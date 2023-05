Itt a legfrissebb 10-es toplista: ezek most a magyar vidék legjobb éttermei

HelloVidék 2023.05.30. 17:05 Megosztom

Az Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz idei megjelenésével végre bebizonyosodott, hogy mindegy, merre indulunk az országban, díjnyertes vendéglátóhelyekben biztosan nem lesz hiány. Tata, Esztergom, Encs, Tura, Villány, Balatonfüred, Balatonszemes, Csopak, Dánszentmiklós, Balatonszőlős – ezek a települések adnak otthont a TOP 10 Vidéki Éttermeknek valamint az Év Szerethető Éttermének is. A vidéki magyar éttermek izgalmas szárnyalását a Michelin Guide francia étteremkalauz tavalyi megjelenése már bebizonyította, hiszen első alkalommal került sor arra, hogy számos vendéglátóegység helyet kapott benne a fővároson kívül is. Ezen éttermek nagy része természetesen szerepel az Audi Dining Guide TOP 10 Vidéki Étterem listáján is, élén a tavaly két Michelin-csillaggal jutalmazott tatai Platán Gourmet-val, mely egyben az Év Étterme is lett 2023-ban. Az egy Michelin-csillagos esztergomi 42 Restaurant, és a Bib Gourmand díjjal kitüntetett Anyukám Mondta, Kistücsök Food&Room és Mór24 is előkelő helyen végzett a kalauzban. Rajtuk kívül természetesen akad még számos gyöngyszem szerte Magyarországon, a vidék legjobbjait a tatai Platán Bisztró, a turai Clarisse Étterem, a villányi Sauska 48, a dánszentmiklósi Botanika, a csopaki Resti by Laurel valamint a Balaton-felvidéken található Casa Christa is méltón képviseli.

Top10 vidéki étterem az Audi-Dining Guide TOP100 Étteremkalauza szerint: Platán Gourmet (Tata) - ÉV ÉTTERME 2023 42 Restaurant & Bar (Esztergom) - ÉV INNOVATÍV KONYHÁJA 2023 Platán Bisztró (Tata) Anyukám Mondta (Encs) Clarisse Étterem (Tura) Sauska 48 (Villány) Mór24 (Balatonfüred) Kistücsök Food&Room (Balatonszemes) Csopaki Resti by Laurel (Csopak) Botanica (Dánszentmiklós) Az Év Szerethető Étterme: Casa Christa Íme a Dining Guide jellemzése a legjobbakról: 1. Platán Gourmet Étterem Pesti István séf az elmúlt években bizonyította, hogy nem feltétlenül kell ahhoz jelentős turistadesztináció, hogy egy gourmet felfogású étterem megtalálja a közönségét. Az újkori magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb alakja Budapesttől 50 kilométerre, a Tatai-tó partján, festői környezetben – egy öreg platánfa mellett – valósította meg fine dining éttermi koncepcióját. 2021-ben az addigi Platán formáció új koncepcióval, a Platán Gourmet étteremmel gazdagodott. Pesti István séf több évtizedes munkásságát alapvetően csak fine dining stílusú helyekkel lehetett azonosítani. A Platán Gourmet étteremmel a séf egyértelműen egy ízig-vérig kiemelkedő minőségű gasztronómiát bemutató helyet hozott létre. A Platán Gourmet konyhája nehezen kategorizálható, a hazai, vidéki éttermek az utóbbi években trendszerű farm-to-fork, sok esetben klisés koncepcióját elkerülve, nagyon egyedi elképzeléseken alapuló gasztronómiai gondolkodásmódot képvisel. Az idei évben alapvetően 12 fogásos degusztációs menüket kínáló étterem alapanyag-használata rendkívül változatos, az étlap egyértelműen a séf erős és egyedi fúziós látásmódját tükrözi. A heti négynapos nyitvatartással működő boutique-étterem csak vacsoraidőben érhető el. Egyedi látásmódját nagyra értékelve a Platán Gourmet 2022-2023-ban mutatott kiemelkedő teljesítménye alapján a Dining Guide az idei év legjobb éttermének járó ÉV ÉTTERME DÍJJAL ismeri el. 30 év munkája van ebben, és nem volt fáklyás menet. Sokáig voltam a partvonalon. Igazából csak az elmúlt fél évben kaptam meg életem legnagyobb elismeréseit. Jó érzés, hogy mostanra beértek az elképzelések. Amikor még a Váci utcai Babelben dolgoztam, Mautner Zsófi úgy jellemzett, mint a séf, akinek a legszebbek a tányérjai. Nem gondoltam volna, hogy ez a dicséret, amit ő mindenféle egyéb hátsó gondolat nélkül mondott, valahol a keresztem is lesz. Mint a nő, aki szép, ezért aztán biztosan nem lehet okos. A séf, aki szépen talál, de biztosan nem jók az ízek a tányéron. Ki kellett ebből a szépen tálaló skatulyából törnöm. Örülök, hogy a munkám beérett. A munkámnak egy része csak a főzés, az ezzel kapcsolatos alkotás. