Ez lehet az új kávéőrület? Gombából készítik és rendkívül egészséges

Sokan el se tudnák képzelni a reggeleiket kávé nélkül. Nem csoda, hogy a kávézók nem győznek újabbnál-újabb kávékülönlegességekkel előrukkolni. Az interneten most egyre többet lehet hallani a gombakávékról, melyeknek számos jótékony hatása is van. Milyen a gombakávé? Hol lehet beszerezni? Mennyibe kerül? Ennek jártunk most utána.

A Women's Health cikke szerint, kutatások bizonyítják, hogy naponta 98 ​​millió csésze kávét fogyasztanak el a világban, és az emberek 75 százaléka napi egy kávét legalább megiszik, hogy elinduljon a reggele. Mint írják, a közelmúltban azonban megfigyelhető az a trend is, hogy az egészségtudatosságra törekvő emberek körében csökkent a kávéfogyasztás. Az International Journal of Environmental Research and Public Health című folyóiratban megjelent kutatás szerint a koffeinfogyasztás csökkent a járvány idején, most minden ötödik kávéfogyasztó keresi a módját, hogy csökkentse koffeinbevitelét. Nem csoda, egyre többen keresik a különböző kávéalternatívákat Az Instagramtól a TikTokig sokan állítják, hogy a gombás kávé csökkenti a stressz szintjét – de mennyire igaz ez? Mielőtt rohannánk vásárolni, nézzük meg, mit lehet tudni errő a különleges kávéról. A gombás kávé jellemzően hagyományos őrölt kávébab és különböző gombafajták keveréke, amelyek gyakran gyógyászati ​​vagy terápiás tulajdonságokkal rendelkeznek - magyarázza Kate Hilton klinikai dietetikus. Hasonlóan készítik el, mint egy csésze instant kávét, azonban a gombás kávé természetesen a koffeintartalom felét tartalmazza, a gomba hozzáadásának köszönhetően - tette hozzá. Természetesen nem újdonság, hogy a gombát beépítjük az étrendünkbe az egészségügyi hatásai miatt. A gombát évezredek óta használják a keleti gyógyászatban is. Sok kínai gyógynövényből készült gyógyszer tartalmaz gombákat terápiás tulajdonságaik miatt, részben a béta-glükánoknak köszönhetően, amelyek szorosan kapcsolódnak a koleszterinszint javításához, a szív egészségének erősítéséhez és az emberi immunrendszer erősítéséhez. De valóban segít a stresszt leküzdeni? A gombák előnyei: A gomba jót tesz az emésztésnek: A gombák olyan baktériumokat tartalmaznak, amelyek elősegítik az emésztés simább működését, és talán csökkentik a kávé által okozott stresszt a hasban. A gombákban található prebiotikumokról és poliszacharidokról kimutatták, hogy hozzájárulnak az egészséges bélflóra és baktériumok termelődéséhez.

A gomba segíthet a stressz kezelésében: Sok gomba adaptogén is, és fizikai és mentális egészségügyi célokra használják. Az adaptogének támogatják a mellékveséket, és csökkenthetik a stresszt. Egyesek arról számolnak be, hogy ezek a stressz-csökkentő tulajdonságok a kávé által ritkán okozott remegését is enyhíthetik. Az adaptogének olyan vegyületek, amelyek alapvetően központi idegrendszerünkre, valamint testünk más részeire hatnak, hogy segítsenek jobban megbirkózni a stresszel azáltal, hogy csökkentik a stresszorokkal szembeni érzékenységünket – magyarázza Hilton. A gombás kávé az agy neurotranszmittereire is hatással lehet: Egyes kutatások azt sugallják, hogy az adaptogén gombák befolyásolhatják a neurotranszmitterek aktivitását az agyban, ami nyugtató hatást fejt ki a központi idegrendszerre. A stressz gyengítheti az immunrendszert, így fogékonyabbak vagyunk a fertőzésekre és betegségekre. Az immunrendszer működésének támogatásával a gombakávé közvetve segíthet a stressz enyhítésében azáltal, hogy támogatja, segíti az általános egészséget és az ellenálló képességet. Mennyibe kerülnek ezek a gombás kávék? Az interneten különböző webshopokban, drogériák kínálatában már kapható Magyarországon is. Különböző kiszerelésekben vásárolhatunk gombakávékat és kávékeverékeket, ezek ára 3000-7000 forint között mozog. Erről többet korábbi cikkünkben írtunk, ide kattintva olvashatjuk is. Címlapkép: Getty Images