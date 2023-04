Ne a kukát etesd: íme 3 szuper húsvét utáni maradékmentő recept

Tojás, sonka, kukoricasaláta és a sütemények végeláthatatlan sora: minden évben több napon át tartó készülődés előzi meg a húsvétot, majd az ünnepek után az ételek egy része a szemetesben landol. A közhiedelemmel szemben a tudatos készülődés nem egyenlő a finom falatokról való lemondással vagy a hagyományok eltörlésével. Sőt, egy kis odafigyeléssel több időnk juthat a szeretteinkre, ráadásul pénzt is spórolhatunk.

Sokan változtatnak idén húsvéti ünneplési és vásárlási szokásaikon: például tavalyhoz képest kevesebben vendégelnek meg rokonokat, ismerősöket. Spórolni a legtöbben a húsvéti fogásokon terveznek - derült ki a GKID felnőtt korú hazai internetezőkre reprezentatív felméréséből, amely az eMAG megbízásából készült.

A kapott adatok alapján elmondható, hogy a legtöbben idén is a tavalyihoz is hasonlóan tervezik megünnepelni a húsvétot, ám tavalyhoz képest néhány jelentős eltérés is tapasztalható: idén 5 százalékkal alacsonyabb azoknak az aránya (20 százalék), akik ismerősöket, rokonokat terveznek otthonukban vendégül látni az ünnep alatt.

A húsvéti szokások közül a legnépszerűbb a hagyományos húsvéti menü fogyasztása, a válaszadók 56 százaléka fog ezzel ünnepelni. Minden negyedik felhasználó készül tojásfestéssel, vagy kalács, sütemény készítésével, locsolkodásban pedig 31 százalékuk működik közre akár locsolóként, akár meglocsoltként. A hazai internetezők 15 százaléka szervez tojásvadászatot – minél több gyermek van egy családban, annál magasabb az így ünneplők aránya.

Otthoni sütés-főzéssel telik majd a húsvét

Az idei húsvétot saját bevallásuk szerint idén a legtöbben (33%) otthon, szűk családi körben ünneplik majd. A válaszadók mintegy negyede számára sütéssel-főzéssel, étkezéssel telnek ezek a napok, de ugyanekkora hányaduk tervez kirándulást, negyedük vendégségbe hív rokonokat, ismerősöket, míg csaknem minden ötödik válaszadó (19%) maga lesz vendég másnál. A válaszadók mindössze 7 százaléka tervez az ünnepre kulturális programot, ugyanennyien belföldi utazást, és csupán 2 százalék utazik külföldre.

Tavalyhoz képest idén kevesebben (26% helyett 20%) terveznek kirándulást, kevesebben utaznak el (7% helyett 5%), és a 2022-es 26 százalékhoz képest idén csupán a válaszadók 21 szándékozik sütés-főzéssel tölteni a húsvétot.

Az ételeken spórolnak a magyarok?

Ha az ünnepi vásárlás oldaláról nézzük, a legtöbben (23%) a húsvéti menüre terveznek kevesebbet költeni, a válaszadók 19 százaléka pedig ugyanannyit tervez költeni, és számít arra, hogy az árak emelkedése miatt kevesebb dolgot fog megvásárolni, mint tavaly ilyenkor. Ugyanakkor jelentős azoknak az aránya (13%), akik az áremelkedések miatt eleve magasabb húsvéti költéssel kalkulálnak.

Mentsük, ami menthető

A nagyobb ünnepek közeledtével sokszor hajlamosak vagyunk túlvásárolni magunkat, és akár több családnak is elegendő ételt készíteni, aminek egy része végül a szemetesben landol. Hogy az élelmiszerpazarlást — és az abból eredő bűntudatot, illetve felesleges költekezést — megelőzzük, érdemes már előre felmérni a vendégek számát, milyen fogások és sütemények voltak az elmúlt években a kedvencek, és mi az, amit csak a hagyomány miatt készítünk el minden esztendőben.

