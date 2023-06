Most olcsóbban veheted meg a nyár slágerzöldségeit: mutatjuk, hol érdemes keresni

Nyáron egyre több zöldség válik elérhetővé, így most is érdemes koncentrálni a szezonális étkezésre. A sokak által kedvelt paradicsom, uborka, paprika mellett érdemes olyan alapanyagokat is becsempészni a heti menübe, mint a cukkini vagy a padlizsán. Amellett, hogy tele vannak vitaminnal, tápanyagokkal és jótékonyan hatnak a szervezetünkre, emésztésünkre, még borzasztó egyszerűen felhasználható zöldségek is. Nem kell nagy konyhatündérnek lenni ahhoz, hogy pillanatok alatt fenséges ebédet vagy vacsorát készítsünk belőlük. Miért érdemes őket fogyasztani? Mennyibe kerülnek? Mit érdemes kipróbálni belőlük? Ennek jártunk most utána.

Persze ahhoz, hogy szívesebben tegyük a kosarunkba, nem árt tudni, miért érdemes őket fogyasztani, miért ajánlott őket a hétköznapi alapanyagai közé választani. Lássuk is, mit lehet tudni a cukkiniről és a padlizsánról. Cukkini Először a 19. században írtak róla. Az eredetileg Amerikában őshonos kultúrnövényt, miután Európába került főként az olaszok termesztették s tenyésztették ki ezt a változatát, magyar neve is innen ered. Rokona az uborkának, a dinnyeféléknek és a töknek. A cukkinit gyakorlatilag bárhogyan, bármilyen formában lehet fogyasztani. Készíthetünk belőle főzeléket, levest, salátát, sült-zöldséges egytálat, tölteléket, ránthatjuk, de legegészségesebb és legfinomabb felhasználási módja a grillezés, ami a nyári kerti partik legnagyobb slágere lehet. Alacsony energiatartalma miatt a fogyókúra során is bátran fogyasztható. Ám ez csak egy érv mellette, mutatjuk a többit is. A cukkiniben az a jó, hogy bármely, még a legszigorúbb diétákba is bátran beilleszthető. Energiatartalma alacsony, víztartalma az uborkához hasonlóan magas, viszont kevés zsiradékot és szénhidrátot tartalmaz. Akármit is készítesz belőle, a töknél táplálóbb, de mégsem hizlaló finomság lesz a jutalmad. A cukkini természetes hashajtó, ezért ha szorulással küzdesz, egyél sokat belőle, hogy megszűnjön a kellemetlenség. Akkor sem kell kerülnöd, ha az emésztéseddel semmi probléma, nem fog hasmenést okozni. Élelmirost- és víztartalma támogatja az emésztést, csökkenti a székrekedést és a puffadást. A cukkini magas ásványi-anyag tartalmú növény, amiben található még C-vitamin és B9-vitamin is. Néhány fogást nyersen is készíthetünk belőle, de gyakoribb, hogy sülve vagy főve tálaljuk. A hőkezelés során természetesen veszít vitamin és ásványi anyag tartalmából, összességében mégis elmondható a cukkiniről, hogy egy nagyon egészséges zöldségféléről beszélünk. A cukkiniben található fitonutriensek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal bírnak. Nulla zsírtartalma és magas tápanyagtartalma tökéletes alapanyaggá teszi. Rengeteg élelmi rost van benne, amely növeli a telítettség érzését, ezáltal csökkenti a szénhidrátbevitel iránti igényünket, a farkaséhséget. A cukkini héja sok C-vitamint és polifenolt tartalmaz. Ezek támogatják a