Nyakunkon az igazi lecsószezon: megtaláltuk hozzá a legolcsóbb paprika és paradicsom Szedd magadját

Az őrült forróság és a csapadékmentes időjárás nem kedvezett az idei zöldség- és gyümölcstermésnek. Ennek ellenére a alapanyagai, így a paradicsom, a paprika és a hagyma javában terem. Nyersen, sütve; megfőzve, lecsóba, savanyúságnak eltéve is ízletes, nem csoda, hogy vannak, akik kilószámra viszik haza a piacról. Szabadtéren is javában tart a szezonja, a kiskertekben mi is hetek óta szedhetjük. De mire számíthatunk, lesz még olcsóbb a belföldi termény ára, főzhetünk még idén olcsóbban lecsót? Mindenesetre Kecskeméttől néhány kilométerre, Borbáson található egy 200 hektáros gazdaság, a Bács-Zöldért, ahol tavasztól őszig bárki jöhet és saját maga szedheti le a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Most épp szezonja van itt is a paprikának és a paradicsomnak is…

Abban sincs vita, hogy a lecsó a magyar konyha egyik alapétele, amely különösen nyáron népszerű. Az elkészítése pofon egyszerű, és éppen ezért sokféleképpen variálható, attól függően, hogy ki milyen hozzávalókat szeretne beletenni. A nyár zamatos paprikái és paradicsomai adják az étel alapját, ezért érdemes ebből a finomságból télire is eltenni, hogy a hideg hónapokban is élvezhessük a nyár ízeit. Ezért is hozzuk majd azt is, hogyan készíthetünk tartós és ízletes lecsót, amit majd bármikor, a tél kellős közepén is elővehetünk a kamrából.

Magyarországi lecsó-helyzet, avagy így állunk az összetevőkkel

Magyarországon 2010 és 2023 között az egy hektárra vetített hozam a paradicsom esetében több mint a kétszeresére, a paprika esetében négyötödével nőtt

– nyilatkozta pár napja Nagy István agrárminiszter. De a gazdák többet takarítottak be sárgarépából, vöröshagymából, zöldborsóból és csemegekukoricából is.

Ahogy az agrárminiszter közölte: a paradicsom volumene 2010 és 2023 között a hozamnövekedésnek köszönhetően közel egyharmadával emelkedett: 177 ezer tonna fölé. A vöröshagyma termelés, amely 42,4 százalékos növekedéssel meghaladta az 58 ezer tonnát.

Magyarországon több mint 3000 hektáron folyik hajtatott termesztés, ebből 240-250 hektár üvegház és 700 hektár fűtött blokkfólia - tájékoztatta az Agrárszektort a FruitVeB, majd hozzátették:

a paprikaféléket 1100 hektáron termesztünk hajtatásban, étkezési paradicsomot pedig körülbelül 320 hektáron. A teljes magyar szabadföldi paradicsomtermelő terület mérete mindent összevéve 2023-ban 1465 hektár volt, de ebben már az évi 80-110 ezer tonna termést adó ipari paradicsom 1350 hektáros területe is benne van. A szabadföldi paprika területe 1000 hektár alatti, de ebből kevesebb, mint 200 hektár a fehér, 300 hektár a paradicsom alakú és körülbelül ugyanennyi a kápia fajtakörhöz tartozó terület (ezekben az adatokban a fűszerpaprika nem szerepel).

Az utóbb 7-8 évben végzett fejlesztések eredményeként a magyarországi hajtatófelület 120 hektárral nőtt, és ugyanebben az időszakban több, mint 30 termálkút fúrására is sor került.