Ha tudatosan felvérteztük magunkat az élelmiszerpazarlás ellen, még akkor is előfordulhat, hogy néhány ételből többet készítünk, mint amennyi elfogyna. Ilyenkor érdemes kreatív szemmel nézni az alapanyagokra, és átgondolni, milyen izgalmas fogásokká alakíthatjuk át őket:

a maradék tojásból például növényi alapú vajalternatíva hozzáadásával finom szendvicskrémet készíthetünk, a kiszáradt répatortából pedig sütinyalókákat formázhatunk a gyerekek segítségével.

Íme néhány izgalmas, maradékmentő recept

Maradékmentő tojáskrém

Hozzávalók:

200 g Rama Classic kenőmargarin

2 db keményre főtt tojás

1 kis csokor petrezselyem

100 g ömlesztett sajtkrém

Őrölt fehérbors

1 teáskanál mustár

Elkészítés:

A megpucolt főtt tojásokat durvára törjük egy villával vagy krumplinyomóval. Hozzákeverjük a sajtkrémet és a finomra vágott petrezselymet. Őrölt fehérborssal és mustárral ízesítjük. Összekeverjük a szobahőmérsékletű Rama Classic kenőmargarinnal. Fogyasztás előtt a szendvicskrémet 20-25 percig hűtőben dermesztjük.

Mindent bele rakott nokedli: sonkával, zöldségekkel, sajttal

Hozzávalók:

25 dkg brokkolirózsa

só

40 dkg liszt

2 db tojás

3,5 dl víz

1 evőkanál olaj

1 fej vöröshagyma

1 db kaliforniai paprika

15 dkg sonka

37,5 dkg tejföl

15 dkg trappista sajt

15 dkg füstölt sajt

Elkészítés:

A megmosott brokkolirózsákat enyhén sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük, és félretesszük.

A nokedlihez a lisztben elhabarjuk a tojásokat, megsózzuk, majd fokozatosan hozzáadunk annyi vizet, hogy sűrű állagú tésztát kapjunk, kikeverjük. Lobogó, sós vízbe szaggatjuk, kifőzzük, majd leszűrjük.

Egy serpenyőben felhevítjük az olajat, majd a megtisztított, finomra aprított hagymát üvegesre pároljuk rajta. Hozzáadjuk a vékony csíkokra szelt paprikát, puhára sütjük, majd hozzáforgatjuk a sonkacsíkokat és a villával kissé összetört főtt brokkolit. Megsózzuk. A tejfölt megsózzuk, a kétféle reszelt sajtot összekeverjük. A sajt felét a tejfölhöz forgatjuk, majd összekeverjük a kész nokedlivel. A nokedli felét elosztjuk egy nagy vagy több egyadagos hőálló tálban, ráhalmozzuk a zöldséges-sonkás keveréket, majd befedjük a többi nokedlivel. Megszórjuk a maradék sajttal, és 170 fokra előmelegített sütőbe toljuk 20-25 percre, amíg a sajt szépen megpirul. Aprított petrezselyemzölddel díszítve tálaljuk.

Sonka- és szalonnamentő carbonara

Hozzávalók:

50 dkg spagetti

20 dkg sonka

1 csokor petrezselyem

4 db tojás

3 dl tejszín

1 dl tej

5 evőkanál reszelt parmezán sajt

A tésztafőzéshez vizet forralunk, majd a tésztát a csomagon olvasható utasítás szerint megfőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük. Amíg a tészta fő, a sonkát és szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a petrezselymet felaprítjuk. A tojást összekeverjük a tejszínnel, a tejjel, a sajttal, a sonkával, szalonnával és sóval, borssal ízesítjük. Belekeverjük a petrezselymet. A tésztát visszatesszük a fazékba, ráöntjük a sonkás, szalonnás keveréket, és lassú tűzön, kevergetve 3-5 percig főzzük. Azonnal tálaljuk.