mellékvese és a pajzsmirigy egészséges működését. Sőt, még az inzulinszintet is szabályozzák. Padlizsán Ritkábban törökparadicsom vagy kékparadicsom névvel is jelölik, Erdélyben vinete vagy vinetta néven is ismert. Az USA-ban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Kanadában eggplant-nek, azaz „tojásnövénynek” nevezik, mert a 18. századi európai változatok termése fehér vagy sárga volt, és liba- vagy tyúktojásra hasonlított. Az indiai és a dél-afrikai angolban brinjal-ként ismerik. Francia neve aubergine, amely a katalán albergínia szóból származik. Ez – a padlizsán szóhoz hasonlóan – az arab al-badinjan-ból ered. Lila színe miatt a padlizsán mindig is kitűnt a zöldségfélék közül – ez a tápláló finomság a nadragulyafélék családjának tagja, melybe a burgonya, a paradicsom és a paprika is tartozik. Botanikailag gyümölcs, és nem zöldség, ugyanúgy nő, ahogyan a paradicsom. Ám a konyhában, felhasználása szempontjából sokkal inkább zöldségnek tekintjük. Más színes zöldségekhez hasonlóan a padlizsánnak is számos egészségügyi előnye van. A padlizsán rostban gazdag, oldható szénhidrát viszont kevés van benne. Igen hatékony emiatt a vércukorszint szabályozásában valamint a glükóz felszívódásának kontrollálásában. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők számára ideális választás. Az egészséges padlizsán összetevőinek köszönhetően nagymértékben leviszi a koleszterinszintet és a vérnyomás stabilizálásában is segít – mindezzel hozzájárul a szívproblémák kockázatának csökkentéséhez. A padlizsán káliumtartalma hozzásegíti a szervezetet a megfelelő hidratáltsághoz. Megelőzi a szívkoszorúér-betegségek kialakulását. Vasra mindenkinek szüksége van a szervezet megfelelő működéséhez. Ugyanakkor a felhalmozódott vas sem előnyös – a padlizsánban levő nasunin viszont segít a felesleges vas eltávolításában. Mindezzel csökkenti a szívroham esélyét, azon túl, hogy a szabad gyökök ellen is felveszi a harcot. Az egészséges padlizsán arról ismert, hogy víztartalma magas, míg kalóriatartalma alacsony. Vagyis, ideális a fogyókúrázók számára. Szivacsos szerkezete csak könnyíti a fogyasztását, természetes, nyers formájában is finom. Egészségesen tartja és védi az emésztőrendszert a padlizsán, igen jó rosttartalma miatt. A székrekedést is megakadályozza, és a vastagbélrák kialakulásának esélyét is csökkenti. A padlizsán csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek valamint a stroke kialakulásának esélyét. Érdemes akkor venni, ha szezonja van! Természetesen az árak határozzák meg legtöbbször, hogy mi kerül a kosárba. A cukkinire és a padlizsánra is érvénye, hogy érdemes szezonjában vásárolni, hiszen azon kívül igen borsos ára lehet. A nyár viszont remek lehetőség, hogy vegyünk 1-2 cukkinit vagy padlizsánt és kipróbáljunk néhány belőlük készült ételt. Hogy egy kis segítséget adjunk, merre érdemes most vásárolni, első körben megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait: Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon a padlizsán 1150 Ft/kg áron kapható, a cukkini pedig 1250 Ft/kg áron.

