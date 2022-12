Nem kerül többe, mégis egészségesebb lehet így a karácsonyi sütemény: mutatjuk, hogy

A növényi alapú táplálkozás hazánkban is egyre népszerűbb, sokan egészségügyi okokból, mások fenntarthatósági szempontokból kezdenek nyitni az új étrend felé. Meglepő lehet, de sokan a sütemények, torták alapanyagaként is szívesen választanak olyan zöldségeket, mint a répa, cékla, burgonya, articsóka, gomba, cukkini, csicseriborsó. Karácsony közeledtével éppen ezért kíváncsiak voltunk, mennyibe kerülhet, ha zöldségre cseréljük például az ünnepi sütemények alapanyagát. Ennek jártunk most utána.

A zöldségek és a sütemények párosítása furcsa ötletnek tűnhet. A kettő azonban kiegészítheti egymást, amit a répatorta és a cukkinis kenyér is bizonyít. Ennek a trendnek köszönhető az is, hogy a gyártók felültek erre a hullámra és igyekeznek meg is lovagolni azt. Hiszen egyre több zöldség alapú édesség készül, hogy a boltban vásárolt sütemények egészségesebbnek tűnjenek a fogyasztók szemében. Számos lehetőség kínálkozik a zöldségek beépítésére a pékségek számára is. A cukkinit például gyakran használják liszt nélküli süteményekben, és íze gyakorlatilag észrevehetetlen. A sütőtök és az édesburgonya édes őszi ízt adhat, miközben csökkenti a hozzáadott cukrot. Sok nagy élelmiszergyártó már felkarolta a zöldségeket hozzáadott értékű összetevőként. Vannak, akik pépesített karfiolt és zöldségféléket használnak fel, mások gyümölccsel és zöldséggel – beleértve a kelkáposztát, a sárgarépát, a brokkolit, a karfiolt, a céklát, a vajtököt és még sok mást – adnak az alapanyagokba, szószokba, krémekbe. Nem csoda, hiszen ez a trend tényleg felfelé ível, ráadásul ezek a termékek többféle demográfiai csoport számára lehetnek vonzóak: ide tartoznak az egészségesebben étkezni próbálók minden korosztályból, csakúgy, mint azok a szülők, akik több zöldséget próbálnak beépíteni gyermekeik étrendjébe. Pedig attól, hogy zöldség kerül bele, még nem lesz teljesen egészséges a süteményünk. A torták eleve édesek, sok cukrot tartalmaznak. Ha zöldségeket adunk az alapjukhoz készítés során, azok egészségesebbek lesznek, mint hagyományos társaik, és ez viszont már egy kis lépés lehet az egészségesebb életmód felé. Mit mutatnak az árak? Természetesen az árak határozzák meg legtöbbször, hogy mi kerül a kosárba, így szemügyre vettük a legkönnyebben felhasználható, sokak által kedvelt zöldségeket. Ehhez az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait használtuk: Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a padlizsán 1400 Ft/kg a cukkini pedig 1000 Ft/kg áron kapható. A sütőtök 350-400 Ft/kg áron elérhető. A szabadföldi sárgarépa 380-420 Ft/kg között mozog, a primőr pedig 200-400 Ft/kg. A cékla ára 350-400 Ft/kg, a karfiol ára 350-850 Ft/kg áron mozog.

A vidéki nagybani piacok kínálatában a padlizsán legutóbbi ára 520 Ft/kg, a cukkini ára pedig 600 Ft/kg volt. A sütőtök ára 150-240 Ft/kg között mozog. A szabadföldi sárgarápa ára 220-310 Ft/kg között mozgott, a primőr sárgarépa ára 220 Ft/kg volt. A cékla ára 150-240 Ft/kg, a karfiolé pedig 350-550 Ft/kg. Jól látszik, hogy a fogyasztói piacok kicsivel magasabb árakat szabtak ki. Viszont, ahogy mindig tanácsoljuk, érdemes kilátogatni a helyi fogyasztói, termelői piacokra is, hiszen személyesen könnyeb alkudni az árakból, illetve mindig belefuthatunk egy-egy akcióba is. Amiket mindenképp érdemes fogyasztani: Cukkini :



