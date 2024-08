Sokan nem sejtik, hogyan készül a szezon csemegéje: megszereztük az aszalt szilva "ősi" receptjét

A szilva aszalása otthon nemcsak egyszerű, hanem gazdaságos módja is annak, hogy egészséges nassolnivalót készítsünk. Csak némi türelemre van szükség, de a végeredmény garantáltan egy finom és tápláló csemege lesz. Most érdemes belevágni, hiszen idén végre az ország nem egy pontján bőséggel terem még ez a szuper gyümölcs! Mutatjuk hát, hogyan állj neki, de hozzuk azt is, milyen aszalási módszerek vannak, és milyen készüléket kell beszerezni hozzá!

A hazai szilva szezonja általában júliustól októberig tart, de idén, mint minden gyümölcs, ez is jóval korábban kezdett érni – ahogy a HelloVidék külön cikkezett is róla, már július közepén kinyitottak az első Szedd magad szilvások. A dömping azonban ezekben a hetekben várható, már ahol a rendkívüli meleg és az aszály le nem dobta ideje korán a termést – erről is itt olvashatsz. Zalai termelők panaszkodtak erre, de például Vas megyében, ahol az elmúlt hetekben is többször hullott csapadék, rekord szilvatermésről számoltak be.

Érdemes hát a neten is körbenézni, mielőtt szilvázni támad kedvünk. Szombathely környékén 400-500 forintért is kínálják kilóját, de Szedd magadban láttunk 300-400 Ft/ kg-os áron is. Vannak vidéki gyümölcsösök, ahol cefrének a földről és a fáról már 200 Ft/kg-os áron is gyűjtögethetünk. A szilva ráadásul azon gyümölcsök egyike, amit remekül lehet télire eltenni, nemcsak pálinka vagy lekvár főzhető belőle, hanem érdemes aszalni is!

Magyarországon jelenleg 5 776 hektáron termeltek szilvát, ami a 2023. évi adatokhoz képest enyhe csökkenésnek felel meg.

A legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyénk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol jelenleg a szilvatermő felület közel 30%-a található. Jelentős termőterülettel rendelkezik még Bács-Kiskun és Pest vármegye is, együttesen több, mint a teljes termőterület 60%-át adják. A termőterület folyamatosan csökken: tíz évvel ezelőtt még közel 8 000 hektárral rendelkeztünk.

A legnagyobb területen termelt fajták közé tartozik a Katinka, a Cacanska Lepotica, a Cacanska Rana, a Bluefree, a Stanley, a President és a Top-sorozat fajtái. A termés bő fele a feldolgozóiparba kerül (hazai vagy esetlegesen külföldi, utóbbi döntően német), szűk fele pedig hazai és kisebb hányadban külföldi frisspiacon értékesül.

Régi időkben nagyban, kemenceforma aszalókban szárították a szilvát

A göcseji falvak (Becsvölgye, Pálfiszeg, Kustánszeg, Csonkahegyhát) hagyományos szilvaaszaló településeknek számítottak, ugyan ma már alig akad olyan falusi porta, ahol használják még ezt a tartósítási technikát, pláne az ősrégi fatüzelésű módszert. Az utolsók egyike a Csonkahegyháton élő Gyenese család, amelynek a gyümölcstermesztésen túl a fő profilja a kemencés aszalás – velük az Agrárszektor korábban itt interjúzott. Ők az egyik utolsó őstermelők, akik – munkahely mellett – még tovább viszik ezt a régi (Göcsejben tényleg családi) hagyományt.

A hagyományos szilvaaszalás családi munka, türelem és idő kell hozzá

Zalában hagyományosan szeptember elején- október elején fűtötték be először a szabadtéri aszalókat, aztán heteken át forgatták a cserényeket (így hívják errefelé a rácsokat, amikre a szilvát fektetik.) Mire végeznek, a gyümölcs tömegének 10-20 százaléka marad csak meg. A szilva esetében 36 órán át, 80 fokon aszalnak, közben a kemencében a cserényeket is cserélgetni kell, amelyik először legalulra kerül, az aztán egyre feljebb és feljebb. Egy cserény 24 óra alatt fordul át, így aszalódik a gyümölcs. Időnként meg kell rázogatni, át kell válogatni. Időigényes munka ez. Az időjárástól is függ, milyenre sikerül. Ha szelesebb az idő, akkor kikapja belőle a meleget, sokkal nehezebb a munka.

Az ország nyugati végein készítettek aszalt szilvából magozottat és magnélkülit is, de dióval töltve is aszalják, amelynek szintén régi hagyománya van a Göcsejben. A magozáshoz és a dióval töltéshez elkel a szorgos kéz, rendkívül időigényes és aprólékos munkák ezek, ilyenkor a rokonok is besegítenek a családnak.

