Sokkoló áron kínálják, pedig ingyen terem: ezek a vidék legjobb medvehagyma-lelőhelyei

Érdemes kihasználni a jó időt, hiszen az erdők alján már zöldell a tavasz szuperzöldsége, a medvehagyma! Azért csak óvatosan a gyűjtögetéssel, van pár fontos szabály, amit érdemes betartani! Összegyűjtöttük nektek a legjobb tavaszi helyeket, ahol biztosan találtok ebből a nem csak finom, de rendkívül egészséges növényből is!

Dédanyáink valószínűleg még ismerték páratlan fokhagymás aromáját, tavaszi friss hajtásaiból ők is szorgosan téphettek, aztán feledésbe merült a medvehagyma. 20-30 évvel ezelőtt már senkinek eszébe sem jutott gyűjteni, kora tavasszal vettük inkább a piacon a zsenge póréhagymát. Az utóbbi évtizedekben aztán hihetetlen nagy sláger lett. Olyannyira, hogy természetes élőhelyéről már nem csak természetjáró ínyencek gyűjtik, hanem egyre többen nagyban is szedik, a gyógyszeripari felhasználása miatt nagyüzemi módon is dézsmálják. A nagyarányú gyűjtés miatt sok helyen megritkult a természetes állomány, ezért már nem is mindenhol engedélyezett a már medvehagyma felszedése.

Vannak, akik ilyenkor tavasz elején remek üzletet csinálnak a medvehagymából

Kimennek az erdőre, pár óra alatt megszedik magukat, aztán kosárszámra árulják a piacon. Mostanában egyre többe próbálkoznak az interneten is: „Ár: 800Ft/25 szál, de nagyobb tételben is rendelhető.” – Jött szembe velem ma reggel is egy hirdetés. Ha nem saját magunk termesztjük, akkor jogosan merül fel bennünk a kérdés, szabad ezt? Mennyit lehet gyűjteni egyáltalán a medvehagymából?

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívása szerint saját fogyasztásra naponta legfeljebb két kilogramm medvehagymát szabad gyűjteni azokban az állami erdőkben, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek, a kereskedelmi célú gyűjtéshez pedig minden esetben engedély szükséges.

Jó tudni tehát, hogy a saját célra történő gyűjtés egy bizonyos mennyiségig rendben van. Viszont arra mindenképp legyünk tekintettel, hogy az így gyűjtött növényeket tilos értékesíteni. Sőt, a kereskedelmi célú medvehagyma gyűjtésre ugyanis egészen más szabályok vonatkoznak - de erről korábban a HElloVidék ITT írt.

Hogyan adózzanak az értékesítők?

Az előzetes hozzájárulást magánterületre annak tulajdonosa, állami erdő esetén a területet kezelő erdészet állítja ki. Ezen felül a kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik, azaz a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot.

A felvásárlónak történő értékesítésből származó bevétel 25 százaléka minősül jövedelemnek, amelyből a felvásárló állapítja meg és vonja le az adót. A magánszemélyt a vadon gyűjthető termények értékesítéséből származó jövedelmével kapcsolatban adminisztráció vagy más adókötelezettség, így bevallási kötelezettség sem terheli. A felvásárló az ügyletről két példányban vételi jegyet állít ki – ezen fel kell tüntetni az értékesítő (gyűjtő) adatait –, melyből egy az értékesítő példánya

- írta a NAV közleményében.

Példa a felvásárlónak történő értékesítésre:

bevétel (forint): 10 000

jövedelem (bevétel 25%-a): 2 500

Adókulcs (%): 15

Adó (forint): 375

Magánszemélynek kifizetett összeg (forint): 9 625

A gyűjtőnek kell bevallást készíteni? NEM

Tartsd be a szabályokat, kerüld el a bírságot!

Az értékesítésre szánt medvehagyma gyűjtése tehát engedélyhez kötött és adóköteles. Ennek elmulasztása pedig komoly büntetést vonhat maga után.

Mulasztás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, maximum 200 000 forintos büntetést szabhat ki magánszemélyre, amin felül a vétkes köteles megfizetni az elmaradt adót, továbbá az ehhez tartozó esetleges késedelmi díjakat is.

