Zárd üvegbe a nyár ízeit: pár lépés és kész a mennyei zakuszka és az ajvár - Így állj neki!

Ha unod már a lecsót, érdemes kipróbálnod az ajvárt és a zakuszkát is. Sok különbség nincs a kettő között, mindössze a származása (az ajvár Dél-Európa országaiban népszerű, a zakuszka keleten),és némiképp az összetevők mások. Ez a két ízletes, paprikás- paradicsomos-hagymás étel ősszel készül, a betakarítás végén, és remekül tartósítható. Most eláruljuk a mindkét hagyományos receptet, de azt is, hogyan spájzolhatsz be belőlük télire.