A FruitVeB közlése szerint a frisspiac minőségi elvárásainak, tehát a kiskereskedelmi láncok feltételeinek hajtatott növényeink mindegyike képes megfelelni. A termőterület stagnál, vagy kismértékben csökken, de az árualap stabil, illetve évről-évre emelkedik a fajlagos hozamok növekedésének köszönhetően. Az éves mennyiségek hajtatott paradicsomnál 150-160 ezer tonna, a kígyóuborkánál 20-22 ezer tonna, a hajtatott paprikafékénél pedig 135-145 ezer tonna körül alakulnak. Kiemelték, a paradicsomnál jelentős exportnövekedés figyelhető meg, itt csaknem egyharmadával nőtt az utóbbi 5 évben a termelési érték, az export 2023-ban meghaladta a 20 százalékot. Legfőbb célországaink Szlovákia és Csehország, de Romániába és Németországba is jelentős mennyiségeket szállítunk.

Az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően már nagy különbség nincs a külföldi és a hazai termesztés technológiai színvonala között. Minőségben eddig is jól álltunk, de az elmúlt pár évben mennyiségben, árualapban is felzárkóztunk a versenytársakhoz, komoly lemaradásunk semmiképp sincs. A közép-kelet európai régióban vezetőnek számítunk, mind a megvalósult fejlesztések számát tekintve, mind a meglévő, modern növényházi termőterületben

- hangsúlyozták lapnak.

Ennyiért lehet augusztus végén hozzájutni a friss összetevőkhöz

A hazai zöldségesekben kapható már a befőző paradicsom is, de sokan inkább csak pótolni viszik, ugyanis jó lett a kertekben az idei termés. Ha ugyanis folyamatosan locsolják, akkor idén bőséges paradicsom teremhet. Háztájiból, jellemzően online hirdetésekkel 500 Ft/kg-os áron kínálják. Ahogy egy zalai őstermelő a HelloVidéknek elmondta: a paprika esetében már kevésbé jó a termés, ugyanis nagyon meleg van rá és a szárazság miatt tönkremegy. A lecsónak való paprika kilónkénti ára 500-700 forint között mozog. Emellett a hagymatermés nem rossz, de a legtöbb az külföldről behozott, az ára pedig 350 forint körül mozog.

Már Szedd magadban is, mi magunk is bespájzolhatunk

Kecskeméttől néhány kilométerre, Borbáson található a 200 hektáros gazdaság, ahol tavasztól őszig bárki jöhet és saját maga szedheti le a friss zöldségeket, gyümölcsöket. A Te szedd magad! akció egy különleges formája valósult meg itt, a Bács-Zöldért Zrt. jóvoltából. A cég ugyanis mindenkinek felajánlja, hogy ha maga szedi le, bőven a piaci ár alatt tudja beszerezni a hét bármely napján a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Ráadásul a közös „szüretelés” felér egy jó családi vagy baráti programmal is – mesélte a HelloVidéknek Bűdi Zsolt Bács-Zöldért vezérigazgatója.

Van egy nagyon érdekes zöldségvonalunk, savszegény paradicsomot termesztünk, 35 fajtát. Van csokoládé színű és ízű, ami kuriózum, vannak citrom- és narancssárgák, van még málnaszínű is Különböző alakúak, koktéltól a hatalmas ökörszívig. Ezért nagyon nagy távolságból eljönnek, egy szűk kör, aki már ismeri, Bécsből is. Van egy jelentős paprikablokkunk, ahol különböző színű kaliforniai paprikákat, blocky típusút, tv paprikákat és kápiát termesztünk. Ezen kívül van chili, habanero, jalapeno paprika is szedhető. Aki hozzánk jön, egyszerre 8-10-féle terméket tud begyűjteni, sokszor bolyonganak az ültetvényen, nem is tudják, hogy osszák be az idejüket.

- tette hozzá a vezérigazgató.

Miért érdemes télire eltenni a lecsót?

Nem kérdés, a házi lecsó sokkal egészségesebb és ízletesebb, mint a boltban kapható konzerv változatok. Nem beszélve az árakról, hiszen a legsnasszabb üveges lecsót sem kapjuk meg a hipermarketekben 700 Ft alatt, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy a minőségibb, tartósítószer- és adalékmentes változatok akár 1500-2000 Ft-ot is elkérhetnek.