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan inspirálódom. Amikor fáradtnak érzem magam, az sokkal inkább szellemi fáradtság, de ezt már időben felismerem. Egységként tekintek az étteremre, és az én feladatom az, hogy ennek a szervezetnek minden elemét átlássam, és úgy alakítsam, hogy a vendégélmény már ott elkezdődjön, hogy foglalnak hozzánk asztalt, ne pedig csak ott, hogy megkenik a kenyerüket vajjal - Pesti István a díj kapcsán elmondta: 2. 42 Restaurant 2022-es megnyitását követően a 42 Restaurant rögtön berobbant a hazai fine dining éttermek világába. A tulajdonosok működtetik az Esztergom sétálóutcájában található 42ROOM Boutique Hotelt, amelynek alsó szintjét foglalja el az étterem. A 42 Restaurant atmoszféráját egyedi, kortárs, modern belső tér határozza meg, a berendezés és az éttermi eszközök kiváló minőségű luxusmárkák termékei. Az étterem gasztronómiai felfogását az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozícióban, aki az utóbbi évek magyar gasztronómiai életének egyik felfedezettje. Érthető, progresszív jegyeket felmutató konyhája népszerű a gourmet stílust kedvelők körében. A 42 Restaurant gasztronómiai látásmódját Barna Ádám jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, a modern gondolkodású séf szakítva a regionális szemlélettel, nagyon szabad, egyedi konyhai elképzelést valósít meg. Az alapvetően csak degusztációs menüt kínáló étterem a hazai, vidéki kisvárosi éttermek gondolkodásmódjától eltérően bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál. Barna Ádám szakmai teljesítményét a Dining Guide tesztelői 2023-ban a DINING GUIDE ÉV INNOVATÍV KONYHÁJA DÍJJAL ismerik el. A 42 Restaurant heti négynapos nyitvatartással, szerdától péntekig vacsora-, szombatonként pedig ebéd- és vacsorakínálattal várja a vendégeit. 3. Platán Bisztró A fine dining vonalú Platán Gourmet könnyed stílusú, „fine-bistro” testvére a tatai Platán Bisztró. A konyha gasztronómia koncepcióját a Platán csoport vezető séfje, Pesti István jegyzi, a konyhát Mogyorós Donát séf irányítja. A választék színes képet mutat: egyaránt találunk minőségi hazai és külföldi nyersanyagokból készített ételeket az étlapon. A Platán Bisztró konyháját nemzetközi alapokon nyugvó gondolkodásmód jellemzi, ami főként helyi alapanyagokból összeállított, kifinomult, letisztult ételekben ölt testet. A tálalás a klasszikus bisztró stílustól eltérően egyedi fine dining jegyeket mutat – precízen a hely stílusához igazítva. A desszertválaszték magasan kiemelkedik a vidéki éttermek színvonalából. 4. Anyukám Mondta Az ikonikus Anyukám Mondta mára az egyik legismertebb, minőségi felfogású vidéki étterem Magyarországon. Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérpár gourmet bistro stílusjegyeket mutató olasz-magyar éttermét lehetetlen az ismert kategóriákba sorolni. Az étterem és az „encsi olaszok sztori”, a magas minőségű alapanyagok fétise, a perfekcionista konyhai filózófia, a helyhez és a történetükhöz igazított étlap összeállítása, az ételek – a szó nemes értelemben vett – egyszerűsége, a kevesebb néha több filozófia jó arányérzékkel megfogott értelmezése együttesen jelentik az Anyukám Mondtát. Az étlap eklektikus kínálatát a tradicionális, de kortárs módon értelmezett olasz és magyar ételek alkotják. 5. Clarisse Étterem A Gödöllő és Hatvan között, Turán, a Schossberger Zsigmond báró által építtetett, majd a 2000-es évekre majdnem megsemmisült kastély mára tökéletesen felújított épületében, a Small Luxury Hotel besorolású Botaniq Turai Kastélyban üzemel a fine dining stílusú Clarisse étterem. A patinás múltú impozáns épületben működő luxusétterem koncepciója a fenntartható, felelősségteljes gasztronómiai irányzatot képviseli. A fenntarthatóság jegyében a fine dining vonalat a Clarisse folyamatosan épülő saját ökológia gazdasága egészíti ki. A degusztációs menü kínálata a térség alapanyagaira, helyben termesztett és vadon termő növényekre, továbbá a környék erdeiben élő vadakra épül. 6. Sauska 48 A Sauska 48 kétséget kizáróan a legmagasabb gasztronómia minőséget prezentáló vendéglátóhely Villányban. Az étterem konyháját jegyző nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát. Sauska Krisztián, a Sauska borbirtok tulajdonosa ehhez méltó helyszínt biztosított. A tehetséges séfnek köszönhetően a Sauska 48 magabiztosan teljesítő konyhával várja a vendégeket. Az étterem a vidéki magyar konyha kortárs irányzatát képviseli Bicsár Attila „finom” megoldásaival kiegészítve. Az étlap kínálata igyekszik érzékenyen követni a szezonális alapanyagkínálatot és a környékbeli termelők lehetőségeit. Tokaji és villányi Sauska borok kísérik az étlapot. 