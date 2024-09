Nagyot mennek a kézműves sörök a boltokban és a fesztiválokon: mutatjuk, mik a legnépszerűbbek

Folyamatosan nő az érdeklődés a kézműves, más néven kisüzemi sörök iránt Magyarországon. Nem véletlen, hogy a nagy áruházláncok, így a SPAR kínálatában egyre több ilyen termék elérhető, sőt, regionális szinten is bemutatják a helyi főzdék söreit. Ezzel párhuzamosan a rendezvénypiac is nyitottabb a sörök világára, a szeptemberi Belvárosi Sörfesztiválra például többszörös a kiállítói túljelentkezés.

A kisüzemi sörök és sörfőzdék elterjedése az elmúlt évtizedben igazán látványos volt Magyarországon. Számos új főzde nyílt, a fogyasztók egyre nyitottabbak a különleges ízekre. A kisüzemi sörgyártás hagyománya a rendszerváltás időszakáig nyúlik vissza. A szocializmus alatt, bár nem állandóan, jellemző volt a sörhiány, szűkös volt a választék, ez pedig a frissen induló piacgazdaságban automatikusan elősegítette a kisüzemi főzdék létrejöttét.



Bár a főzdék közül később sok megszűnt, de még ma is számos olyan kisüzem működik, amely mintegy 30 éves múltra tekint vissza. A második hullám a 2010-es években, az ún. „sörforradalom” idején indult el. Ebben az időszakban divattá vált a kereskedelemben kapható, uniformizált, „kommersz” söröktől eltérő sörök fogyasztása. Az ekkor alakult főzdék közül jó néhány nemcsak, hogy ma is működik, de országos ismertségre is szert tett.



A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének adatai szerint a kisüzemi sörök részesedése a magyar sörfogyasztásban 3-4%-ot tesz ki. Figyelembe véve, hogy a kisüzemi sörfőzés hagyománya más országokban, ahol akár évszázados múltra tekint vissza, elérheti a 20%-os részesedést is, kijelenthető, hogy a magyar kisüzemi sörfogyasztás bővülésének még van tere.



Általánosságban elmondható, hogy mára kialakult egy jól leírható vásárlói köre a kisüzemi söröknek. Elsősorban azok a fiatalok keresik, akik a sörfogyasztásban is különlegességekre vágynak, illetve a gasztronómiai újdonságokat kedvelő, jellemzően 40-es és 50-es korosztály tagjai. Azokon a településeken, ahol „helyi” sörként ismerik az ottani kisüzemi sört, fontos vásárlóerőt jelentenek a helybeli sörfogyasztók. A kézműves sörök kedvelői azonban egyre többen vannak, nem véletlen, hogy az áruházláncok is egyre aktívabban nyitnak a szegmens iránt, és egyre nagyobb rendezvényeket, sörfesztiválokat is szerveznek a célcsoportnak.



Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője lapunknak arról számolt be, hogy az elmúlt négy évben – nem kis részben a pandémia hatására – megemelkedett a különleges söröket vásárlók száma, ez pedig sokkal tudatosabb sörfogyasztási szokásokat mutat meg. A kisüzemi sörfőzés további növekedése, újabb és újabb mikro- és nanosörfőzdék, brewpubok és taproomok nyitása jelzi, hogy van igény mind a hazai, mind a külföldről érkező közönség részéről az új tételek, stílusok, márkák kipróbálására.

A szakember szerint az IPA sörök továbbra is töretlenül vezetik az eladási listákat, de egyértelműen zárkóznak fel az elmúlt években megsokszorozódott számú, általában gyümölccsel ízesített savanyú sörök.

Ez a két nagy kategória jelenleg szezonfüggetlennek tűnik: míg a lagersörök inkább a nyári, az összefoglalóan fekete sörök kategóriája pedig őszi-téli időszakokban hasítanak maguknak nagyobb szeletet, addig az IPA-k és gyümölcsös savanyú sörök egész évben vezetik a toplistákat.



Kurucz Dániel úgy látja, hogy a hazai kisüzemi sörfőzés régiós szinten mindig is kiemelkedő volt – mind a know-how, a sörminőség, a technológiai tudás jóval a szomszédos országokat meghaladó szintet képvisel, ez pedig tovább folytatódik. Nem véletlenül erős a hazai, mind belföldi, mind külföldről érkező sörturizmus, a piacvezető 5-10 kisüzemi sörfőzde mellett csak az elmúlt 2-3 évben 8-10 újonnan alapított főzde vagy társulás dolgozik a(z elsősorban minőségi) felzárkózáson.

Helyi sörkülönlegességeket is találhatunk nagy áruházláncok polcain

A SPAR áruházlánc sörszortimentjében jelenleg közel 300 féle tétellel dolgoznak. Mint azt Maczelka Márk, az áruházlánc kommunikációs vezetője a HelloVidéknek elmondta, mindig is törekedtek a minőségi sörkínálat kialakítására, többek között ezért is helyezték fókuszba a kisüzemi kézműves sörök értékesítését és a legnagyobb tematikus rendezvény, a Belvárosi Sörfesztivál támogatását is.



