Hagyd a drága bolti chipseket: így készíthetsz egészséges, házi ropogtatnivalót fillérekből

HelloVidék 2023.03.05. 14:02

Kinek ne lapulna egy-két zacskó chips a kamrában, vagy a konyhaszekrényben? A legtöbben szeretünk ropogtatni valamit az esti filmezéshez, délutáni sziesztához. Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy bármennyire is imádjuk ezeket a nassolnivalókat, nem tömhetjük magunkba mértéktelenül. Éppen ezért jó, ha olykor egészségesebb alternatívákhoz nyúlunk: legyen az zöldség chips, vagy otthon, házilag készített ropogtatnivaló. Mit ehetünk a bolti, zacskós chipsek helyett? Hogyan készíthetünk házi finomságokat a családi mozizáshoz? Ennek jártunk most utána és hoztunk persze néhány egyszerű és finom receptet is.