Ezek a legjobb zöld éttermek a vidéki Magyarországon: nem olcsó mulatság, de megéri

A Dining Guide az idei évtől egy új listát is közzétett, melyben a fenntarthatóan működő éttermeket díjazza. Fontos célkitűzésüknek tekintik, hogy ne csupán a vendégeket segítsék abban, hogy merre induljanak, amikor az elvárásaiknak megfelelő, minőségi vendéglátóhelyeket keresnek, hanem a szakma szereplőinek és formálóinak is iránymutatást biztosítsanak a fenntarthatóvá váláshoz. Az idei nyertes étterem 100%-ban hulladékmentes konyhaként működik, gyümölcs- és zöldségfogyasztásuk 90%-át saját forrásból származó biotermelésből tudják biztosítani, kertjük szezonális feleslegének 100%-át tartósításra és új alapanyagokká való feldolgozásra használják fel. Milyen vidéki vendéglátóhelyek kerültek még fel a listára? Mennyiért ehetünk egy ebédet vagy vacsorát ezekben a különleges éttermekben? Ennek jártunk most utána

Magyarországon a vendéglátó- és a szállodaipar évente 49 millió liter vegyipari terméket használ el, amelynek 95%-a szintetikus, környezetre káros anyag, mely a csatornákon keresztül az élővizekbe kerül. Szintén megdöbbentő adat, hogy az éttermi és szállodai vendéglátás ma Magyarországon egy évben a vegyipari termékek csomagolóanyagaként 2,9 millió kg műanyagot dob a szeméttárolókba és hogy az ételkiszállításhoz használt klasszikus műanyag csomagolóanyagaival több, mint 4 millió kg környezetszennyező hulladékot juttat a környezetbe évente.

A Dining Guide a fenntarthatósági lista felállításával és az Év Fenntartható Étterme díjjal szeretnék tehát a hazai vendéglátó- és szállodaipar szereplőit arra ösztönözni, hogy folyamatosan edukálják kollégáikat és keressék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével kompromisszumok nélkül csökkenthető a környezeti lábnyomuk.

Nyertes a Börzsöny szívében

Hodik Adrienn és férje zavartalan dunai panorámával, ökológiai szemlélettel és Szilvási Mihály „slow food” felfogású fogásaival várja a látogatókat a Natura Hill Zebegény természetközeli vendégházához tartozó fine-bistro jellegű étteremben. 2014-ben abszolút úttörőként, az országban elsőként indultak el egy fenntartható úton, és létrehoztak egy szinte teljesen önfenntartó éttermet és szállást.

100%-ban, az első perctől kezdve tudatos volt részünkről a koncepció. Pedig 10 éve talán még ez a szó, hogy fenntartható nem is volt használatban. 2024-ben most ott tartunk, hogy nem tudunk már mit kitalálni, nem látjuk, hogy lehetnénk még felelősebbek, ami nagy büszkeséggel tölt el minket.

- mondta a díj kapcsán Hodik Adrienn. Kiemelte azt is, hogy saját bio zöldségeskert, bio gyümölcsültetvény, sőt, még egy saját gyümölcsfeldolgozó üzem is van a birtokon, melynek célja, hogy a saját bio alapanyagaikat egészséges termékekké dolgozzák fel. Gyümölcslevek és smoothiek; fermentált termékek; befőttek; zöldségalapú snackek; aszalt gyümölcsök és szárított zöldségek; szörpök és lekvárok; valamint a gyümölcsfeldolgozás melléktermékeiből származó termékek, magolajok és lisztek szerepelnek a portfóliójukban. A húst a farkától a füléig úgy dolgozzák fel, hogy nem keletkezik élelmiszerhulladék. 5 éve már, hogy 100%-ban hulladékmentes konyhaként működnek, amit a szezonalitásra épülő sosem fix menüvel és a kötelező előrefoglalással érnek el. A nyitás óta kizárólag környezetbarát, biológiailag lebomló és hazai gyártótól származó tisztító- és higiéniai termékekkel dolgoznak, földhőszivattyús rendszerrel fűtik és hűtik a területet, esővizet gyűjtenek és még a vendégeiket is arra ösztönzik, hogy ne autóval, hanem vonattal jöjjenek meglátogatni őket.

