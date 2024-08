Ezzel a pofon egyszerű összetevővel csodás kenyeret készíthetsz: Borbás Marcsi is így csinálja

Időről időre óriási hullámokat ver a közösségi médiában a túró, amely talán egyik legmegosztóbb étel az emberek körében. Míg sokan odavannak érte, addig rengeteg azoknak a száma, akik ki nem állhatják. Az elmúlt néhány hónapban azonban úgy tűnik, hogy az emberek mindent megtettek.

Bármennyire is furcsa a túró számos étel alapanyagaként szolgál, legyen szó a rántottáról, tésztákról, fagylaltokról, vagy a burgonyapüréről, és most nagyon úgy néz ki, hogy a túrós kenyér is felkerülhet a listára.

Carolina Gelen népszerű TikTokker közösségi csatornáján osztotta meg követőivel azt a házilag készült kenyerét, ami mindössze csupán csak 5 összetevőt igényel. A videó óriási népszerűségnek örvend, rengetegen nézték meg, és csak záporoznak a kommentek a rövid felvétel alatt a kommentszekcióban a TikTokon.

Gelen a túrós kenyér elkészítéséhez a túrót és a tojásfehérjét simára keveri, ami miatt a kenyér íze leginkább egy brióshoz vagy tejes kenyérhez lesz hasonló. Ezután élesztőt, lisztet és sót adunk hozzá, majd ezt összekeverve tésztát készítünk. Ezután nincs más dolgunk, mint hogy kivárjuk, hogy megkeljen a kenyér, majd a sütés után a tésztából finom, magas fehérjetartalmú kenyér lesz.

A túrós kenyeret ezen kívül még más módon is elkészíthetjük otthonunkban. Jó választás lehet még Borbás Marcsi ikonikus receptje is hasonló alapanyagokból.

Hozzávalók:

45 dkg túró

30 dkg zabpehely

3 db tojás

5 dkg napraforgómag

5 dkg lenmag

5 dkg tökmagfél csomag sütőpor

só

