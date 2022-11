Fillérekből elkészítheted: 3+1 rémesen egyszerű süti az ősz vitaminbombájából

Már a sütőtök színétől is jobb kedvre derül az ember, nemcsak finom és laktató, de valódi egészségbomba. Nem csoda hát, hogy az utóbbi években az őszi hónapok egyik slágerzöldsége lett. Vétek nem kihasználni, hogy bár vége a Halloween nak, még tart a szezonja, így olcsóbban juthatunk hozzá. Krémlevest mindenki tud készíteni, úgyhogy hozunk inkább pár sütireceptet – TikTok videóval! Merthogy a sütőtök édességekbe is szuper alapanyag, próbáljátok csak ki!

Mielőtt belevágnák a sütésbe, kezdjük a szárazabb tényekkel! Az idei rendkívüli aszály, a drasztikus energiaár-növekedés és az infláció ugyanis nagyon nem segítette a hazai sütőtök-termelőket. Ugyanakkor még így is kiváló minőségű hazai sütőtökre lehet számítani – már annak, aki tudott öntözni. Októberben el is startolt a legkedveltebb magyar fajtának, a nagydobosinak a betakarítása – mesélte a HelloVidéknek Filepné Pivoda Piroska termelő, aki férjével, Filep Lászlóval a szatmári síkság északi csücskében, Mátészalkán él. Közel 30 éve foglalkoznak nagydobosi sütőtökkel, azóta termesztik ezt a közkedvelt magyar fajtát. Az igazi nagydobosi sütőtök nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is: tartalmaz kalciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat, foszfort, C-vitamint, ezek mellett karotint, biotint, niacint, pantoténsavat, A-, B1-, B2-, B6-vitamint és folsavat is, ezért is érdemes „nagyban”, sokat és sokféleképpen fogyasztani.

Így már nem is csodálkozunk azon, hogy idén ennek a kedvelt magyar fajtának az ára is emelkedett: így szezonban kilója (darabolva, konyhakészen) 100 forinttal többe, a nagydobosi termelőnél 600 forintba kerül.

Hol tart Magyarországon a sütőtök termesztése? Mekkora területen termesztenek Magyarországon sütőtököt? Az Agrárszektor feltette ezt a kérdést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK), akik válaszukban kifejtették, hogy hazánkban - a területalapú támogatási adatok szerint - körülbelül 1464 hektáron termesztenek sütőtököt, Csongrád-Csanád megyében 264 hektár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 261 hektár, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig 202 hektár körül van a termőterület. Ez csökkent az előző évhez képest, tavaly 1770 hektár terület volt a beadott támogatások alapján. A hazai termelés éves szinten 35-40 ezer tonna között mozog, az export gyakorlatilag nem létezik, de az import is elenyésző, néhány száz tonna volt az elmúlt években, a keresletet főként hazai forrásból fedezik - derült ki a NAK válaszából.

A kanadai sonkatök ára is jócskán nőtt

A nagydobosihoz képest a kanadai (baba-, sonka- vagy Orange) töknek sokkal rövidebb a tenyészideje, abból idén is sokkal több termett Magyarországon – erről az Agrárszektor itt írt. Ez a sütőtök a magyarok kedvenc fajtája, ebből vásárolnak a legtöbbet – egyrészt jobb a termésátlaga, ennek következtében jóval olcsóbb is. Héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tartható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel.

A kanadai sonkatöknél csupán arra kell figyelni, hogy ne legyenek rajta zöld csíkok, akkor nem érett még. Ha egyenletes narancssárga a külseje, akkor már bátran fogyaszthatjuk.

Az I. osztályú kanadai sütőtök kilóját most online is elérhető áruházi katalógusok árai alapján 300 forint körül mozog, de áruházanként eltérő lehet. Ennek ára is – a tavalyihoz képest – 100 forinttal emelkedett (akkor 200-220 forint / Kg) volt.

Háznál azonban, termelőtől már 200 Ft/Kg áron is beszerezhetjük (de többségében neten is 300-350 ft/kg áron kínálják).

Weboldalakon elérhető információ alapján:

Sütőtök kanadai – Spar: 279 ft/kg

Sütőtök kanadai – Tesco: 279 ft/kg

Sütőtök kanadai – Auchan: 299 ft/kg

3+1 rémesen egyszerű édesség az ősz vitaminbombájából

Sokkal izgalmasabb alapanyag annál, minthogy mindig csak simán a sütőben megsüssük! Fogyaszthatjuk krémlevesen túl például ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva is kiváló köret. (A HelloVidék remek sütőtökös recepteket hoz itt!) Mindezeken túl a sütőtök rendkívül jó antioxidáns, és kutatások bebizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen; a számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták. Ezért is gyűjtöttünk össze egy csokorra való izgalmas videót, amitől kedvünk támad újabb, édes sütis recepteket is kipróbálni:

1. Rém egyszerű sütőtökös brownie

2. Sütőtökös pite, amihez nem kell cukrásznak lenned!

3. Így készítsünk sütőtökös kekszet!

3+1. Mit szólnál szülinapra egy sütőtökös tortához?

