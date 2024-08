Laboratóriumban vizsgálták Magyarország Cukormentes Tortáját: nem semmi, mi derült ki róla

Augusztus elsején végre kiderült a titok: 2024-ben Magyarország Cukormentes Tortájának a Zöld Málnát választották. A Laboratorium.hu a látványra gyönyörű torta belső értékeire is kíváncsi volt, ezért megkérdezte az Eurofins Food and Feed Testing Hungary Kft. újpesti akkreditált vizsgáló laboratóriumát, mi minden történt a győztes tortával, és hogy valóban cukormentes-e az ínycsiklandozó sütemény. Magyarország Cukormentes Tortájának ugyanis immár tizenhárom éve ki kell állnia egy rendkívül fontos próbatételt, a laboratóriumi vizsgálatot...

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt 13. alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Ipartestület. A cukrászok elsősorban a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyaglistát használták fel tortáik elkészítéséhez. Az idei nyertes torta, a “Zöld Málna” alkotói a szegedi Reök Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai, Novák Ádám és Csonka László.

A torta piros, mint a málna, zöld, mint a pisztácia, elegáns, mint a rózsa – olvasható az Egy Csepp Figyelem Alapítvány sajtóközleményében. Ki ne szeretne egy ilyen tortaszelettel közelebbről is megismerkedni? A látványra is gyönyörű tortának a belső értékeire is kíváncsiak voltunk: az Eurofins modern újpesti vizsgáló laboratóriumában minden győztes tortának ki kell állni az utolsó próbatételt.

A tortán a már szokásos tápérték vizsgálatokat végeztük el. Az eredmények a kapott összetevőlistával összhangban vannak, a termék a természetes cukortartalmon felül hozzáadott cukrot nem tartalmaz, cukoralkoholokkal édesítették. A felhasznált alapanyagokból következően érdemi mennyiségű élelmi rostot is tartalmaz

– mondta el Dési Eszter laboratóriumvezető.

A győztes tortát szó szerint elemeire szedték a szakemberek, a hagyományos laboratóriumi eszközök (lombik, kémcső, pipetta) használata mellett a vizsgálólaboratórium felvonultatta a legmodernebb arzenálját is: a zsír kinyerése egy több ciklusban dolgozó, teljesen automata berendezésben történt, a fehérjetartalmat ugyancsak egy automata rendszer, egy modern titráló berendezés segítségével, a cukrok és cukoralkoholok mérését pedig elválasztástechnikával végezték. A kalóriatartalmat a külön-külön megmért beltartalmi paraméterek alapján történt számítással, az élelmi rostok számát enzimes emésztéses eljárással határozták meg, a sótartalomnál pedig a Nátrium atomot mérték a hagyományos elemanalitika szerint (a gerjesztett atomok és ionok induktív csatolású plazma segítségével állíthatók elő és mérhetők).

Külön érdekesség, hogy a tortát a laboratóriumi vizsgálatok során kemencébe rakták, és teljesen elégették! Így kapták meg a szervetlen anyagok mennyiségét. És ez még nem minden: kénsavban is felforralták, és az így a katalizátor jelenlétében több mint 400 C-on (!) elroncsolt maradékot átdesztillálva mérték meg a fehérjetartalmat. A homokkal összekeverve, termosztátba helyezve a szárazanyag- és a víztartalmat ellenőrizték, sósavval roncsolva és szerves oldószerrel kioldva pedig a zsírtartalmat mérték meg. A folyadék-kromatográffal történő vizsgálat során mérték meg a különböző cukrok és cukoralkoholok mennyiségét. Ennek köszönhetően állapítható meg teljes biztonsággal: a torta valóban hozzáadott cukor nélkül készült.

A vizsgálatokból kiderültek az egy szelet „Zöld Málna” legfontosabb értékei is - a diéta szempontjából:

energiatartalma 232,4 kcal

szénhidrátértéke 10,5 g

fehérjetartalom 8,4

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája Versenyét 2012-ben indította el azzal a céllal, hogy felhívja a cukrászok figyelmét a kiegyensúlyozott étrendbe illeszthető, hozzáadott cukrot nem tartalmazó sütemények iránti növekvő igényre. A magyarországi Eurofins Food & Feed Testing csoport szakértelmével szívesen áll egy ilyen fontos, az egészséget támogató ügy mellé. Az Eurofins a világ vezető élelmiszer- és takarmányvizsgáló laboratóriumi csoportja, amely a legmodernebb analitikai technikák átfogó skáláját alkalmazza. A csoport élelmiszer-vizsgáló laboratóriumok és kompetenciaközpontok globális hálózatát építette ki, amelyek évente több mint 450 millió vizsgálatot végeznek az élelmiszerek biztonságosságának, összetételének, eredetiségének, eredetének, nyomon követhetőségének és tisztaságának megállapítására.

(Kiemelt kép: laboratorium.hu)

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)