Kihagyhatatlan csemege adventkor: házilag is elkészíthetjük a kandírozott narancsot

Dubóczky Krisztina 2022.11.18. 17:07

A hamarosan beköszöntő adventi időszak meghatározó gyümölcse a narancs, ami bár már egész évben kapható nálunk, mégis ilyenkor kapunk igazán kedvet a fogyasztásához. Remek csemegét készíthetünk otthon belőle, és annak ellenére is érdemes vásárolnunk néhány kilót, hogy az utóbbi hónapokban igencsk megemelkedett az ára ennek a citrusfélének is, ahogy a többi gyümölcsnek is. Videón mutatjuk, hogyan készíthetünk belőle kandírozott narancshéjat, ami a teát is kiválóan ízesíti, de süteménybe is remek hozzávaló.