Felzabálnád a magyar vidéket? Itt a toplista, hol érdemes enni egy jót

A legpuhább lángos Pálházán, a legjobb hamburgerek Alsóörsön és Nyíregyházán, a legszuperebb péksütik Budapesten, a legfinomabb bisztróételek pedig Egerben várják a vendégeket – derült ki az idén először megjelent Street Kitchen Guide-ból, ami Magyarország 500 vendéglátóhelyét gyűjtötte össze 15 kategóriában. A Street Kitchen csapata az egyes kategóriák legjobbjait díjjal is elismerte, amelyeket június 6-án adtak át a Big Green Egg–Street Kitchen Guide Díjátadó keretein belül.

A csapat évek óta járja az országot, hogy felkutassa a legjobb vendéglátóhelyeket: az elmúlt néhány hónapban több mint 120 településen jártak, és több száz helyet teszteltek. Ezek közül végül 500 került be az idén először megjelent kiadványukba, amely az ország legmenőbb helyeit sorakoztatja fel.

Csak olyan hely kerülhetett be a guide-ba, amit személyesen teszteltünk, és valóban jó szívvel ajánlunk az olvasóknak, bármerre is járnak. Ezek korántsem csak éttermek, hiszen az elmúlt években leteszteltük a legjobb fagyizókat, cukrászdákat, street food lelőhelyeket, kávézókat és pékségeket is. 13 tesztelőnk Budapest mellett az ország legtávolabbi részeibe is ellátogatott, hogy felkutassák a legmenőbb vendéglátóhelyeket

– meséli Fördős Zé, a Street Kitchen alapítója.

A könyvet június 6-án mutatta be a csapat a budapesti Dürer Kertben a Big Green Egg–Street Kitchen Guide Díjátadó keretében. Az egyes kategóriákban az általuk három legjobbnak ítélt helyet díjjal is elismerték. Lássuk tehát, melyek Magyarország legmenőbb vendéglátóhelyei 2024-ben!

Pékségek kategória a NUTELLA® támogatásával:

1. Arán Bakery (Budapest)

2. Emmarozs (Szeged)

3. Péklány (Balatonfüred)

Kávézók kategória:

1. Apricot Coffee (Budapest)

2. Rokusch (Pécs)

3. Tizen1 (Veszprém)

Reggelizők kategória:

1. Deszka (Budapest)

2. Pan’ni by Artizán Budapest (Budapest)

3. Zsengélő Café (Verőce)

Éttermek és bisztrók kategória az OTP Bank támogatásával:

1. Macok (Eger)

2. Rosenstein (Budapest)

3. Kővirág (Köveskál)

Cukrászdák kategória:

1. La Téne (Badacsony)

2. Édes Sári (Budapest)

3. Sakura cukrászda (Nagymaros)

Vendéglők és csárdák kategória a Dacia támogatásával:

1. Fekete Gólya (Kecskemét)

2. Majthényi Présház (Balatonlelle)

3. Vadvirág Vendéglő és Fogadó (Tatabánya)

Édes street food helyek kategória:

1. Freyja – The Croissant Story (Budapest)

2. Házi Rétesbolt (Budapest)

3. Császármorzsa (Budapest)

Pizzázók kategória az Ooni támogatásával:

1. Manu+ (Budapest)

2. Hétköznapok (Budapest)

3. Pizza, Kávé, Világbéke (Miskolc)

Hamburgerezők kategória:

1. Bitang Burger (Alsóörs)

2. Meating Burger and More (Nyíregyháza)

3. Tuning Burger (Budapest)

Street food helyek kategória a Big Green Egg támogatásával:

1. Petrol Beer & Barbeque (Budapest)

2. GRK’s Kyros Yeeros (Budapest)

3. Cvekedli Tésztabár (Nyíregyháza)

Lángosozók kategória:

1. Pálháza Lángossütő (Pálháza)

2. Dunakanyar Lángos (Zebegény)

3. Bálintos Lángos (Mezőberény)

Fenntartható helyek kategória az Electrolux támogatásával:

1. SALT (Budapest)

2. Villa Kabala (Szigliget)

3. Reggeli (Pécs)

Fagyizók kategória:

1. Cioccolatte Fagylaltozó (Budapest)

2. Kő fagyi? (Mindszentkálla)

3. Erdős és Fiai Cukrászda (Budapest)

Távol-keleti éttermek kategória:

1. 101 Bistro (Budapest)

2. Spicy Fish (Budapest)

3. Madame Pho (Budapest)

Nemzetközi kedvencek kategória a Biofilter Környezetvédelmi Zrt. támogatásával:

1. Meshuga (Budapest)

2. Taco Bar (Budapest)

3. Elefántos Étterem (Pécs)

A kiadvány egyik legfontosabb célja az volt, hogy a budapesti helyek mellett a vidéki vendéglátóhelyekre is kiemelt figyelmet fordítson, és megmutassa, hogy mennyi remek, különleges vendéglátóhely létezik Budapesten kívül is, amiket érdemes akár egy kirándulás, nyaralás keretében is felkeresni. A kiadvány nemcsak felsorakoztatja a legszuperebb magyarországi helyeket, hanem egyféle kalauzként is szolgál a belföldi utazásokhoz – ehhez a térképek és a helységnév szerinti tárgymutató is nagy segítséget nyújt. Bárhol is legyünk az országban, egészen biztosan találunk a közelben egy remek helyet.

Címlapkép: Getty Images