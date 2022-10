Fillérekből elkészül otthon: íme az ízletes gyógynövényes cukorka köhögés ellen

2022.10.28.

Ilyenkor, ősszel a nátha és az influenza gyakori vendég lehet a háztartásokban, de a kellemetlen torokfájást és köhögést házi praktikákkal is orvosolhatjuk, sőt meg is előzhetjük a kellemetlen tünetek jelentkezését. Nincs más dolgunk, mint hogy készítsünk egy adalékanyagmentes, egészséges cukorkát otthon néhány gyógynövény felhasználásával, amit szinte fillérekből megtehetünk, különösen, ha van otthon pár cserép fűszernövényünk. Sok otthon is termő gyógynövény alkalmas arra, hogy a megfázásos időszakban akár megelőzés céljából, akár már a meglévő köhögés csillapítására felhasználjuk. Köztudottan ilyen a kakukkfű, a pemetefű, a lándzsás útifű, de ezúttal a zsályát mutatjuk be, és a videóból az is kiderül, hogyan készítsünk belőle gyógycukorkát.

Hazánk igazi gyógy- és fűszernövény nagyhatalom, a Kárpát-medence fekvése rendkívül kedvező éghajlatán kiválóan megteremnek. Ezek közül a legtöbbet cserépben is megvásárolhatjuk, és a konyhánkban is nevelhetjük őket, miután átültettük a megfelelő talajba. Magyarországon számos gyógynövény terem, kedvez nekik a Kárpát-medence fekvése, éghajlata. Míg azonban a rendszerváltás időszakában az évi 20 ezer tonnát közelítette az exportunk, napjainkra ez néhány ezer tonnára zsugorodott. Problémát jelent az ágazatban a munkaerőhiány és a termőterületek csökkenése is. A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (GYSZT) adatai szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 30 ezer hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel, a legfontosabb fajok többek között a kamilla, a csipkebogyó, a homoktövis, a majoranna és a kapor, de jelentős a kerti kakukkfű, az oregánó és a citromfű termesztése is többek között. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint, az őstermelői nyilvántartás alapján hazánkban csaknem 3000 őstermelő foglalkozik ezzel a tevékenységgel, ahhoz azonban, hogy valaki belefogjon a termesztésbe, a termékek előállításába, esetleg értékesítésébe, érdemes utána nézni, hogy hivatalosan mikre is van ehhez szükség. Hazánkban a gyógynövények termesztő területe 25-30000 hektár (2020-ban 31 304 ha volt), az előállított drogtömeg pedig 27-30 000 tonna körüli. Körülbelül 70-80 fajt gyűjtenek be a természetes élőhelyekről. Házi köhögéscsillapító, gyógynövényes cukorka Olcsó, adalékanyagmentes, és sok otthon is termő gyógynövény alkalmas arra, hogy a megfázásos időszakban akár megelőzés céljából, akár már köhögéscsillapításra készítsünk gyógynövényes cukorkát. A videóban ezúttal zsályából készül, de használhatunk hozzá kakukkfüvet, pemetefüvet vagy lándzsás útifüvet is. Orvosi vagy kerti zsálya Bár elsősorban fűszernövényként ismert, az orvosi vagy kerti zsálya az egyik legrégebbi gyógynövény. Erre utal latin neve is: aalvia, ami azt jelenti "gyógyítani". Torokfájás ellen igen hatékony, s ezt ma már modern vizsgálati eredmények is alátámasztják. A meghűléses betegségek gyakori kísérője a torokfájás, de a kellemetlen kaparó érzés a nátha, influenza, sőt mandulagyulladás első jele is lehet. Rendszerint vírus okozza, de baktériumok is előidézhetik. Mivel a zsályában található illóolaj fertőtlenítő, baktériumölő és gyulladásgátló hatással is bír, ezért rekedtség és torokgyulladás gyógyítására kitűnő. Így készül a házi gyógynövényes cukorka Főzzünk fel egy marék zsályát 1,5-2 dl vízzel, majd keverjünk hozzá két evőkanál barna cukrot és két evőkanál mézet. Főzzük jó sűrűre. Kanállal csepegtessük sütőpapírra kerek cukorka formában, majd hagyjuk megszáradni. Így készül a házi gyógynövényes cukorka Főzzünk fel egy marék zsályát 1,5-2 dl vízzel, majd keverjünk hozzá két evőkanál barna cukrot és két evőkanál mézet. Főzzük jó sűrűre. Kanállal csepegtessük sütőpapírra kerek cukorka formában, majd hagyjuk megszáradni. Ha kihűlt, megszórhatjuk porcukorral, hogy ne ragadjanak össze, és jól záródó fém dobozban vagy üvegben felhasználásig tárolhatjuk. #köhögés #torokfájás #cukorka #házilag #recept #természetes #olcsó #egészség #fy ♬ original sound - ojccccc @greens_of_daisy Válasz @orosz.szabo.viktoria részére Így készítem?? #gyógynövény 