Az aszalt szilva igazi gyógyszer Ha az aszalt szilva jótékony hatásairól van szó, sokaknak az jut eszébe, hogy segít megakadályozni, illetve enyhíteni a székrekedést - de valójában ennél sokkal több mindenre jó ez a finomság. Annyi hasznos anyag található benne, hogy felsorolni is nehéz, ráadásul, mint minden növényi táplálékban, ezek egymáshoz viszonyított aránya, hasznosulása pont ideális az emberi szervezet számára. Ha egy mondatban akarnám összefoglalni a lényeget: “A szilva éppolyan jó az idegeknek, és a szellemi megerőltetésekhez, mint amennyire hasznos az emésztésben.”

Szilva aszalása otthon: tippek és lépések

A boltokban borsos összegekért árulják az aszalványokat, kilós kiszerelésben (online webáruházakban) 4000-5000 Ft alatt ne is álmondjunk minőségi aszalt szilváról. Holott otthon is könnyen elkészíthetjük!

Az aszalt szilva nemcsak finom, hanem egészséges nassolnivaló is, amely vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, ráadásul nem is annyira bonyolult művelet, mint azt elsőre gondolnánk. Kiváló rostforrás, amely segíti az emésztést, továbbá tele van antioxidánsokkal, amelyek védelmet nyújtanak a sejtek károsodása ellen. Otthon elkészítve biztos lehetsz abban is, hogy adalékanyagoktól és tartósítószerektől mentes, természetes finomságot fogyasztasz.

A szilva előkészítése 1. Válogatás: Válassz érett, de nem túlérett szilvákat. A legjobb, ha feszes héjú, egészséges gyümölcsöket használsz, mivel a sérült vagy túlérett szilva nem aszalódik megfelelően.

2. Mosás: Alaposan mosd meg a szilvákat, hogy eltávolítsd a szennyeződéseket és vegyszermaradványokat.

3. Magok eltávolítása: Félbevághatod a szilvákat, hogy könnyebben kivehesd a magokat. Ezzel a lépéssel gyorsíthatod az aszalás folyamatát is, mivel a szilva vékonyabb lesz, és hamarabb kiszárad.

4. Héj előkészítése (opcionális): Ha szeretnéd, hogy a szilvák gyorsabban száradjanak, a héjukat is megszúrhatod egy fogpiszkálóval, vagy forró vízbe márthatod őket pár másodpercre. Ez megnyitja a héjat, és elősegíti a nedvesség elpárolgását.

1. Napfényes aszalás (időjárásfüggő)

Helyezd a félbevágott szilvákat rácsra, és takard le vékony muszlinnal vagy hálóval a rovarok ellen. Tedd napos helyre, ahol jó a szellőzés. Aszalási idő: 3-5 nap. Éjszakára érdemes bevinni őket, hogy ne szívjanak fel nedvességet.

2. Aszalás sütőben

Melegítsd elő a sütőt 60-70 °C-ra, majd helyezd a szilvákat egy sütőpapírral bélelt tepsire, vágott oldalukkal felfelé. Tartsd nyitva a sütő ajtaját egy kis résnyire, hogy a nedvesség távozhasson. Aszalási idő: 8-12 óra. Félidőben fordítsd meg a szilvákat, hogy egyenletesen száradjanak.

3. Aszalás aszalógépben

Az elektromos aszalógépek kiváló megoldást nyújtanak, mert könnyen beállítható rajtuk az optimális hőmérséklet és az időjárás-változás sem okoz problémát, nem kell a tűzhellyel bajlódni, emellett a forgó tálcák tökéletes levegőellátást is biztosítanak a folyamathoz. Állítsd a gépet 55-60 °C-ra, és aszald 10-16 órán keresztül, amíg a szilvák rugalmasak, de nem ragadósak lesznek.

Hogyan válasszunk magunknak aszalógépet?

Az aszalók és szárítók az egyre népszerűbb konyhai készülékek közé tartoznak. Nem csak gyümölcs, de például gomba, sőt akár hús szárítására is lehetőséget nyújtanak. Mindezek mellett olyan kímélő eljárásról van szó, amely során az élelmiszer nem veszt az értékes tápanyagokból és vitaminokból. Kiválasztása azonban igazi kemény dió lehet.

A testado.hu értékelése alapján ezek most 2024-ben a legjobb piacon lévő aszalók:

A legjobb olcsó: Klarstein Fruit Jerky Plus: 60 622 Ft

Legjobb ár/érték arány: Cosori Steel: 89.990 Ft

Igényeseknek: Cosori Premium: 99.990 Ft

Így tárold az aszalt szilvát, hogy sokáig elálljon



Az aszalt szilvát hűvös, száraz helyen, légmentesen záródó edényben érdemes tárolni. Így akár 6-12 hónapig is eltartható. Ha biztosra akarsz menni, tárolhatod hűtőben vagy fagyasztóban is, hogy tovább megőrizze frissességét. Az aszalt szilvát aztán számos módon felhasználhatod: keverheted müzlibe, süteményekbe, salátákba, de önmagában is finom snack. Különösen jól illik húsételek mellé, ahol a szilva édessége remekül kiegészíti a sós ízeket.