Az áruházlánc adatai szerint a kezdeti nagy fellángolás után - már ami a kisüzemi sörök térnyerését illeti - tapasztalható egy visszarendeződés, konszolidáció. Ez egy természetes folyamat, aminek a jelei már évekkel ezelőtt is már láthatóak voltak, a SPAR is ezekre a trendekre reagál az áruházi választéka sokféleségének kialakításánál. Ezzel együtt továbbra is átlag feletti részesedéssel bírnak boltjaik kínálatában a kézműves termékek: ez több mint 20%-ot jelent a választék szempontjából.



Maczelka Márk beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszak extrém inflációs sokkjától eltekintve, ahogy az elmúlt 4-6 évben, úgy a következő években is a prémium kategóriás termékek előretörésére készülnek. Ez persze nem jelenti, hogy volumenben fog növekedni ez az árszegmens, de a fogyasztó a jövőben sokkal tudatosabban inkább a minőséget fogja választani sok esetben akár a mennyiség kárára is akár. Ez a tendencia nem csak a sör esetén figyelhető meg világviszonylatban.



A kommunikációs vezető úgy látja, egyértelműen tapasztalható több újítás is az elmúlt időszakban a partnerek részéről. A kisüzemek ugyanis folyamatos innovációs kényszerben vannak, azok fognak fent maradni hosszabb távon, akik ezt megértik és cselekszenek is. Idén például a prémium termékek, valamint a sör alapú koktélok a népszerűek.

Az áruházlánc számára fontos, hogy regionális, ún. „Régiók Kincsei” választékában is találjanak termékeket a helyi sörfőzdéktől a vásárlók. Jelenleg 5 beszállító 16 terméke van aktív kínálatban Budapesten, a Kisalföldön, a zalai és a velencei régiókban.

„A Régiók Kincsei programban támogatjuk azokat a kisüzemi sörrel foglalkozó vállalkozókat is, akik a sör készítési eljáráshoz értenek, de nincs saját üzemük. Ilyen esetben a sörmesteri feladatot ellátva bérfőzetnek és a saját koncepciójuk mentén készítik el a terméket. Ugyanakkor megtalálhatók a kínálatban a saját üzemmel rendelkező kisvállalkozók is, akik főkent a lokális piacukra gyártanak és akár a saját üzletükben értékesítik a sört. Ez esetben többnyire kis léptékű gyártásról van szó, ahol a fő hangsúly a lokális ismertségen és fogyasztáson van” – tette hozzá Maczelka Márk.

Szeptember első napjaiban indul a legnagyobb sörfesztivál

A népszerűség növekedésében fontos szerepük van a különféle sörfesztiváloknak, sörös rendezvényeknek. Szeptember 3-8 között rendezik a Belvárosi Sörfesztivált Budapesten, a Szabadság téren: a rendezvény célja, hogy hogy tovább népszerűsítsék a hazai sörkultúrát, valamint a jól ismert márkák mellett bemutassák a magyar kézműves sörfőzdék újdonságait. Az idei évre több újdonsággal is készülnek a szervezők. Elsősorban a Fesztivál Sörét, az idei Festival Hippie-t lesz érdemes megkóstolni, ami, bár idén is egy könnyebb (5%), lazább sört képvisel, ezúttal öt különböző komlóval lett megfűszerezve, hogy a markáns komlókeserű mellett a trópusi gyümölcsös, citrusos aromák is komoly hangsúlyt kapjanak.





Emellett az idei saját megjelenések mellett – amik között nemzetközi kollaborációban készült különlegességek és teljesen házi fejlesztésű tételek is szerepelnek – újra megjelenik a dedikáltan importált kraftsörökkel operáló Nemzetközi Sörök Háza, ezúttal Dániával a fókuszban.



„A szervezők több mint 10 évnyi szakmai tapasztalata, valamint kézműves sörgyártás iránti szeretet egy minőségi alap elvárási rendszert állított fel, amely garantálja a minőségi kiállítók jelenlétét” – érzékeltette a kiállítók kiválasztásának folyamatát Kurucz Dániel, aki hozzátette, hogy „a rendezvény évről-évre való növekedése, szakmai sikerei vonzzák a már meglévő fix kiállítók mellé a jobbnál jobb hazai üzemeket. Ez magával hozza annak a tényét is, hogy többszörös túljelentkezés van a rendezvényre.”

Mit tud a 2024-es fesztivál hivatalos söre? A 2024-es Festival Hippie egyszerre mutatja meg az ismerősen könnyed, komlós IPA hagyományait, ugyanakkor idén a rajongók és a készítők szándéka alapján új alapanyagok, ízek és technológiák emelik magasabb szintre. A sörkülönlegesség stílusát az elmúlt évekhez hasonlóan a rajongók választhatták ki. Így az ő voksaik alapján állította össze a fesztiválsört Ábrahám Máté sörfőzőmester és csapata. A sörben felhasznált ötféle komló Németországból, az Egyesült Államokból és Ausztráliából érkezett, így nem véletlen, hogy a déligyümölcsös, ananászos aromák a legmeghatározóbbak a sörkülönlegességben. A nemzetközi kooperáció eredményeként létrejött 2024-es Festival Hippie olyan karakteres aromát biztosít, amely bárki számára izgalmas, érdekes és könnyen fogyasztható.



A fesztiválsör a SPAR üzletekben is elérhető, augusztus közepétől, várhatóan szeptember közepéig, a rendezvényen pedig az áruházlánc standján a SPAR kisüzemi szortimentjéből is kóstolhatnak a látogatók, például AHA Lagert, Pannonhalma Witbiert vagy Fehérnyúl Rafát.

