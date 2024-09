Krumplifüggők, figyelem: ennél istenibb fogás nincs, így készítsd a „smashed” burgonyát

Ha unod a szokásos krumplis köreteket, valami kreatívabbra, egészségesre vágysz, itt az új trend, ami pillanatok alatt meghódította a TikTok népét is: így állj neki a „smashed” burgonyának!

Készítettél már így krumplit? Ha még nem, itt az ideje kipróbálni ezt az új őrületet, a „smashed potatoes-t.” Magyarra fordítva lapított/tört krumplinak is hívhatnánk, de a „smashed” burgonya elkészítési módja azért más, a végeredmény is sokkal izgalmas gasztroélményt ad, mint a hagyományos köretek. Ráadásul ez nem is köret, főfogásként is tálalhatod! Olcsó, fél óra alatt kész, és ezerféle öntetet készíthetsz hozzá! Kell ennél több?!

Mi is az a "Smashed Potatoes"?

A "smashed potatoes" egy olyan krumplis étel, ami a főzés és a sütés tökéletes kombinációjával készül. Az alapja egyszerű: főzz meg egy adag apróbb krumplit (például újkrumplit), majd, amikor már puha, nyomkodd össze őket egy kanál vagy egy üveg aljával, hogy lapos, de mégis darabos állagot kapj.

Az elkészítési mód egyszerűsége mellett a smashed potatoes rengeteg lehetőséget kínál. A krumpli laposra nyomásával egyenletesebben pirul meg, így a szélek finoman ropogósak lesznek, míg a közepén puha és krémes marad. Ez a kontraszt igazi ínycsiklandó élmény, ami minden falatnál újabb ízélménnyel szolgál.

Ezzel az egyszerű és nagyszerű technikával (részletekért kattints majd a videóra) egyéb zöldséges nassolni-valókat is készíthetsz, érdemes kipróbálni brokkolival, édesburgonyával, sárgarépával vagy akár zellerrel is.

Így állj neki!

Hozzávalók (4 személyre)

10-12 db krumpli

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

ízlés szerint fokhagymagranulátum

ízlés szerint olívaolaj

ízlés szerint kakukkfű- opcionális

ízlés szerint rozmaring- opcionáli

Válassz ki kisebb, hasonló méretű krumplikat, hogy egyenletesen főjenek meg. Tedd őket egy lábasba, önts rájuk vizet, és főzd őket addig, amíg könnyen átszúrhatók egy villával (kb. 15-20 perc)

Miután leszűrted a krumplit, tedd őket egy sütőpapírral borított tepsire. Használj egy kanalat, üvegtalpat vagy akár egy burgonyanyomót a krumplidarabok enyhe nyomásához, hogy laposabbak legyenek. Ne aggódj, ha nem lesznek tökéletesen egyenletesek – a rusztikus megjelenés csak növeli az élményt!

Locsold meg az összetört krumplikat egy kevés olívaolajjal, és ízlés szerint sózd, borsozd. Adj hozzá bármilyen fűszert, amit szeretsz – a fokhagyma, rozmaring vagy paprika remek választások. Tedd a tepsit előmelegített sütőbe (200°C) és süsd 20-25 percig, amíg szépen megpirulnak. Amikor a szélek aranybarna és ropogósak, vedd ki a sütőből, és tálald azonnal. Remekül illik mellé friss fűszernövény, reszelt sajt vagy egy kis tejföl is.

5+1 tipp arra, milyen öntettel tálaljuk

Tálalhatod köretként egy egyszerű sült hús mellé, vagy akár önálló ételként, esetleg egy finom mártogatós társaságában. Íme, néhány egyszerű ötlet ahhoz, milyen mártással tálaljuk:

1. Fokhagymás tejfölös öntet

Keverj össze tejfölt apróra vágott fokhagymával, egy kis citromlével, sóval, borssal és friss petrezselyemmel vagy snidlinggel.

2. Joghurtos-citromos szósz

Egy könnyedebb, friss öntethez keverj össze görög joghurtot citromlével, egy kis olívaolajjal, aprított kaporral, sóval és borssal.

3. Pikáns sajtszósz

Olvassz össze cheddar sajtot egy kis tejjel és vajjal, majd adj hozzá cayenne borsot vagy füstölt paprikát az extra pikáns íz érdekében.

4. Chimichurri

Ez az argentin petrezselyem alapú szósz remekül illik a ropogós burgonyához. Apróra vágott petrezselyem, oregánó, fokhagyma, vörösborecet és olívaolaj keveréke igazán friss ízt ad a burgonyának.

5. Avokádós krém

Törj össze egy érett avokádót, és keverd össze citromlével, fokhagymával, korianderrel és sóval. Krémes és frissítő párosítás lesz a burgonyával.

5+1. Pikáns majonéz

Egy házi készítésű majonéz alapú szószba keverj egy kis csípős paprikakrémet vagy Tabascót, hogy izgalmasabbá tedd a burgonyát.

Végezetül egy kis videós segítség:

Smashed Garlic-Parmesan Potatoes1.5 lbs baby potatoes 2 Tbs avocado or neutral oil 3 tbs butter, softened 1 tsp garlic salt 3 garlic cloves, pressed 1/3 cup Parmesan cheese, freshly grated Garnish: Freshly chopped parsley Freshly grated Parmesan cheese Sour cream Dipping Sauce: 3/4 cup sour cream 1/4 cup heavy cream 1-2 Tbs pickle juice (or lemon juice) 1 scallion, chopped 1 Tbs fresh parsley, chopped 1 Tbs fresh dill, chopped (or 1 tsp dry dill) 1/2 tsp salt 1/4 tsp black pepper 1. Wash potatoes, place into pot, fill with cold water with 1 inch of water being above the potatoes. Bring to a boil, salt the water with a generous amount of salt. Boil until fork tender. Drain potatoes. 2. Preheat the oven to 425°F. Place potatoes on a baking sheet that's covered with parchment paper or foil. Allow the potatoes to rest 5 mins then pour 2 Tbs oil over the potatoes and coat each potato with the oil by rubbing with hands. 3. Next, to "smash" the potatoes, press down on each potato with the bottom of a mug or glass cup. 4. Now make the garlic Parmesan butter by combining softened butter, 1/3 cup Parmesan cheese, pressed garlic, and 1 tsp garlic salt. Mix together then evenly distribute the butter by placing a small amount of butter on each smashed potato. Spread the butter on top of each potato and place the baking sheet into the oven to bake for 35-45 minutes or until potatoes are crispy at the top. 5. Meanwhile, make the sour cream dipping sauce. In a bowl combine sour cream, heavy whipping cream, pickle juice, freshly chopped parsley, freshly chopped dill, chopped scallion, 1/2 tsp salt and 1/4 tsp black pepper. Mix together. If the dipping sauce is too thick, add more pickle juice to reach the desired consistency. Refrigerate while you wait for the potatoes. 6. Once the potatoes are done, removed from the oven and garnish with extra grated Parmesan cheese and chopped parsley. 7. Place smashed potatoes on a serving platter and immediately serve with the sour cream dipping sauce. Enjoy!

Címlapkép: Getty Images