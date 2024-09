Unod a drága bolti vajat? Így készíthetsz filléres kenyérrevalót, íme 3+1 izgalmas recept

HelloVidék 2024.09.07. 07:01 Megosztom

A boltokat járva néha megdöbbenve látjuk, hogy egy-egy doboz vaj ára bizony közel 1800 forintot is eléri. Ha szeretnél spórolni és új ízeket kipróbálni, akkor a szokásos vajas pirítós helyett most próbáld ki a következő csatni recepteket. Amellett, hogy hihetetlenül finomak és ízletesek, előnyük, hogy akár több hónapig is elállnak a kamrában vagy a hűtőben. Így akár a hidegebb hónapokra előre be is raktározhatunk belőlük.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júliusban az élelmiszerek ára 1,1%-kal nőtt, ezen belül a cukoré 27,4, a büféáruké 9,2, a csokoládé és kakaóé 9,1, a gyümölcs- és zöldségléé 8,7, az éttermi étkezésé 8,1, a sertéshúsé 7,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 5,6%-kal. A termékcsoporton belül a tojás ára 22,3, a liszté 19,2, a tejtermékeké 10,2, a száraztésztáé 10,0, a kenyéré 8,2, a tejé 6,2, a baromfihúsé 5,5%-kal csökkent. Ugyan a tejtermékek ára is csökkent, de a KSH részletes adatai szerin a vaj ára (legalább 80% zsírtartalom, 100 g-os csomagolásban, db) még minidig 528 forint körül mozog, nem beszélve a különlegesebb fajtákról, melyek vitaminokkal dúsítottak, ízesítettek vagy nagyobb kiszerelésűek. Ezek ára bőven 1000-1700 forint között található. Sokan próbálkoznak házi vaj készítésével Mivel mindenki próbál ott spórolni, ahol tud, így sokan a vajat is otthon készítik el maguknak. A rohanós hétköznapok mellett viszont felmerül a kérdés: megéri otthon elkészíteni? A válasz egyszerű: igen! A friss vaj elkészítése a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy úgy érezzük, valami csodálatosat alkotottunk, szinte a semmiből. A házi vaj tápanyagokban gazdag, tele van tejfehérjékkel, A- és D-vitaminnal, valamint telített zsírokkal – amelyek mindegyike hozzájárul a csontok egészségéhez, miközben erősíti az immunrendszert. A rejtett transzzsírok és lebontott tápanyagok nélkül a házi vaj sokkal egészségesebb, mint a bolti vaj. A sima vaj egy összetevőből áll, a tejszínhabból származó "szilárd anyagból". Ez elsőre furcsán hangzik, de elmagyarázzuk! Ha a tejszínt habveréssel, rázással vagy turmixolással kevergetni kezdjük, a szilárd anyag és a folyadék végül kettéválik, így kapjuk meg a vajat és az írót. Fontos kiemelni, hogy a vaj csak annyira lesz jó, mint amilyen tejszínt választunk az elkészítéséhez, ezért érdemes a legjobb tejszínt beszerezni hozzá. De, ami még fontosabb: mi a különbség a házi és a bolti között? A házi vaj textúrája lágyabb, krémesebb, mint a hagyományos bolti vaj. És persze tudjuk pontosan hogyan és miből készült. Ha akarjuk extrázhatjuk is, hiszen a kapott vajunkat felturbózhatjuk fűszernövényekkel, extra sóval, további fűszerekkel is. A házi készítésű vaj eltarthatósága akár 2-3 hét is lehet hűtőszekrényben tárolva. Illetve, a házi vajat akár 9 hónapig is tárolhatjuk a fagyasztóban. Bizony nem mindegy, mivel esszük, hogyan fogyasszuk a házi vajat. A vaj számos kedvenc recept kulcsfontosságú összetevője, így a lehetőségek végtelenek. A házi vajat azonban leginkább kenésre vagy befejező összetevőként, például tésztaételhez adjuk, nem pedig sütéshez. Ennek az az oka, hogy a boltban vásárolt vaj sűrűbb, töményebb állagú, és a sütéshez az állag bizony nagyon fontos. Például a házi vajból nem túl jó süteményt sütni mert vizesebb állaga lehet. A tuti receptet, pedig itt találod: ♬ BORN FOR THIS - Foxxi @arkih.melinda Házi VAJ készítés @Árki H Melinda és turmix az íróból! #motivation Mit érdemes vaj helyett a kenyérre kenni? Egészséges kencét készíthetünk, szinte bármilyen zöldségből és gyümölcsből, amit aztán hónapokig tárolhatunk és fogyaszthatunk, ezzel letudva a családnak a szendvicsbe kerülő krémet, a reggeli vagy ebéd mellé fogyasztott mártogatóst. Éppen ezért érdemes kísérletezni a csatni receptekkel, hiszen filléres kenyérrevalót készíthetünk belőlük. Íze széles skálán mozoghat, lehet édes vagy savanyú, csípős, általában zöldségekből vagy gyümölcsökből készítik. Fűszeres étel, az alapja cukorból, hagymából és ecetből áll, ezentúl sót és fűszerek széles skáláját szokták alkalmazni elkészítésekor. Arra használják, hogy egyensúlyt biztosítson egy sor étel között, vagy kiemeljen egy adott ízprofilt. Általánosságban elmondható, hogy a chutney szót ma már mindenre alkalmazzák, amit cukorban és ecetben tartósítottak, függetlenül annak állagától, összetevőitől vagy állagától. Erősen fűszerezik, hidegen vagy melegen fogyasztják. A chutney az indiai konyha szerves része. A basmati rizstől a kenyereken át a naan-on vagy a dosán át a curry ételekig mindenhez tálalják. A világ más részein sokféle chutneyt láthat az ételek mellé, például hagymás csuszát sült húsokhoz vagy gyümölcsös almás csuszát vajas, krémes sajttal, például brie- vagy kecskesajttal. A tisztán zöldségalapú csatnit legtöbbször nem főzéssel készítik, csak összetörik a hozzá tartozó alapanyagokat. A befőttekhez hasonlóan nátrium-benzoáttal és dunsztolással tartósítható. Íme néhány izgalmas csatni recept! Ahogy fentebb írtuk, szinte minden gyümölcsből és zöldségből készíthetünk csatnit, viszont, aki szeret kísérletezni, annak most mutatunk néhány izgalmas ízvilágú receptet. 1. Fűszeres céklás csatni: Hozzávalók: Fél kg nyers cékla, vágva, hámozva és felkockázva (viselj kesztyűt mert beszínezi a kezed!)

