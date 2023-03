Bámulatos, mire volt képes ez az apró magyar település: sokan követhetnék a példáját

A Kecskeméti Járás egyik legkisebb településén működik a kunbaracsi Két Madár Műhely Egyesület, melynek célja az egészséges életmód népszerűsítése és a szemléletformálás. Ez hívta életre a Kunbaracsi Egészségklubot, ahol egyre többen vesznek részt. Kíváncsiak voltunk a szervezet eddigi eredményeire és jövőbeli terveire, ezért felkerestük Kenderesi Ilonát, az egyesület ügyvezető elnökét, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

HelloVidék: Milyen céllal és hogyan jött létre a Két Madár Műhely Egyesület?

Kenderesi Ilona: Az egészséges életmód népszerűsítése és az ezzel kapcsolatos közösségi programok - tanfolyamok, workshopok, táborok - szervezése hívta életre az egyesületünket. Talán merész vállalkozásnak tűnt Kecskemét Járás legkisebb településén, de úgy tűnik, hogy itt is van igény arra, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges táplálkozásra, a mozgás fontosságára, a természeti értékeink szépségére. Mindeközben közösséget szervezünk. Arra próbáljuk ösztönözni az embereket, hogy harmonikus, életigenlő életet alakítsanak ki maguk körül.

HelloVidék: Megalakulásuk óta milyen eredményeik vannak?

Kenderesi Ilona: A legnagyobb eredménynek a lelkes, ám egyre bővülő közösségünket tartom. Vegetárius főzőklubunk már az egyesület megalakulása óta - 5 éve - működik. Változó létszámmal, de még a környező településekről is részt vesznek tematikus főzőestjeinken. Mindezt a Homokhátság közepén, nem a legkönnyebben megközelíthető helyen. Ugyanilyen sikernek érzem a 108 lépés programunkat. Itt a cél a bennünket körülvevő természeti környezet megismerése. Egyre többen csatlakoznak ehhez a COVID járvány alatt elindult kezdeményezéshez is. Az akkor még csak online barangolások megtalálták az "offline" közönségüket. Mondhatni közösségi szinten nyertesen jöttünk ki a járványhelyzetből. Ez pedig nagy szó.

HelloVidék: Milyen hatással van a térség fejlődésére, turizmusára a Két Madár Műhely Egyesület?

Kenderesi Ilona: Egyelőre a lehetőséget látom az egyesületünkben. Programjainkra kezdettől fogva más településekről, a megyeszékhelyről is érkeztek résztvevők. Sőt mondhatom, hogy eddig jellemzően nem a helyi lakosok voltak többségben. A legtávolabbról a természetjáró kirándulásainkra érkeznek érdeklődők. A természeti környezet bemutatását, megismertetését célozza meg a Kunság élővilágát bemutató készülő mintakertünk, amit szeretnénk a jövőben egy tanosvény első állomásává fejleszteni.

HelloVidék: Milyen programokat szerveznek a Kunbaracsi Egészségklubban?

Kenderesi Ilona: A Kunbaracsi Egészségklub havonta egyszer gyűlik össze egy-egy jó hangulatú főzőestre. Ilyenkor igyekszünk a helyben termelt és elérhető élelmiszerekből főzni, mindemellett pedig megismertetni a résztvevőket olyan alapanyagokkal, amelyeket nem feltétlenül használtak eddig a konyhájukban. Ilyen volt például a köles, de sokan a mi klubfoglalkozásunkkor kóstoltak először spárgát, hogy a jackfruitot már ne is említsem. A főzéseink témakörök köré szerveződnek. Így voltak szezonális főzéseink, amikor éppen az aktuális dömpingzöldséget vagy gyümölcsöt helyeztük a figyelem középpontjába. Így lett egy-egy est "sztárja" a cékla, a cukkini vagy a sütőtök. Ilyenkor minden fogásban - még az édességben is - ezeket az alapanyagokat használjuk fel. Nagy sikert aratott a világjáró gasztrokirándulásunk, ahol egy-egy ország jellegzetes ételeit készítettük el Amerikától Indonéziáig - természetesen vegetárius módon. Ebben a sorozatban kapott helyet a három alkalomból álló "Mediterrán Kunság" klubfoglalkozásunk - görög, olasz és spanyol ételekkel. Jelenleg a Kárpát-medence történelmi gasztronómiáját dolgozzuk fel 18 fejezetben. Rendszeresen megjelenünk ételkóstolóinkkal a kecskeméti civil rendezvényeken.

HelloVidék: Az egyesület milyen egyéb programokat szervez a tagoknak?

Kenderesi Ilona: Egyesületünk eddig az egészséges táplálkozás és a mozgás keretei között szervezett programokat. A COVID járvány előtt jóga oktatást is tartottunk, ehhez kapcsolódtak a természetjáró kirándulásaink.

HelloVidék: Mely tájegységek ételeit készítették el vagy készítik az Egészségklubban?

Kenderesi Ilona: Többször főztünk indiai ételeket, de a Távol- és Közel-Kelet ízei is megjelentek. Az USA és Anglia jellegzetes ételeit is elkészítettük már. Természetesen a mediterrán gasztronómiát sem hagyhattuk ki. Jelenlenleg a történelmi Magyarország területén valaha létező nemzetek és a ma is velünk élő nemzetiségek konyháit fedezzük fel. Az osztrák, bécsi, őrvidéki konyha után, márciusban a német gasztronómiával ismerkedünk. Ebben a sorozatban egzotikusabb felfedezések is várnak még ránk a bolgár, az örmény és a török hagyományos ételek újragondolt vegetáriánus változatainak elkészítésével.

HelloVidék: Milyen közösségépítő hatása van egy ilyen eseménynek?

Kenderesi Ilona: Bár nem titkolt célunk az ismeretterjesztés és a szemléletformálás, de úgy tűnik, hogy az emberek elsősorban a jó társaságért és a hasznos, minőségi időtöltésért jönnek el a programjainkra. A konyhánál nincsen nagyobb közösségépítő tér. Együtt főzni felér egy művészetterápiás foglalkozással, a közös ebédlőasztalnál elfogyasztani az ételt a legjobb közösségi program.

HelloVidék: Milyen céljaik vannak a közeljövőben?

Kenderesi Ilona: Ősztől újra szeretnénk elindítani a jóga órákat a Faluházban, és egy önismereti műhely elindítását is tervezzük - amihez már készülnek a munkafüzetek. A mintakertünk már a megvalósítás szakaszába lép tavasszal, ehhez majd várjuk önkéntesek jelentkezését is. Nagy álmom, hogy más települések jó példáit követve Kunbaracson is legyen egy állomásokból álló sétaút, ami folyton megújulva érdekes kikapcsolódást nyújthat nemcsak a településen élőknek, de az ide látogatóknak is.

Címlapkép: Getty Images