7. Mór24 A 2020-ban megnyílt Mór24 véleményünk szerint még mindig Balatonfüred és a térség legjobb alternatív vendéglátóhelye. Az étterem Almás Edit és Albrecht Tamás tulajdonosok személyiségéből adódó diszkrét kommunikációjával és gasztronómiai értelemben nyitott gondolkodásmódjával, a progresszív, a balatoni klisékből kilépő látásmódjával hódít. A Mór24 szűk, szezonális lehetőségekre építő kínálata, small plates és foodsharing élményt kínáló koncepciója, valamint az ételek minősége kiemelkedik a balatoni mezőnyből. A konyha bátran ötvözi a regionális alapanyagokat a világkonyhák ízvilágával. Az egység a fenntarthatóság jegyében széles natúrbor- és italkínálattal várja a vendégeit. 8. Kistücsök Food&Room A több mint harmincéves, legendás balatonszemesi étterem, a Kistücsök elsőként helyezte fel a balatoni régiót a minőségi gasztronómia hazai térképére. A családi vállalkozásban működő étterem folyamatos megújuláson ment át az elmúlt években. 2022-től egészült ki a Food&Room koncepcióval, amely keretében 19 szobával és 2 lakosztállyal, konferenciateremmel, valamint egy alapvetően hétvégenként működő gourmet éttermi elképzeléssel – a séfszobával, ahol látványkonyhán, a vendégek közelében készülnek az ételek – bővítették szolgáltatásaikat. A Kistücsök környékbeli alapanyagokkal és modern technológiákkal készülő magyar fogásokra támaszkodik évtizedek óta. 9. Csopaki Resti by Laurel A Csopaki Resti by Laurel a Laurel Budapest progresszív, fine dining stílusú örömkonyhája, az ország egyik legkisebb bisztróétterme a vasútállomáson található. A Csopaki Resti gasztronómiai koncepciójáért Mede Ádám, a Laurel étterem séfje felel, míg a Resti egyszemélyes konyháját a komoly budapesti fine dining konyhákon gyakorlatot szerzett fiatal Karácsony Bence séf viszi. A tíz férőhelyes lakásétterem hangulatú egység megnyitása Báthory Gergelynek, a Laurel tulajdonosának köszönhető. A Resti a bisztrókonyha és a fine dining éttermi stílus érdekes fúzióját valósítja meg hatfogásos, degusztációs menüsorával. A kostólómenü ételei között szerepelnek a Laurel mára már ikonikussá vált fogásai is. 10. Botanica A dánszentmikósi Hotel Botanica fine dining jegyeket mutató étterme a 2022-es Dining Guide egyik nagy felfedezettje. A Zsebők Ágota és Horváth Kristóf által létrehozott Botanica a mediterrán kastélyok hangulatát árasztja és a „small luxury hotel” kategóriába sorolható. Az otthonos eleganciát árasztó hotel éttermének konyháját a tehetséges Munk Tamás séf viszi, a koncepció igazodik a szállodai funkciókhoz. A csak foglalással, vacsoraidőben elérhető négyfogásos, gourmet felfogású degusztációs menü jó arányérzékkel ötvözi a haladó gondolkodású, kortárs vidéki konyhák és a fine dining elemeit. A francia alapokra és a séf természetközeli látásmódjára épített tányérok magas színvonalat képviselnek. Az Év Szerethető Étterme: Casa Christa A Balaton északi partján, Balatonszőlős felett, lenyűgöző környezetben található a Casa Christa birtok. Az resort jellegű szálláshely újonnan nyitott, magas színvonalon működtetett, trattoria stílusú étteremmel várja a vendégeit. A Casa Christa tulajdonosai Forrai Kovács Kriszta és férje, Forrai Miklós, a közel három évtizedes gasztronómiai múlttal rendelkező szakember. A konyhát Gerstmayer Benjámin és Kovács Edit séfek irányítják. Az étlap letisztult kínálata alapvetően a hazai alapanyagokra épít, de a nemzetközi gasztronóm iai stílus hatásai is tetten érhetők. 2023-ban a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz a népszerű Casa Christa teljesítményét AZ ÉV SZERETHETŐ ÉTTERME DÍJJAL ismeri el. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!