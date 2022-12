Atyaég! Tombol az árhorror a boltokban: ennyibe kerül idén a szilveszteri vacsora

HelloVidék 2022.12.27. 15:06 Megosztom

Egykor a falusiak számára nagyon fontosak voltak az újévi köszöntők, amelyeknek mindig pozitív tartalma volt. Még ma is él a hiedelem, hogy ami az új esztendő első napján történik, az meghatározza az egész évünket. Elterjed népi babona például, hogy az új esztendő első napján nem szabad megszabadulni a szeméttől, mert azzal a szerencse is távozik az otthonunkból. Nők, illetve jószágok nem végezhettek munkát ezen a napon. A népi hiedelmek az étkezésre is vonatkoznak. Hogy miként? Most kiderül.

Az esztendő első napján nem szabad baromfit fogyasztani, mivel az „elkaparja a szerencsét”. Sertést azonban érdemes enni, ugyanis az „előtúrja a szerencsét”. Kifejezetten ajánlott szemes terményeket, lencsét vagy babot fogyasztani, mert az sok pénzt hozhat a házhoz. De népszerű, hagyományos szilveszteri étel a virsli, sonka, hurka, kocsonya, pogácsa is. Mire számíthatunk idén? Minden bizonnyal a vírushelyzet után többségében mindannyiunknál nagyobb létszámú lesz az óév búcsúztatása. Így nem maradhatnak el a szokásos virsli, lencse, a jó kis szendvicsek és fasírtok sem. A szilveszter leggyorsabban elkészíthető étele: virsli Az először a XIII. században említett „frankfurti kolbászka” hosszú utat járt be, amíg a magyar konyhák nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy szeretjük a virslit, hiszen évente 7,5 kilogramm körül alakul az egy főre jutó virslifogyasztás. Árát tekintve a Sparban 229-3590 forint között mozog a csomagos és a kimérős virsli ára. Az Auchanban 199-2618 forint között mozog a különböző csomagolt és kimért virsli ára. A Tescoban 329-3599 forint között alakul. Szerencse hozója: a lencse A lencse termesztése hazánkban háttérbe szorult az utóbbi évtizedekben, ökológiai érzékenysége és az olcsóbb import miatt. A szilveszteri-újévi lencse zöme külföldről származik, hazánkban szinte csak Győr-Moson-Sopron megyében foglalkoznak lencsetermesztéssel. Árát nézve lencsét idén a Sparban 349-1099 forint között találunk, az Auchanban 309-769 forint között van, 415-1799 forint között található. Aki nem szereti a lencsét: az a sárgaborsót választja Ahogy arról korábban beszámoltunk, a sárgaborsó-termesztése hazánkban, hasonlóan az újévi bőséget hozó lencséhez, az utóbbi években háttérbe szorult. Szomorú tény, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az elmúlt 4-5 évben a termőterülete megfeleződött: Árát tekintve a Sparban 409-619 Ft/csomag között mozog, az Auchanban 349-549 Ft/csomag között található, a Tescoban 345-429 Ft/csomag között van. Szerencsehozó malac Idén nagymértékben drágult a sertéshús is (11,9%), így jobban ode kell figyelni az árakra, mikor a hentesnél vagy a boltban vásárolunk belőle. Ráadásul a szakemberek attól tartanak, hogy 2023-ban nagyon drága lesz. Viszont, aki követi a hagyományokat és a babonát, az biztosan sertésből készíti el az ünnepi menüt idén is. Árakat nézve az ünnepi fasírthoz szükséges darálthús ára a Sparban 899-2299 Ft/csomag között van, az Auchanban 946-2279 Ft/csomag között vehetünk. A Tescoban pedig 1155-2819 Ft/csomag között mozog. Mi hozza meg a szerencsét? Év végén nem árt, ha kéznél van egy jól bevált lencseleves recept. Mindegy, hogy lencseleves kolbásszal vagy lencseleves virslivel, a gazdagodás jegyében ilyenkor a lencse kerül a fókuszba. Lencseleves füstölt hússal Az első lépés mindenképpen a lencse átválogatása és alapos megmosása. Ezt követően az apróra vágott hagymát egy lábosba, kevés olajon pároljuk üvegesre, majd adjunk hozzá fehér- és sárgarépát. Miután pár percig kevergetve sütöttük, hozzáadhatjuk a lencsét, a húst és öntsük fel vízzel. A fűszerezés után rakjunk bele húsleveskockát és főzzük közepes lángon fedő alatt kb. 40 percen keresztül. Friss kenyérrel és tejföllel tálalva a legfinomabb a lencse leves. A lencseleves hozzávalói 50 dkg lencse

25 dkg füstölt hús

fokhagyma

2 db krumpli

babérlevél

2 evőkanál olaj

1 db vöröshagyma

sárgarépa

fehérrépa

húsleveskocka

só

bors Lencseleves kolbásszal vagy lencseleves virslivel A téli disznóvágások idején az egyik legcsábítóbb húsféle a kolbász. Egyszerűen variálhatjuk a lencseleves elkészítését, ha felturbózzuk a füstölt hús mellett egy szál karikára vágott kolbásszal vagy éppen a füstölt húst helyettesítjük a pikáns fűszerezésű ínyencséggel. A szilveszteri összejöveteleken megmaradt virsli szintén egyedi eleme lehet ételünknek és így az ünnepek alatti pazarlással is leszámolva elkészülhet a lencseleves virslivel. A fantáziánk szabadon szárnyalhat és megszülethet az ízlésünknek és a hűtőnk tartalmának leginkább megfelelő lencseleves recept. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!