Az elmaradt adózáson felül az is büntethető, ha valaki az erdőtulajdonos engedélye nélkül árusítás céljára gyűjti a medvehagymát. Érdemes tehát résen lenni azoknak, akik tavasszal kereset kiegészítésként megrohamozzák az erdőt a medvehagyma szezonban.

Ez most a legnépszerűbb medvehagyma gyűjtő terület

Az ország legismertebb medvehagyma-termő termőterülete a Mecsekben található. Nem nehéz olyan helyet találni, ahol medvehagyma illatozik, ám szedni itt sem lehet bárhol. A Mecsekerdő kezelésében lévő területeken, amelyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, saját szükségletére bárki szabadon gyűjthet medvehagyma-levelet. Az állami erdőkre vonatkozó szabályozás szerint ennek maximális mennyisége – ahogy írtuk – itt is naponta legfeljebb két kilogramm lehet.

Ha biztosra akarunk menni, akkor Pécshez közel az Éger-völgyben és a Száraz-kúti pihenőnél, vagy a tévétorony közelében keresgéljünk, de Orfűt és környékét is elárasztja ilyenkor az isteni medvehagyma illat. Jó kiindulópontja lehet a gyűjtésnek az orfűi Medvehagyma Ház – Ökoturisztikai Központ.

A következő térképen tájékozódhatunk a Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületek erdészeti beosztásáról, védett természeti területekről és a medvehagyma kíméleti területekről is:

Szerte az országban találunk még remek medvehagyma-lelőhelyeket

Ha a Bakonyban jártok és biztosra szeretnétek menni, akkor elsősorban Bakonybél- Odvaskői-barlang térségénél kutassátok a medvehagymát. Ugyanakkor érdemes körülnézni a Bakony legöregebb szurdokánál, a Burok-völgynél, ahol az illatnak és a harsány zöld színű talajnak köszönhetően nem lesz nehéz észrevenni, merre kell keresnünk. Ezen felül szuper választás lehet még Zirc, Pécsely és Eplény környéke is.

jártok és biztosra szeretnétek menni, akkor elsősorban Bakonybél- Odvaskői-barlang térségénél kutassátok a medvehagymát. Ugyanakkor érdemes körülnézni a Bakony legöregebb szurdokánál, a Burok-völgynél, ahol az illatnak és a harsány zöld színű talajnak köszönhetően nem lesz nehéz észrevenni, merre kell keresnünk. Ezen felül szuper választás lehet még Zirc, Pécsely és Eplény környéke is. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében: Abaújvár környékén is medvehagymázhattok.

Abaújvár környékén is medvehagymázhattok. Fejér megyében a Kisgyón Természetbarát Telep környékét tartják a legjobb lelőhelynek, de érdemes a Burok-völgyben is keresgélni, vagy a dégi Festetics-kastély kertjében sétálni egyet.

a Kisgyón Természetbarát Telep környékét tartják a legjobb lelőhelynek, de érdemes a Burok-völgyben is keresgélni, vagy a dégi Festetics-kastély kertjében sétálni egyet. Győr-Moson-Sopron megyében a Wittmann Parkban- Mosonmagyaróváron, fertődi kastélyparkban, Máriakálnokon.

a Wittmann Parkban- Mosonmagyaróváron, fertődi kastélyparkban, Máriakálnokon. Komárom-Esztergom megyében: Tatabányán a Medvehagyma tanösvénynél, Héreg és környékén, Nyergesújfalun.

Tatabányán a Medvehagyma tanösvénynél, Héreg és környékén, Nyergesújfalun. Nógrád megyében: Nagyorosziban.

Nagyorosziban. Somogy megyében: kercseligeti erdőben, Hajmáson.

kercseligeti erdőben, Hajmáson. Tolna megyében: Bátaapáti- Mórágy felé lévő erdőben, Sötétvölgyben – Szekszárd közelében medvehagymázhatunk.

Bátaapáti- Mórágy felé lévő erdőben, Sötétvölgyben – Szekszárd közelében medvehagymázhatunk. A növény fő lelőhelye Vas megyében Táplánszentkereszt parkja, ahol egy időben védelem alá is kellett venni a túlzott kiásás miatt. Vasban szép számmal találunk még Farkaserdőn és Szajki-tavak környékén is.