3 hagyma, apróra vágva

3 alma, meghámozva és lereszelve

3 narancs héja és leve

2 evőkanál fehér vagy sárga mustármag

1 evőkanál koriandermag

1 evőkanál őrölt szegfűszeg

1 evőkanál őrölt fahéj

700 ml vörösbor ecet

700 g kristálycukor Elkészítés: Első lépés: egy serpenyőben vagy a legnagyobb lábasban keverd össze az összes hozzávalót. Enyhén pároljuk, majd 1 órán át főzzük, időnként megkeverve, amíg a csatni besűrűsödik és a cékla megpuhul. Amíg a csatni sül, készítsd elő az üvegeket úgy, hogy forró vízzel átmosod őket. Ezzel sterilizálod őket. Ha kész a csatni, hagyjuk állni 10 percig, majd óvatosan kanalazzuk az üvegekbe, és még forrón zárjuk le. Azonnal fogyaszthatod, de egy hónap múlva még jobb lesz. Sötét, hűvös helyen akár 6 hónapig is eláll. Felbontás után hűtsük le és 2 hónapon belül fogyasszuk el. 2. Zöld csatni Hozzávalók 100 g koriander

50 g menta

1 zöld chili, apróra vágva

hüvelykujjnyi darab gyömbér, reszelve

Másfél evőkanál joghurt Fél citrom leve

2 teáskanál cukor

30 ml olívaolaj

1 teáskanál chaat masala fűszerkeverék Elkészítés: Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük, és simára turmixoljuk. Ne keverd túl sokáig, különben nagyon sötét lesz. Ízlés szerint sóval ízesítjük. 3. Velős csatni Hozzávalók 1,5 kg velő

225 g mogyoróhagyma, szeletelve

225 g alma, meghámozva, kimagozva és felszeletelve

2 cm-es darab gyömbér, finomra vágva

225 g cukor

850 ml maláta ecet

12 szem fekete bors Elkészítés: A velőt vágjuk apró darabokra, tegyük egy tálba, és szórjuk meg bőven két evőkanál sóval. Fedjük le és hagyjuk 12 órán át. Ezután öblítsük le és csepegtessük le a velőt, majd tegyük egy nagy serpenyőbe a medvehagymával, almával, gyömbérrel, cukorral és ecettel. A borsot kösd muszlinba (vagy tedd egy kis, mellékelt teaszűrőbe), és tedd a serpenyőbe. Forraljuk fel, majd mérsékeljük a lángot, és időnként megkeverve addig pároljuk, amíg sűrű nem lesz. Ezután 10 percig állni hagyjuk, majd kanalazzuk sterilizált üvegekbe, fedjük le és címkézzük fel. Sötét, hűvös helyen több hónapig is eláll. +1 Lecsós csatni Hozzávalók: 1,5 kg pirospaprika, padlizsán és cukkini keveréke

500 g érett paradicsom

500 g hagyma

500 g alma

500 ml fehérborecet

2 teáskanál fekete mustármag

2 teáskanál enyhén tört koriandermag

1 evőkanál paprika

1 piros chili (kimagozva, ha nem szereted túl csípősen)

300 g cukor Elkészítés: A paprikát, padlizsánt és cukkinit nagyon apróra vágjuk és robotgépben ledaráljuk. A paradicsomot meghámozzuk és feldaraboljuk. A hagymát apróra vágjuk. Az almát meghámozzuk, kimagozzuk és apróra vágjuk. Tegyünk mindent egy nagy, széles serpenyőbe az ecettel, 2 teáskanál sóval, a mustárral és a koriandermaggal, a paprikával és a chilivel, ha használunk. Forraljuk fel és kevergessük. Pároljuk 25-30 percig, amíg az összes zöldség nagyon megpuhul. Ezután mehet bele a cukor, és addig keverjük a cukrot, amíg fel nem oldódik, majd addig forraljuk, amíg a csatni besűrűsödik és pépes lesz. Tedd sterilizált üvegekbe, zárd le és címkézd fel. Szintén több hónapig tárolhatod és fogyaszthatod. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!