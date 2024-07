Dübörög a grillszezon: isteni finomságokat dobhatsz össze ezekből az alapanyagokból

Javában tart a grillszezon, a boltokba kerülő grilltermékek jelentős része idén is hazai gyártóktól származik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piaci körképe szerint még mindig a sertéshúsból készült termékeket, grillkolbászokat vásárolják a legtöbben, de nagyon népszerűek a grillsajtok is. Egyre több a fűszerezett, közvetlen sütésre előkészített termék a boltok kínálatában. Fűszerezés szempontjából folyamatosan nő a hajlandóság a kísérletezésre.

Évről évre egyre népszerűbb elfoglaltság a kerti sütögetés a magyarok körében, a hagyományosnak számító bográcsozás mellett sokan grillrácson készítik el az ételeket. Korábban jellemzően augusztus 20-a után – a rendre megérkező lehűlés miatt – drasztikusan visszaesett az üdülési kedv, ami fokozottan megjelent a családi-baráti programok, összejövetelek, közös főzések és sütögetések szervezésében is. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint azonban a hirtelen lehűlés elmarad, az időjárásváltozás kitolódik, ami a grillszezont is meghosszabbíthatja.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint az élelmiszeripar mára hozzászokott az egyre népszerűbb nyári sütögetéshez és grillezéshez kötődő fogyasztói igényekhez és elvárásokhoz, a vállalkozások az alapanyagbeszerzés és a késztermék gyártás tekintetében egyaránt rugalmasan alkalmazkodnak a gyorsan változó környezethez.

A hazai grilltermékek kínálatban a jól bevált grillkolbászok viszik a prímet, elsősorban a sertéshúsból készült termékek kelendőek, de az úgynevezett mix termékek is nagyon sikeresek, különösen a többféle elkészítésre is alkalmas marhahússal kevert sertés hamburger húspogácsák. Grillezés szempontjából tehát továbbra is a húsok és húskészítmények dominálnak, ezen belül továbbra is a sertés és a baromfi a meghatározó. Magas ára miatt marhahúsból sokkal kevesebb fogy, ugyanakkor van egy szűkebb réteg, amelyik a magasabb minőségi kategóriába tartozó marhahúsból és juh vagy bárányhúsból is vásárol a sütögetéshez.

Viszonylag magas ára miatt a hal szintén kevésbé keresett termék ebben a piaci szegmensben. Ami viszont folyamatos növekedést mutat, az a grill sajtok iránti kereslet, amit a termékkínálat bővülése is egyértelműen alátámaszt. A csomagolt grillsajtok között ugyan jelentős az import termékek aránya, de folyamatosan nő a hazai kínálat is. Sokan egészítik ki a grill alapanyagokat zöldségekkel, gombával vagy akár gyümölcsökkel is. A vegán termékek iránti igény és kínálat fejlődése is említésre méltó.

A stabil vásárlókörrel rendelkező kisebb és közepes helyi vállalkozások általában ragaszkodnak a jól bevált termékekhez, ezt keresik a vásárlóik. Általános tapasztalat, hogy egyre több a fűszerezett, közvetlen sütésre előkészített termék a piacon. Fűszerezés szempontjából évről évre nő a hajlandóság a kísérletezésre, de ezt kellő óvatossággal kezelik a feldolgozók. A marinált termékek száma és fajtája is bővül, ugyanakkor a termékek árától és a vásárlóerőtől is függ, hogy a fogyasztók mennyire nyitottak a magasabb szinten előkészített, készen kapható termékek iránt. Azok, akik spórolni szeretnének a grillparti költségein, olcsóbb alapanyagokból maguk készítik el a serpenyőbe vagy a rostélyra kerülő hústermékeket.

A boltok polcain alapvetően a hazai gyártásból származó termékek dominálnak, ugyanakkor természetesen import termékek is megtalálhatók az áruházak kínálatában. A hazai élelmiszeripari vállalkozások mindenesetre választék, minőség és kapacitás szempontjából egyaránt képesek az igények kielégítésére. Ha az időjárás is megengedi, élményekben, családi és baráti programokban gazdag, tartalmas grillszezonra van kilátás az idei évben is.