Aki az az értékrend szerint üzemel, mint mi, nem versenytárs, hanem csapattag. Jelenleg abba az irányba megyünk, hogy edukációt vállalunk gyerekeknek és a szakmában tevékenykedő kollégáknak, valamint a többi étterem számára is készítünk termékeket, hogy ők is tudjanak hozzánk hasonló fenntartható alternatívákkal dolgozni. A saját termékek gyártására nekünk azért volt szükségünk, mert magunknak nem találtunk megfelelő és tanúsított hazai beszállítót, viszont így, hogy magunknak lefejlesztjük ezeket a termékeket, elérhetővé szeretnénk tenni a konkurenciánk számára is, ugyanis aki az az értékrend szerint üzemel, mint mi, nem versenytárs, hanem csapattag

- emeli ki Adrienn, aki szerint az első néhány lépés, amit bármelyik vendéglátóipari egység megtehetne a fenntarthatóvá válás útján és különösebb invesztícióra se lenne szükség hozzá, az az, hogy odafigyeljen az adagokra, ne legyen túl hosszú és bonyolult étlapja és bízzon a vendégeiben!

Hol találjuk az ország legjobb fenntartható éttermeit?

Akinek fontos, hogy fenntarthatóan működő étterembe látogasson, az számos helyek közül választhat! Ami pedig kifejezetten meglepő, hogy a listában magasan több a vidéki éttermek száma, mint a fővárosi éttermeké. Nézzük is meg a TOP 10+1 fenntartható étterem listáját a Dining Guide Étteremkalauz szerint.

Íme a toplistások:

Natura Hill - Zebegény Graefl Major Kétútköz - Poroszló ISZKOR - Mályinka Lokal47 Étterem - Kéthely Alkimista Kulináris Műhely - Szeged Pajta - Őriszentpéter SALT - Budapest Villa Kabala - Szigliget Hosszú Tányér - Hosszúhetény Onyx Műhely - Budapest TATI Farm to Table - Budapest

Most pedig nézzük meg a kínálatot és az árakat

Amellett, hogy egyre többen érdeklőden a fenntarthatóan működő étteremek iránt, az árak is fontosak egy hely kiválasztása során. Amelyik étteremnél találtunk, ott feltüntettük a várható árakat, illetve a menüsorok mellé kérhető alkoholos vagy alkohol mentes párosításokat is. Most pedig nézzük meg a toplistába került vendéglátóhelyek kínálatát és árait.

Natura Hill - Zebegény

Étlappal nem rendelkezünk. A Slow Food szellemében fantasztikus Séfünk: Szilvási Mihály a foglalások alapján, friss és szezonális alapanyagokból alkot délben és este is. Ebédre 3 fogásos fine bistro menü készül, estére pedig egy minden nap változó 4+2 fogásos kóstoló vacsoramenüvel várunk. Asztalfoglalás minden esetben ajánlott!

- olvasható a honlapon.

A 3 fogásos menü ára 15 000 Forint/fő.

19 órakor egy különleges 4+2 fogásos degusztációs vacsoramenüt kínálnak – 20 000 Forint/fő áron

ISZKOR - Mályinka

Lokal47 Étterem - Kéthely

Alkimista Kulináris Műhely - Szeged

A degusztációs menü ára egységes, borsorral vagy alkoholmentes italsorral: 38 500 Forint/fő

Pajta - Őriszentpéter

ebéd:

3 fogásos menüsor: 14.500 Ft előétel vagy leves + főétel + desszert + borpárosítás: +7.500 Ft

4 fogásos menüsor: 16.500 Ft előétel + leves + főétel + desszert + borpárosítás: +7.500 Ft

vacsora:

10 fogásos menüsor: 36.000 Ft + borpárosítás: +17.500 Ft

6 fogásos menüsor: 29.500 Ft + borpárosítás: +12.000 Ft

Villa Kabala - Szigliget

ebéd menü:

13.990 huf/fő + italpárosítás (3 tételes alkoholos vagy alkoholmentes): 4.990 huf/fő

vacsora menü:

23.990 huf/fő + italpárosítás (6 tételes alkoholos vagy alkoholmentes): 9.990 huf/fő

Balaton-felvidéki borsor (6 tételes vacsora menü mellé): 12.990 huf/fő

Hosszú Tányér - Hosszúhetény

Degusztációs menü ára 36 500 Ft/fő

Borpárosítás ára: 14 800/fő

Alkoholmentes párosítás ára: 7 900/fő

Címlapkép: Getty Images