Így hódítják meg a thaiföldiek a vidéki nagyvárost: teszten a kecskeméti MyThai Étterem

A régi Casablanca helyén nyitotta meg új éttermének kapuit Kecskemét egyik legjobb ázsiai vendéglátóhelye, a MyThai étterem, mely korábban a Vacsiközben működött. A helyiek sokáig csak ismerkedtek az ázsiai ételekkel, de szép lassan megváltozott a véleményük a távol keleti ízekről, emiatt pedig egyre többen keresik fel az éttermet. A HelloVidék most ezt a vendéglátó egységet tesztelte.

A MyThai étterem 2019-ben, családi vállalkozásként nyitotta meg kapuit, amelyet még a Covid hullámai sem tudott elsodorni, így bátran kijelenthető, hogy válságálló vendéglátóhelyről van szó. Az étterem vezetői 2023 elején nagyot álmodtak és úgy döntöttek maguk mögött hagyják a Vacsiközben lévő üzlethelyiséget és a belvárosba költöznek.

Az energiaválság közepén, amikor sorozatosan arról szólnak a hírek, mennyi étterem zár be az árak miatt, igencsak merész beruházásnak számít egy vendéglátóipari egységtől, hogy egy felújítással egybekötött éttermet nyissanak Kecskemét belvárosában, a Dobó István krt. 1. szám alatt, az Univer áruház felett, a régi Casablanca szórakozóhely helyén.

Az étterembe egy jó pár lépcsőt kell megtenni az emeletre, ami egy kis kalóriaégetésnek megfelel, de étkezés előtt nem is árt a mozgás, mert az biztos, hogy jól lakottan távozik a vendég. Az étterembe belépve egy modern, ízlésesen berendezett, thai és ázsiai elemekkel díszített helyiségben foglalhat helyet a vendég. Az asztalok között vannak, amelyek 2 személyesek, de a kisebb- nagyobb társaságoknak sem kell aggódniuk, mert bőven van ülőhely.

Miután az étterembe léptem egy pincér szívélyesen hellyel kínált és egyből érdeklődött aziránt, hogy milyen italt hozhat. A választásom egy Natur Aqua szénsavmentes ásványvízre esett 490 Ft-ért, amit pár perc elteltével hozott ki a pincér egy pohárral együtt, melybe töltött ki nekem, majd megosztotta az étlapot, hogy választani tudjak.

Az étlapot kinyitva egy nem szokványos, de annál részletesebb bemutatkozással kezdenek, melyből egy részletet kiemelve, egyértelművé válik, hogy aki ázsiai ízekre vágyik, valóban távol-keleti alapanyagokból készült ételeket fogyaszthat itt:

Szakmai hitvallásunk a hitelesség megteremtésén alapszik, melynek szerves részét képezik az Ázsiából rendelt, minőségi alapanyagok és az elkészítési mód, amiért a hozzánk Thaiföldről csatlakozó szakácsunk, Lomwong úr kezeskedik. A MyThaiban a thai konyhai fogásain túl, kipróbált japán és koreai receptekkel dolgozunk, mint például a Kecskemét-szerte híres sushink vagy a koreai-félsziget ikonikus savanyúsága, a Kimchi.

Meglepetés volt számomra, hogy az étlapon külön felhívták rá a vendégek figyelmét, hogy allergiát és intoleranciát okozó ételeikről a pincéreknél tájékozódjanak, de kérésre rendelkezésre bocsátanak olyan allergén táblázatot, amelyben feltüntetik, hogy ételeik a jelölt allergének mellett esetenként egyéb allergéneket is tartalmazhatnak. Ilyen tájékoztatással nem sok helyen lehet találkozni.

Az étlapon számos étel szerepelt, melynek kimondása nyelvtörő leckének számít, azonban a választást megkönnyítette, hogy az ételfotókkal illusztrált oldalakon az elnevezések alatt, részletesen kifejtették, hogy milyen összetevőkből állnak a finomságok. A választásom végül egy Chicken katsu bento boxra esett 3990 Ft-ért, mely panírmorzsában sült csirkemellet, wokban sült zöldségeket, miso levest, gyozát és édes chili szószt tartalmazott.

A rendelés leadása után egy 10 percet várni kellett, mert az ételek frissen készülnek, azonban addig a miso leves előételként teljességgel megfelelt. A boksz megérkezése után már csak el kellett fogyasztani az ételt, ami nemcsak látványra nézett ki jól, hanem finom is volt.

Étkezés közben nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben hogyan lehetnek ennyire bátrak az új étterem megnyitásával, emiatt miután végeztem, megkerestem Váradi Krisztinát, az étterem vezetőjét, aki válaszolt kérdéseimre:

Korábban a Vacsiközben, a Futár utca 1 szám alatt működött az étterem, de az á la carte szolgáltatáshoz nem volt elég nagy a konyha, inkább a házhozszállításra volt igény. Amióta beköltöztünk a régi Casablanca helyére, a vendégek folyamatosan érkeznek, mindig teltház van hétköznap és hétvégén is. A jelenlegi energiaárak mellett fontos döntés volt, hogy az új épületnek nagyon jó legyen a hőszigetelő képessége. Egy klímával fűtjük az éttermet és így is 23-25 fok a vendégtérben a hőmérséklet. Sokkal kevesebbet kell így fűtésre költenünk.

Amikor megnyitottunk 2019-ben, az első pár évben a kecskemétiek csak ismerkedtek az ázsiai ételekkel, benéztek az étterembe, hogy megnézzék milyen "nyers halat" ehetnek, de ahogy megkóstolták, meg is változott a véleményük. Kecskeméten inkább a kínai éttermek és a Thai Burger az ismert. Nálunk nem lehet ilyen ételeket kapni, kizárólag thai és koreai, japán ételeket készítünk. Személy szerint sushi szakács vagyok, a férjem koreai ételeket készít, de van thai szakácsunk is. Autentikusan főzünk, a vendégek soha nem panaszkodnak a konyhára és az ételekre. Az ételérzékenyek is találnak kedvükre valót: a sushi gluténmentes, mindössze 1-2 díszítő elemet használunk, amelyhez liszt kell, de ha jelzik, akkor nem tesszük hozzá az ételkészítés során. Mindössze 1 levesünk van, amelyhez tejre van szükség, így a laktózérzékenyek is bátran fogyaszthatják leveseinket. Gluténmentesek a tésztáink is, mert gluténmentes tésztából készítjük a rizstésztát. Mindent lehet mentesen kérni, csak jelezni kell a vendégnek.

Összességében tekintve jó döntést hozott a MyThai Étterem a belvárosba költözéssel, mely nem ment a minőség rovására, hanem még további célok megvalósítására sarkallja a vezetőséget.

Címlapkép, fotók: Bódogh Gabriella