Saját készítésű lecsónkban nincs tartósítószer, mesterséges adalékanyag, és pontosan olyan fűszerezést adhatunk neki, ami leginkább ízlésünknek megfelel. Ezen kívül gazdaságos is, hiszen a nyár végén, amikor a paprika és a paradicsom szezonja van, olcsón beszerezhetjük az alapanyagokat.

Az alapanyagok kiválasztása

A tökéletes lecsó alapja a jó minőségű alapanyagok. A paprika legyen friss, húsos és érett, a paradicsom pedig lédús és ízes. A hagyma is elengedhetetlen, ami édeskés ízével tökéletesen harmonizál a paprika és a paradicsom ízével. Emellett használhatunk fokhagymát, sót, borsot, esetleg egy kis füstölt kolbászt vagy szalonnát, ha szeretnénk gazdagabb ízt elérni.

A lecsó elkészítése

Az alapanyagok előkészítése: A paprikát alaposan mossuk meg, majd csumázzuk ki és vágjuk szeletekre. A paradicsomot szintén mossuk meg, hámozzuk meg, majd daraboljuk fel. A hagymát tisztítsuk meg, és karikázzuk fel. Főzés: Egy nagy lábasban hevítsünk olajat, majd adjuk hozzá a hagymát, és pároljuk üvegesre. Ezt követően adjuk hozzá a paprikát, és dinszteljük pár percig. Végül tegyük hozzá a paradicsomot, és főzzük össze az egészet, míg a zöldségek megpuhulnak. Ízesítsük sóval, borssal, és ha szeretnénk, tegyünk bele egy kis fokhagymát is. Tartósítás: A kész lecsót még forrón töltsük sterilizált üvegekbe. Fontos, hogy az üvegeket és a tetőket előzetesen alaposan mossuk el, majd forró vízben vagy sütőben sterilizáljuk. A lecsót töltsük az üvegekbe úgy, hogy ne maradjon benne levegő, majd szorosan zárjuk le a tetővel. Dunsztolás: A lezárt üvegeket tegyük száraz dunsztba (pléddel, pokróccal kibélelt kosárba vagy ládába), és hagyjuk ott teljesen kihűlni. Ez akár 24-48 órát is igénybe vehet. A dunsztolás biztosítja, hogy a lecsó ne romoljon meg, és sokáig elálljon.

Tippek és variációk

Gazdagítás: Ha különlegesebb lecsót szeretnénk, főzés közben adhatunk hozzá füstölt kolbászt, szalonnát vagy akár tojást is. Ezeket azonban csak akkor tegyük bele, ha biztosan elfogyasztjuk az eltevés előtt, mivel ezek az összetevők nehezebben tartósíthatók.

Ha különlegesebb lecsót szeretnénk, főzés közben adhatunk hozzá füstölt kolbászt, szalonnát vagy akár tojást is. Ezeket azonban csak akkor tegyük bele, ha biztosan elfogyasztjuk az eltevés előtt, mivel ezek az összetevők nehezebben tartósíthatók. Tartósítószer: Ha hosszabb távra szeretnénk eltenni a lecsót, használhatunk egy kevés tartósítószert, mint például nátrium-benzoátot, de ez nem feltétlenül szükséges, ha a dunsztolás megfelelően történik.

Ha hosszabb távra szeretnénk eltenni a lecsót, használhatunk egy kevés tartósítószert, mint például nátrium-benzoátot, de ez nem feltétlenül szükséges, ha a dunsztolás megfelelően történik. Fűszerezés: A klasszikus lecsó alapvetően sóval és borssal készül, de kísérletezhetünk fűszerpaprikával, majoránnával vagy egy csipet cukorral is, hogy a paradicsom savasságát kiegyensúlyozzuk.

A lecsó felhasználása télen

Amikor elővesszük a télire eltett lecsót, az felhasználható önálló ételként, vagy alapként más fogásokhoz is. Keverhetjük tésztához, rizshez, vagy adhatunk hozzá tojást, esetleg kolbászt is, így egy kiadós, gyorsan elkészíthető ételt kapunk.

Plusz egy recept: így készíti Borbás Marcsi a Lecsót

