Nem csak a fővárosban hódít a brunch: ezek most a legjobb reggelizőhelyek a vidéki városokban

Az angol breakfast és lunch szó összeolvadásából alkotott brunch szó nem véletlenül honosodott meg a magyarban, hiszen a "késői villásreggeli" is meglehetősen körülményes kifejezés. Hívjuk bárhogy is, a reggeli és az ebéd légyottjából született hétvégi intézmény egyre nagyobb sláger, már vidéken is. Hol találjuk a legjobb vidéki reggelizőhelyeket? Mennyibe kerül egy brunch menü? Ennek jártunk most utána.

Az angol író több mint száz éves leírása a mai napig megállja a helyét: A brunch egy vidám társasági összejövetel, mely jóízű, kötetlen beszélgetéseken alapszik, és segít elterelni a figyelmünket a hét ügyes-bajos dolgairól. A brunch eredete A brunch kifejezés a breakfast és a lunch (reggeli és ebéd) angol szavak összevonásából született. Az elnevezést Guy Beringer angol író használta először a 19. század végén, aki egy napilapban tört lándzsát a vasárnapi brunch meghonosítása mellett. Inspirációként nagy valószínűséggel egy kiadós másnaposság szolgálhatott. Beringer a szombati dínom-dánomot követő vasárnapi gyógyírként is szolgáló falatozás alkalmával nem az angol konyha vaskos klasszikusaival akarta megtölteni a gyomrát. Inkább kifinomultabb módszerekkel szerette volna másnaposságát kúrálni: kávéval, teával, lekvárral, péksüteményekkel indítani, majd fokozatosan jutni el a laktatóbb, nehezebb ételekig. Mi nem hiányozhat egy mai brunch-ról? Ahogy a Dining Guid oldalán olvashatjuk, a friss péksüteményeken, palacsintán, sajtokon, felvágottakon kívül a brunch-okon egyértelműen a tojásételek játsszák a főszerepet. Az egyik ikonikus brunch-fogás a Benedict-tojás hollandi mártással. Hogy miért? Nem gondolnád, de a másnapossághoz van köze! Az étel története állítólag a New York-i Waldorf Astoria Szállóban kezdődött 1894-ben. Lemuel Benedict nyugalmazott brókert kínzó másnaposság gyötörte, és gyógyírként a következő összetevőkből rendelt ételt magának: vajas pirítós, buggyantott tojás, sült szalonna, valamint hollandi mártás. Hol találjuk a vidék legjobb reggelizőhelyeit? A 2024-es Dining Guide top 10 legjobb reggelizőhely kategóriájába több vidéki vendéglátóegység is bekerült. A listán a következő helyek szerepelnek: Morzsa - Pécs

Buborék - Csopak

Buborék - Csopak

Piac 42 - Esztergom Milyen áron falatozhatunk reggelit vagy brunch-fogásokat? Mennyiért ehetünk egy reggelit? Mennyiből jön ki egy brunch? Ennek is utána jártunk! 1. A Morzsa étlapját vettük alapul, itt jól látszik, hogy ehetünk 3 fogásos kóstolómenüt 7900 forintért, vagy választhatunk különböző ételek közül 2600-3100 forint között. 2. A Buborék étlapját is megtaláltuk, itt is láthatjuk, hogy a választék igazán széles, és mindenki megtalálhatja a fogára valót. Árakat viszont nem láttunk az ételek mellett. 3. A Piac 42 étlapján is megtaláljuk a tipikus reggeli és brunch ételek széles palettáját, így bárki kedvére válogathat, annak alapján, mire vágyik. Árakat tekintve 1500-3800 forint között már ehetünk egy kiadósat a bisztróban.