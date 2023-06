Itt a bejelentés: megvannak a győztesek, íme Magyarország legjobb vidéki cukrászdái

Megkerülhetetlen cukrászlegendák, a csoki iránti szerelemből született friss kisvállalkozások, ékszerdobozhoz hasonlító helyiségek és nagypolgári miliő. Mindez jelen van ma Magyarország legkiválóbb cukrászdáiban, melyek változatos kínálata elkápráztatja az édesszájúakat. Vegyük bár az irányt a Balatoni vidék felé, vagy induljunk keletre, ma már az ország minden pontján találkozhatunk kiemelkedő és említésre méltó cukrászdával.

Az idei Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz keresztül-kasul bejárta Magyarországot, hogy felkutassa azt a 15 legkiválóbb cukrászműhelyt, mely helyet kapott a 2023-as toplistán. Impozáns listájának élén azonban nem történt trónfosztás: ahogy tavaly, úgy idén is az óbudai Málna The Pastry shop hozta el az Év Cukrászdája díjat, a Hungarian Pasty Shop Best of The Best elismerés pedig továbbra is a váci Mihályi Patisserie-t illeti.

Top 10 cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Málna The Pastry Shop DINING GUIDE AZ ÉV CUKRÁSZDÁJA díj

Auguszt József Cukrászdája

Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred)

Chouchou

Desszert.Neked formációk

Gerbeaud Café

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

Matild Grand Cafe

Nour – Art Of Desserts (Budaörs)

The Ritz-Carlton Budapest

Top 7 vidéki cukrászda az Audi-Dining Guide Top100 Étteremkalauz szerint:

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda (Sopron)

Bergmann Cukrászdák (Balatonfüred)

Desszertem (Miskolc)

La Tène Desszertműhely & Kávéház (Badacsony)

Mónisüti (Gyenesdiás)

Nour – Art Of Desserts (Budaörs)

Sakura Cukrászda (Nagymaros)

Mihályi® patisserie

A Mihályi® patisserie 2023-ban ünnepli tizenötödik születésnapját. A Dining Guide 2018 óta négyszer is az Év Cukrászdája díjjal ismerte el Mihályi László desszertszalonjának teljesítményét. Az alapító Mihályi László klasszikus cukrász, a francia cukrászati stílus magyarországi úttörője és meghonosítója. Dolgozott számos helyen, Ausztriától Norvégián át Sanghajig, de többször megfordult és tanult Japánban és Franciaországban is. Az elhivatott szakember karrierjének számos előkelő állomásán, külföldön megszerzett tudása és tapasztalata garantálja a váci cukrászda kiválóságát. Amit Mihályi László képvisel a cukrászatban, azt nagyon kevesen tudják az országban, cukrászdája hosszú évek óta töretlen sikerrel üzemel. A csúcsminőségű alapanyagokkal készülő desszertek választékában megtalálhatók a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok, a mára már ikonikussá vált Dobos desszert, továbbá a „Csík” somlói, a Rákóczi túrós és az Eszterházy Art Cafe, de a választék részét képezik formabontó megvalósítások is, francia és olasz inspirációk. A Mihályi Patisserie teljesítményét az Audi Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2023-ban is a Dining Guide Hungarian Pasty Shop Best of The Best díjával értékeli. Ebbe a 2022- ben bevezetett új kategóriába csak a minimum két alkalommal az év legjobb teljesítményét nyújtó helyek kerülhetnek.

Málna The Pastry Shop

Az ötéves óbudai Málna The Pastry shop a megnyitását követően rögtön Magyarország egyik meghatározó, minőségi cukrászdájává vált. Az egység társtulajdonosa, szakmai vezetője az elismert, komoly szaktekintélynek számító Kolonics Zoltán, a Gerbeaud egykori főcukrásza. A nagyon komoly, modern felfogású, francia stílusú cukrászda a cukrász és felesége, Ágnes családi vállalkozásaként működik. Kolonics Zoltán gondolkodásmódját a tradicionális magyar cukrászat megújítása, a desszertek kortárs látásmódú újrafogalmazása vezérli. A Málna desszertkoncepciói nagyon komolyan összerakott desszertek, amelyek minősége a magyar mezőnyben magasan a legjobbak közé emeli a Málnát. A cukrászat nagyon finom, érzékeny összeállítású süteményekkel hódit. Signature desszertnek számítanak a Kávésmálnás Opera, a „Málna”, a Lactée-karamell-málna, az almás pite, és az Esterházy is.

