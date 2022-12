Ezekkel a spórolós alapanyagokkal kijátszhatod a drágulást: így spórolj most a boltokban

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány úgy döntött, február elsejétől 6 termék esetében beavatkoznak az árak alakulásába. A rendelet szerint a hatósági áras termékek között szerepel a csirkehús is, ami sok magyar háziasszony kedvenc konyhai alapanyagának számít. Sokan örülhetnek tehát annak, hogy az árak lejjebb kúsznak. A legnépszerűbb húsoknak a csirkemell és a csirkefarhát számítanak, viszont a csirke egyéb részeiből is olcsón összehozhatunk egy gyors ebédet vagy vacsorát még az ünnepek előtt. Lássuk, mit érdemes venni a boltokban és mit lehet belőlük elkészíteni.

A hivatalos rendelet alapján tehát az árstopos élelmiszerek közé tartozik: a csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva).

Ennek mentén, ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál. A friss rendelet szerint, ha a 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,vagy a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni.

Továbbá fontos azt is szem előtt tartani, hogy, ha a kereskedő kedvezményes áron értékesítette ezen termékeket azon a napon, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.

Miért olyan kelendő a farhát?

Nem csoda, hogy hozzányúltak ezeknek a termékeknek az árákhoz, hiszen például a csirkefarhát a húsboltok egyik legkelendőbb portékája, melyből kitűnő levest lehet főzni, valamint sütve és pörköltnek is finom fogás. Persze népszerűségét olcsó ára is indokolja.

Ugyan mindig is kedvező áron vásárolhattunk csirkefarhátot, de az élelmiszerár-stopp után kíváncsiak voltunk arra, most mennyiért juthatunk hozzá a boltokban. Hogy pontosabb képet kapjunk, megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, hogy mire számíthatunk csirkefarhát terén. Ennek mentén azt láthatjuk, hogy a

A Matusz-Vad online shopjában a friss csirkefarhát ára 419 Ft/kg,

a Spar webshopjában a friss csirkefarhát 299 Ft/kg áron kapható,

A Lidl akciós újságjában is találunk csirkefarhátot, itt szintén 299 forint a kilóár.

Mi készülhet farhátból? Nagyszerű ételek! Felmenőink egyik legjobb házi immunerősítője a húsleves főleg, ha csontos hús is kerül bele, mint a farhát. Amikor a hónap vége már elég szűkös anyagilag, akkor érdemes filléres receptekhez nyúlni, hogy olcsón megússzuk a családi étkezéseket. Ilyen étel a pörkölt is, ha mondjuk csirkefarhátból készítjük el. Nem kell hozzá túl sok alapanyag, mégis laktató étel készülhet ebédre vagy vacsorára. Nézzük is meg, hogy készül ez a spórolós fogás! Ha megnézzük, ebből a két ételből már nagyszerű vasárnapi vagy épp ünnepi menüsort üthetünk össze! Szükséged van hozzá receptre is? Ide kattintva már olvashatod is őket.

Mihez nyúlhat még a leleményes háziasszony?

Nem csak a farhát, a nyak, a zúza, máj, de akár a mellcsont is jó alapanyag lehet a főzéshez. A nyak a csirkének egyik legkevésbé nemes része, ám aki szereti leszopogatni - harapdálni a kevés, de finom húst a csirke nyakáról, az kitűnő nyaklevest vagy pörköltet főzhet belőle. A csirke feldolgozásának szerves része a zúza (zúzógyomor) eltávolítása más belsőségekkel egyetemben. Ez az izmos szerv végzi a táplálék mechanikai feldarabolását. A zúza domború oldalát fel kell hasítani, hogy a magzsák eltávolítható legyen. Az egész csirke feldolgozása után a zúzát más belsőségekkel együtt vissza szokták tenni a konyhakész csirkébe. Készülhet belőle ragu, pörkölt, leves, de akár tésztákhoz készült szószokba is helyet kaphat. Népszerű, olcsó, zsenge, finom ízű máj. Széleskörűen használt a konyhában: készülhet belőle ízletes pástétom, kerülhet levesekbe (önmagában, vagy májgaluskaként), tehetjük rizottóba, baconbe tekerve, megsütve, pedig gyors előétel stb.

Mindezek mellett persze azért is érdemes bevásárolni belőlük, mert filléres alapanyagokanak számítanak. Hogy pontosan lássuk az árakat, megnéztük, mennyibe kerülnek ezek a húsfélék a nagyobb áruházak kínálatában.

A Tesco online kínálatában a csirkenyak 1089 Ft/kg, a 1649 zúza Ft/kg, 1475 máj Ft/kg.

Az Auchan webshopjában a csirkenyak 1049 Ft/kg, a zúza 1536 Ft/kg, 1598 máj Ft/kg.

A Spar online shopjában a csirkenyak 989 Ft/kg, a 1499 zúza Ft/kg, 1598 máj Ft/kg.

Jól látható, hogy egy-egy kiló vagy pár deka esetén sem kerül sok pénzbe elkészíteni egy fogást. Érdemes persze recepteket böngészni, és végignézni a boltok kínálatát, hol foghatunk ki kedvező akciókat, hogy aztán még többet faragjunk le a költségekből.

Címlapkép: Getty Images