A cukkini Közép-Amerikából származik, de mára már az egész világon elterjedt. Rokona az uborkának, a dinnyeféléknek és a töknek. A cukkinit gyakorlatilag bárhogyan, bármilyen formában lehet fogyasztani. Készíthetünk belőle főzeléket, levest, salátát, sült-zöldséges egytálat, tölteléket, ránthatjuk, de legegészségesebb és legfinomabb felhasználási módja a grillezés, ami a nyári kerti partik legnagyobb slágere lehet. Alacsony energiatartalma miatt a fogyókúra során is bátran fogyasztható. Ám ez csak egy érv mellette, mutatjuk a többit is. A cukkiniben az a jó, hogy bármely, még a legszigorúbb diétákba is bátran beilleszthető. Energiatartalma alacsony, víztartalma az uborkához hasonlóan magas, viszont kevés zsiradékot és szénhidrátot tartalmaz. Akármit is készítesz belőle, a töknél táplálóbb, de mégsem hizlaló finomság lesz a jutalmad. Kismamáknak, idősebbeknek gondot okozhat a testük különböző pontjain felgyülemlett víz. A vizesedésre oda kell figyelni, hiszen komoly problémákat okozhat és jelezhet. Érdemes ilyenkor a vízhajtó készítmények mellett vízhajtó élelmiszereket is fogyasztani. A cukkini tökéletesen megfelel erre a célra, ezért fogyaszd valamilyen formában minden nap, ha te is hasonló problémákkal küzdesz. A cukkini természetes hashajtó, ezért ha szorulással küzdesz, egyél sokat belőle, hogy megszűnjön a kellemetlenség. Akkor sem kell kerülnöd, ha az emésztéseddel semmi probléma, nem fog hasmenést okozni. Élelmirost- és víztartalma támogatja az emésztést, csökkenti a székrekedést és a puffadást. A cukkini magas ásványi-anyag tartalmú növény, amiben található még C-vitamin és B9-vitamin is. Néhány fogást nyersen is készíthetünk belőle, de gyakoribb, hogy sülve vagy főve tálaljuk. A hőkezelés során természetesen veszít vitamin és ásványi anyag tartalmából, összességében mégis elmondható a cukkiniről, hogy egy nagyon egészséges zöldségféléről beszélünk. A cukkiniben található fitonutriensek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal bírnak. Nulla zsírtartalma és magas tápanyagtartalma tökéletes alapanyaggá teszi. Rengeteg élelmi rost van benne, amely növeli a telítettség érzését, ezáltal csökkenti a szénhidrátbevitel iránti igényünket, a farkaséhséget. A cukkini héja sok C-vitamint és polifenolt tartalmaz. Ezek támogatják a mellékvese és a pajzsmirigy egészséges működését. Sőt, még az inzulinszintet is szabályozzák.

Már évszázadok óta fogyasztják az emberek, az egész világon ismert alapanyag. Rendkívül gazdag tápanyagokban és antioxidánsokban, kalóriatartalma meglehetősen alacsony, 170 grammban mindössze 62 van. Ez elsősorban szénhidrátból, fehérjéből és zsírból származik. A zöldborsót a többi zöldséggel és hüvelyessel szemben az teszi egyedivé, hogy magas a fehérjetartalma. Például 170 gramm főtt sárgarépa mindössze 1 gramm fehérjét tartalmaz, ugyanakkor 170 gramm zöldborsóban ennek négyszerese található. Mindemellett A-, K-, C-vitamin, valamint folát, tiamin, mangán, foszfor és vas is található benne. Ez még mindig nem minden, hiszen polifenol antioxidánsokban és rostokban is gazdag. Sőt, számos jótékony hatással is bír az embere szervezetre, többek között: hatóanyagai erősítik érrendszerünket, segítik a zsírok és fehérjék lebontását. Ásványi anyagai közül kiemelkedő a vas, kálium, foszfor, kalcium, magnézium, cink és mangán. Különösen magas a kalcium felszívódását és beépülését, valamint a csontok és izmok erősítését, gyógyítását elősegítő magnéziumtartalma. Szabályozza a vérnyomást, az emésztései rendellenességeket. Vastartalma révén segít fáradékonyság, vérszegénység, immunrendszerünk átmeneti gyengesége, tanulási nehézségek esetén. A borsónak alacsony zsírtartalma és kalóriatartalma, így aki diétázik, fogyókúrázik az is bátran fogyaszthatja. Emellett a magas rosttartalom segít a teltségérzet előidézésében, ami megakadályozza, hogy többet együnk a kelleténél.

Tartalmaz nagyjából 20%-ban fehérjét, 40%-ban szénhidrátot, B1- és B6-vitamint, valamint folsavat. Karotinban is gazdag, valamint E-vitamin is található benne. Ásványi anyagtartalma is kedvező, sok magnéziumot, vasat és cinket tartalmaz. Emészthetősége kiváló, 76-78%-os. Gyógyászati szempontból is érdekes növény, emésztési zavarok, hurut kezelésére használható. A koleszterinszint szabályozására is alkalmazzák. Rendszeres fogyasztásával csökkenhet a szív-, és érrendszeri megbetegedések kialakulása is. A csicseriborsó élelmirost tartalmának köszönhetően kiváló székrekedés megelőzésére, illetve kezelésére. Kutatások igazolják, hogy pektintartalma miatt csökkenti az étkezések utáni gyors vércukorszint-emelkedést, ezért a cukorbetegek számára is előnyös. Fokozott fehérjetartalmának köszönhetően gyakran fogyasztják sportolók, idősek is. Alacsony zsír- és magas rosttartalma miatt fogyókúrázóknak is melegen ajánlott.