Auguszt József Cukrászdája

Auguszt József Cukrászdája stabil, megkerülhetetlen képviselője a klasszikus magyar cukrászdai stílusnak. A cukrászdinasztia alapítója, Auguszt Elek 1870-ben nyitotta meg az első üzletét a Tabánban. A mai, klasszikus magyar értékeken alapuló cukrászda tradíciójának letéteményese és ezzel a minőség záloga Auguszt József cukrász, aki az ötödik generációja a nagy múltú családnak. Ennek megfelelően a Fény utcai Auguszt cukrászdában igazi magyar klasszikus desszerteket kaphatunk, ugyanakkor az újító törekvés sem idegen Auguszt Józseftől. Budapesten három helyen működik Auguszt cukrászda, a Dining Guide tesztelések alapján kialakított véleménye szerint évek óta a Fény utcai Auguszt Cukrászda bizonyul a legmagasabb színvonalúnak.

Bergmann Cukrászdák

A legendás balatonfüredi cukrászat a Bergmann család vállalkozásaként működik. A cukrászda a klasszikus polgári cukrászdák, kávéházak hangulatát idézi. A kínálat is igazodik a hely stílusához, de a nem mindennapi minőségű, klasszikus magyar desszertek mellett a Bergmann ház saját kreációi is a kínálat részét képezik. A vendégek szerint Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb krémese a híres Bergmann krémes – már csak ezért a remekért is sokan látogatnak hozzájuk. Az édességeken túl a cukrászda kiemelkedő minőségű kenyereket is kínál vendégei számára

Chouchou

A csoki iránt érzett szerelemből született az újlipótvárosi kisvállalkozás. A szépre „szabott” desszertek a pályaelhagyó közgazdász, Szász Kinga cukrász elképzelései alapján készülnek minőségi alapanyagokból, kifinomult, érzékeny megközelítésben. A sós és édes, illetve „mentes” sütemények, desszertek választéka komoly szakértelemről és elkötelezettségről tanúskodnak. Az innovatív és modern klasszikus vonalat képviselő Chouchou desszertek számos jó nevű, újhullámos (speciality) kávézó kínálatában is fellelhetők. A kis méretű cukrászat elviteles rendszerben működik, a megrendelt finomságok hétfőtől szombatig átvehetők a Hegedűs Gyula utcában.

Desszert.Neked (Hálózat)

A Desszert.Neked története egy újlipótvárosi szuterénben kezdődött, és egy ékszerdobozhoz hasonlítható, modern, franciás, oldott hangulatú üzletben ért a csúcsra a Paulay Ede utcában. A Desszert. Neked azóta is a főváros vezető újhullámos cukrászdái közé tartozik. Az elmúlt években a műhely kínálatában erősödött, szélesedett a modern francia desszertek választéka is. A népszerű cukrászda három éve új egységgel, a Desszert.Neked Allee-val bővült, így már a budaiak számára is elérhetők kitűnő termékei.

Desszertem Cukrászműhely&Kávézó

Kelet-Magyarország cukrászdái közül kiemelkedik az évek óta magas színvonalon teljesítő, haladó cukrászati filozófiát képviselő Desszertem. A francia és modern magyar vonalat képviselő desszertműhely a belvárosban a Miskolci Nemzeti Színház közelében található. Sokatmondó az a tény, hogy a Desszertem tulajdonosai működtetik a város egyik legjobb éttermét, a Végállomás Bistorant-ot is. A mindkét egységben meghatározó gondolkodásmód, a kiváló minőségű alapanyagok és a jelentős technológia tudás érzékelhető a Desszertem kínálatán is. A cukrászműhely vegán, valamint cukor-, glutén- és laktózmentes süteményekkel kényezteti vendégeit.

Gerbeaud Café

A legendás Gerbeaud, Budapest ikonikus kávéháza nemzetközileg is ismert vendéglátóhely, amely számára egyszerre fontos a tradíció őrzése és az innovációra való törekvés. Éppen ezért a Gerbeaud cukrászati koncepciója a hagyomány és az innováció ötvözése, ennek megfelelően újító szellemben vezetik a Gerbeaud műhelyét, hogy a népszerű klasszikusok kortárs formában kerülhessenek tányérra. A Gerbeaud minőségi alapanyagokkal dolgozik, és tartja a lépést a legmodernebb technológiákkal is. 2020-tól webshopon keresztül is elérhetők a patinás cukrászda kézműves jellegű desszertjei.

