons Wine & Hospitality Entrepreneur Award: Grant Ashton, Founder & CEO, 67 Pall Mall, UK

Címlapkép: Getty Images