A vidéki nagybani piacok kínálatában a padlizsán legutóbbi ára 700 Ft/kg, a cukkini ára pedig 600 Ft/kg. Jól látszik, hogy a fogyasztói piacok kicsivel magasabb árakat szabtak ki. Viszont, ahogy mindig tanácsoljuk, érdemes kilátogatni a helyi nagybani, termelői piacokra is, hiszen személyesen könnyeb alkudni az árakból, illetve mindig belefuthatunk egy-egy akcióba is. Mi a helyzet a nagyobb áruházakban? A Tesco online kínálatában a padlizsán 999 Ft/kg, a cukkini 899 Ft/kg áron kapható, akinek van Clubcardja, annak viszont csak 489 Ft/kg.

A Spar webshopjában is 999 Ft/kg áron érhető el a padlizsán, épp úgy, ahogy a cukkini is.

Az Auchanban a padlizsán ára 899 Ft/kg, a cukkini pedig 779 Ft/kg.

A Lidl kínálatában a cukkini 499 Ft/kg áron vehető meg.

Az Aldi shopjában a cukkini 889 Ft/kg a padlizsán pedig 1109 Ft/kg. Jól látszik, a nagyobb áruházak között is bőven van különbség, ha az árakat nézzük. Sőt, ha egy-egy helyre van hűségkártyánk, vagy valamilyen kedvezményes kuponunk, akkor bizony megesik, hogy olcsóbban megúszhatjuk a bevásárlást. Egyszerű, könnyed receptek a sietős hétköznapokra 1. Igazi alap darab - cukkinifasírt Hozzávalók: 3 közepes db cukkini

1 nagy db sárgarépa

4 gerezd fokhagyma (ízlés szerint)

1 közepes db vöröshagyma

1 ek őrölt fűszerkömény

2 teáskanál fűszerpaprika

1.5 ek kakukkfű

1 csokor petrezselyem

100 g zsemlemorzsa

80 g kukoricaliszt (sima liszt is megfelel)

bors ízlés szerint

2 ek olívaolaj

2 db tojás

1 ek só (plusz az utánízesítéshez)

20 dkg panko (panírozáshoz, sima zsemlemorzsa is megfelel)

10 dl napraforgó olaj Elkészítés: A lereszelt cukkinit megszórjuk sóval, és hagyjuk állni kb. 15 percet. Miután kicsit levet eresztett, jó alaposan kinyomkodjuk belőle a nedvességet. Tegyük át egy másik tálba, és kezdhetjük a fasírt összeállítását. Hozzákeverjük a lereszelt répát, az apróra vágott hagymákat és a fűszereket. Jöhet bele a zsemlemorzsa, a kukoricaliszt, két tojás és egy kevés olívaolaj. Alaposan összedolgozzuk a masszát, majd tetszőlegesen megformázzuk őket - mi kis korongokat készítettünk. Eközben forrósítsuk fel egy magas falú edényben a napraforgóolajat. A panko morzsát öntsük egy mélytányérba, és egyesével forgassuk meg benne a cukkinikorongokat. Majd mehetnek a forró olajba, ahol kb. 8 perc alatt aranybarnára sülnek. Csöpögtessük le róluk a felesleges olajat, és hagyjuk őket kicsit kihűlni.

Tálalhatjuk friss salátával, öntettel vagy akár főzelékfeltétként is. 2. Nagy klasszikus - töltött padlizsán Hozzávalók: 1 db padlizsán

5 közepes db paradicsom

1 közepes db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek római kömény

1 teáskanál oregánó

1 bögre barnarizs (főtt)

10 dkg feta sajt

10 dkg mozzarella

3 ek olívaolaj

só ízlés szerint

bors ízlés szerint Elkészítés: A paradicsomokat megmossuk, x alakban bevágjuk a tetejüket, majd leforrázzuk. Lehúzzuk a héjukat, és a csumáját kivágva feldaraboljuk. A hagymákat finomra vágjuk. A rizst kétszeres mennyiségű vízben megfőzzük. A padlizsánt megmossuk, levágjuk a végét, majd hosszában félbevágjuk. Kanállal kivájjuk a szélét, majd egy kis késsel felkockázzuk a belsejét, és eltávolítjuk. Az olívaolajat felhevítjük, üvegesre pirítjuk benne a vöröshagymát, majd hozzáadjuk a fűszereket és a fokhagymát. 1-2 percig főzzük.

Hozzáadjuk a padlizsánt, 1-2 percig pirítjuk, felöntjük egy fél deci vízzel, és hozzáadjuk a felvágott paradicsomot. Sózzuk, borsozzuk. 15-20 percig főzzük lefedve. Ha kész, hozzáadjuk a felkockázott fetát és a kifőtt rizst. Összekeverjük. A padlizsánhajókat egy olívaolajjal kikent tepsibe tesszük, belekanalazzuk a tölteléket, és megszórjuk a reszelt mozzarellával. 190 fokra előmelegített sütőbe toljuk, majd 20-25 perc alatt készre sütjük. Címlapkép: Getty Images