Harrer Csokoládéműhely És Cukrászda

Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működő családi vállalkozás, amelynek első magyarországi üzlete a soproni cukrászda. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. Soproni üzletét 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig 2009 óta üzemel nagy népszerűség mellett, ahol csokoládékóstolókat is rendeznek. A magas minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az a szemléletet, amely a tudáson, a tapasztalaton és a kiemelkedő színvonalon alapul

La Tene Desszertműhely & Kávéház

2020-ban Badacsonyban eredetileg csak kis kávézónak induló családi vállalkozás nagyon gyorsan a térség kultikus helyévé nőtte ki magát. A La Tene Desszertműhey&Kávéház a régi posta épületében működik, a beltér különleges atmoszféráját Horváth Sándor keramikus 1967-ben alkotott domborműve és a modern, letisztult stílusú bútorzat határozza meg. Az édes és sós péksüteményeket, desszerteket, tortákat, szendvicseket kínáló egység nem egyszerű cukrászda, hanem modern felfogású kozmopolita desszertszalon, igazi közösségi hely, ahol a desszertkínálat széles sprektumot fog át: az újhullámos francia típusú édességek, aprósütemények mellett megtalálhatók a házias jellegű kedvencek, de prémium fagylalt választék és kimondottan magas minőséget képviselő péksütemények is.

Matild Gran Cafe

A Matild Palace, a Luxury Collection Hotel belvárosi luxusszálloda földszinti kávéházának cukrászatát és annak desszertkínálatát a megnyitása óta a francia Tristan Tuaud executive pastry séf irányítja. A történelmi múltú Matild kávéház francia stílusú desszertjei mellett a hazai kedvencek átdolgozásai is a kínálat részét képezik. A nagy formátumú cukrászszakember kezei alól kikerülő, mára már ikonikus sütemények a Rákóczi túrós desszert, a ház specialitásának számító mogyorós, mandulás tejcsokoládés Matild torta és a Chocolate Éclaire. A Matild kávéház a hét minden napján reggel 9 órától este 21 óráig várja a vendégeket

Mónisüti

Az öt évvel ezelőtt még klasszikus értelemben vett cukrászda nélkül, rendhagyó módon csak más cukrászdáknak, kávézóknak beszállító cukrászüzemként szerepelt a Dining Guide TOP Cukrászdákat ajánló listáján a Mónisüti, Kövérné Kalmár Mónika vállalkozása. A pályaelhagyó újságíró tulajdonos régebben csak megrendelésre, a tágabb térség vendéglátóhelyeire szállító műhelye mára stabilan működő, népszerű „komfort desszert”-választékra építő, minőségi kínálatot felvonultató cukrászdává vált. A Mónisüti választékával Magyarország több városában, cukrászdákban, kávézókban is találkozhatunk.

Nour – Art Of Desserts

A 2021-ben nyílt budaörsi desszertező a modern francia stílus képviselője. A mára tízfajta monodesszertet és 14 fajta tortát felvonultató egység szakmai munkáját az ismert séf, Palágyi Eszter tanácsadóként segíti. Az exkluzív megjelenésű prémium cukrászda kínálatában a desszertválaszték egy részére épített torták is elérhetők. A cukrászda emblematikus tortája (amely monodesszertként is kapható) a Nour Signature Torta, amelyet a tanácsadó séf a tulajdonos kedvenc alapanyagaiból alkotott. A luxus desszertező gondolkodásmódját jól mutatja, hogy felkérték Minya Viktória mester parfümőrt, tervezze meg a Nour Signature Torta illatát, hogy az ellenállhatatlan íz mellett varázslatos illattal is kedveskedhessenek a vásárlóknak.

Sakura Cukrászda

Cseresznyevirágzás – ezt jelenti a Sakura japánból átvett neve. A festői Dunakanyarban, Nagymaroson működő modern cukrászda haladó szellemű motorja az elszánt pályaelhagyó, mára komoly cukrásszá érett Balogh Nóra. A Sakura vegyíti az innovatív francia stílusú desszerteket a hagyományosabb, klasszikus süteménykínálattal. A műfajhoz képest széles a desszertválaszték, ami a nyári szezonban kiegészül a Sakura magas minőséget képviselő kézműves fagylaltjaival. A szépen épített desszertek mellett kiemelkedő a tortakínálat is. A cukrászda reggelizőhelyként – meleg reggelivel – és kávézóként is üzemel. A tavaszi-nyári szezonban kedves, otthonos belső kerttel is várja a vendégeit.

The Ritz Carlton Budapest

A főváros egyik legjobb minőségi cukrászata a Ritz Carton Hotelben működik. Ha nem is tekinthető klasszikus értelemben vett cukrászdának, a rendelhető és folyamatosan elérhető desszert- és tortaválaszték mégis kiemeli a magyar cukrászdák mezőnyéből. A luxusszálloda cukrászműhelyét az elismert Mázas István főcukrász vezeti. A Ritz Carlton emblematikus desszertje, illetve mindig elérhető, elvihető tortája az Ocoa Royal Csokoládétorta. Túlzás nélkül elmondható, hogy a Royal Csokoládétorta az ország egyik legjobbja (ha nem a legjobbja) ebben a műfajban. A tortaválasztékból az Epres Limoncello torta, az Opera Kávétorta és Séf István Fekete-erdő tortája is kipróbálásra ajánlott.

Címlapkép: Getty Images