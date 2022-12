Erre fáj a legtöbb magyar foga: te kitalálod, mi a legnépszerűbb a rendelési listán?

Reggel, délben és este is a pizza jut a legtöbbünk eszébe, ha melegétel-házhozszállításról van szó, az üzletekből pedig leginkább pékárut, tejet és vizet rendeltünk otthonra az elmúlt évben, és borravalót is rendszeresen adtunk. Sokat elárul a magyarok fogyasztási szokásairól a foodpanda éves összesítése, amely meglepő legekben is bővelkedett: a legtöbbet dolgozó futárpartner majdnem minden második óráját kiszállítással töltötte, a legborsosabb jatt 20 ezer forint volt, a legnagyobb rendelésért pedig 150 ezer forintot fizettek. A leggyorsabban, 18 másodperc alatt, egy gesztenyepüré ért célba, a legmegfontoltabb vásárló pedig több mint négy órát gondolkozott, mielőtt megnyomta a rendelés gombot.

Idén is összegezte a foodpanda az elmúlt egy év házhozrendelési szokásait, beleértve a fizetés jellemzőit. A kiszállítással foglalkozó cég adatai alátámasztják a Mastercard éves Fizetés Élmény Riportjának azon megállapítását, amely szerint folyamatosan növekszik az online bankkártyás fizetések aránya, és egyre többen mentik el a rendszerben a kártyaadataikat. Mielőtt rányomnának a fizetés gombra – ami a legtöbbet válogató vásárlónak 4 óra 7 percbe telt –, az alábbi ételeket és termékeket rendelik a leggyakrabban. Pizza és hamburger minden napszakban A reggelire, ebédre és vacsorára rendelt melegételek nem különböznek egymástól túlságosan: az általában 9 és 10 óra között az online kosárba pakolt melegételek toplistáját a pizza vezeti, maga mögé utasítva a hamburgereket és magyaros ételeket. A délelőtti és az ebédidő közeledtével megtöltött kosarak esetében is hasonló a sorrend, egyedül a vacsora esetében - amelyre egyébként többek is költenek - lökték le a vásárlók a harmadik helyről a magyaros ételeket és választottak inkább amerikai harapnivalót. Összességében fölényesen vezet a pizza és a hamburger a megkívánt melegételek között: az elmúlt egy év összes melegétel-rendeléseinek 27 százaléka volt pizza, 21 százaléka pedig hamburger. A magyaros ételek a rendelések 9, még az amerikai finomságok 8 százalékát tették ki. Hódít a stangli Budapesten rendelésenként átlag 300 forinttal többet költöttek melegétel-rendelésre, mint az ország egyéb területein, a fővároson belül pedig a második kerület vacsorarendelései tűntek ki az átlagból. A 17. kerületben élők inkább az ebédre költöttek többet, a 22. kerületiek pedig a reggelire áldozták a legtöbbet. A "legtöbb megrendelés egy címről" rekord mégsem Budapesté lett, hanem a debreceni egyetemi városrészhez köthető, ahonnan egy év alatt összesen 11492 rendelés futott be 47 millió forint értékben. A közel 200 ezres város diáksága leginkább pizzát rendelt, az éttermek közül pedig a Meki volt a sláger. Az egyetemisták rendelésein a vizsgaidőszak nyoma is érzékelhető volt: ekkor ugyanis dupla annyi rendelés érkezett, mint az év más időszakaiban. A legtöbb rendelést leadó vásárló viszont a fővárosból került ki: ő 140 sört, és 130 rágcsálnivalót rendelt 150 000 forint értékben egy panda marketből. A panda marketek választékában egyébként nem a sör a legkeresettebb termék: az elmúlt egy évben a legtöbben sajtos stanglit, félzsíros tejet, cukormentes kólát, banánt és csirkemellfilét rendeltek a kényelmes bevásárlást választó vásárlók a foodpanda saját áruházából. A platformon elérhető egyéb szupermarketekből pedig zsemlét, tejet, ásványvizet, illetve energiaitalt tettek leggyakrabban az online kosárba. Mindent bankkártyával Az elmúlt egy évben folyamatosan nőtt az online fizetések száma: 2021-hez képest 6 százalékkal összesen 86 százalékra, a kártyaadatokat pedig a vásárlók 68 százaléka mentette el. Ez összecseng a Mastercard idei Fizetési Élmény felmérésével, amely szerint a magyarok körében az online bankkártyahasználat általánosan 10 százalékpontot növekedett a két évvel ezelőttihez képest. A kutatás szerint azok, akik hetente vásárolnak, nagyobb arányban (29%) fizetnek mentett bankkártyával egy-egy weboldalon, mint akik ritkábban rendelnek online (18%). Folyamatosan növekszik a digitális borravalót adók száma is, csak idén októberben több százezer felhasználó adott legalább egyszer borravalót, átlagosan 200 forint értékben. A legnagyobb egyszeri jatt 20 ezer forint volt. És természetesen a futárok meg is dolgoztak az elismerésért, a leggyorsabb kézbesítés 18 másodpercet vett igénybe: egy gesztenyepüré és egy üdítő repült kevesebb mint fél perc alatt a megrendelőhöz. A legaktívabb futárpartner pedig egy év alatt 998 műszakot, összesen 4735 órát futárkodott, tehát közel minden második óráját kiszállítással töltötte.