Táplánszentkereszt parkja, ahol egy időben védelem alá is kellett venni a túlzott kiásás miatt. Vasban szép számmal találunk még Farkaserdőn és Szajki-tavak környékén is. Veszprém megyében: Várvölgyi tanösvényen, Zalahalápon, Herenden, Balatonkenesén, Hárskúton

Várvölgyi tanösvényen, Zalahalápon, Herenden, Balatonkenesén, Hárskúton Ha Zala megyében kalandoztok, érdemes ellátogatni a Nagykanizsához közel eső Obornak és Bocska közötti tengelyre, Vállusra, vagy a Zalaszántó-Rezi-Várvölgy-Cserszegtomaj részen található erdőkbe. Emellett Kehidakustányban a Deák-kútnál, a Zalaegerszeghez közel eső Csácsbozsoki erdőnél, Nemesszernél, Sohollárnál és Szentpéterkútnál is szerencsével járhattok.

Medvehagyma tanösvények az országban: • Medvehagyma tanösvény a Balatonnál: kiindulópontja Vállus, 15 állomás



• Medvehagyma tanösvény a Vértesben: kiindulópontja a Tatabánya határában található Síkvölgy, 8 állomás

Tudjátok, miért hívják medvehagymának?

Neve állítólag onnan ered, hogy a téli álmából ébredező medve tavasszal ezt fogyasztja, hogy új erőre kapjon. Medvehagyma azonban nekünk, emberieknek is hihetetlen gyógyír, felsorolni is nehéz, mi mindenre jó: többek között fokozza a szervezet ellenálló képességét, bőséges fogyasztása feltöltheti vitamin és ásványanyag készletünk. Természetes antibiotikum, gyomor-béltisztító és fertőtlenítő, csökkenti az alkoholéhséget, bélféregűző, koleszterin csökkentő, reumás fájdalmakat enyhíti, vese, vér és hólyag tisztító, memória frissítő, stresszoldó, görcsoldó, vérhígító, véralvadás gátló hatású.

Szezonja februárból április végéig van körülbelül, utána virágzik. Célszerű még a virágzás előtt szedni levelét.

Mire kell még figyelni a medvehagyma szedése során?

Arra, hogy nem összetévesztendő a gyöngyvirággal, a mérgező foltos kontyvirággal és az őszi kikericcsel, levelei ugyan hasonlítanak rá, de ez utóbbiak mérgező növények. Ezért is érdemes óvatosnak lennünk, hiszen mindhárom fajjal együtt tud élni a medvehagyma. A gyöngyvirág később bújik elő, de még bőven a medvehagyma szezonban. A foltos kontyvirág teljesen együtt hajt időben és térben is, és bizony a kicsi levelek a korai gyűjtéskor még alig mutatnak különbségeket. Az őszi kikericsről pedig sok helyen azt írják, hogy kizárólag réti faj, pedig előfordul ligetesebb erdőkben is. A legjellemzőbb bélyeg a medvehagyma jellegzetes fokhagymaszerű illata és íze, de ezt nehéz egy nagyobb mennyiségű levél esetében már leellenőrizni. A legjobb már a gyűjtéskor odafigyelve, nem marokkal, hanem levelenként szedni. De a piaci árut sem árt ellenőrizni!

Hogyan tartósítsuk? Mibe tegyük azt a rengeteg medvehagymát, amit gyűjtöttük?

Először is jó tudni, hogy a hűtőben egy hétig is vígan ellesz, ha egy pohár vízbe állítjuk, de nyugodtan le is lehet fagyasztani.

A medvehagyma hatalmas gasztronómiai élményt nyújt, hiszen szinte bármivel remekül működik. A legkedveltebb medvehagymás pogácsától a medvehagyma levesen át egészen a medvehagyma pestóig szinte bármi készíthető belőle.

Így fogyaszd!

Az interneten és szakácskönyvekben számos medvehagyma recept található, de érdemes bátran használni! Körülbelül úgy, mint a fokhagymát, amibe az illik, abba nyugodtan tehetünk medvehagymát is. Lehetőleg nyersen, aprítva fogyasszuk, mert hőkezelve (mint minden ételnek) csökken a gyógyhatása. Még egy jó tanács: ha főzésre használjátok, akkor is a csokor egy részét hagyjátok meg nyersen, és a fogyasztás előtt frissen, nyersen, aprítva hintsétek meg vele az ételt! A medvehagyma tartósítható sózva, olajban üvegben eltéve, és összevágva fagyasztva is.

Végezetül, egy kis kedvcsináló a kísérletezéshez:

