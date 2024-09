Süssd újra dédanyáink szüreti receptjét: az omlós szilvás kukoricamálé titka - lépésről lépésre

Régi időkben, amikor közelgett a várva várt szüret, a göcseji és őrségi háziasszonyok előszeretettel sütöttek nemcsak rétest vagy buktát, hanem szilvás kukoricamálét is. De mi is az a málé, miben más, mint a prósza vagy a dödölle? Filléres étel, az biztos, és mivel gluténmentes, hagyományosan kefirrel és kevés cukorral készül, rendkívül egészséges vendégváró fogás is. Nézzük hát!

Pár évtizeddel ezelőtt a magyar vidéken a szüret még igazi népünnepélynek számított, amikor jóformán megállt az idő: aki élt és mozgott, az a szőlőhegyeken dolgozott, és persze munka közben is jókat evett és ivott. A szüretelőknek reggelire hagyományosan lila hagymát, szalonnát és sonkát kínáltak házi kenyérrel, a gyerekeknek friss diós és mákos kalácsot, esetleg lekváros buktát sütöttek. Ebédre pedig pincepörkölt és rétes volt a klasszikus magyaros menü, vacsorára pedig bográcsgulyás készült. Dédszüleink idejében – az Őrségben és Göcsejben – előszeretettel sütöttek – kemencében- a szilvás kukoricamálét is, hiszen minden valamirevaló ház kertjében ott állt egy-két szilvafa, aminek gyümölcse a szőlővel szinte egy időben, a szüret időszakában érett be. (Apropó, olvastátok már a HelloVidék idei szila-körképét? Ha nem, IDE kattintsatok!)

De mi is az a málé?

A „málé” kifejezés ma már ritkábban használatos, de történelmileg a régi magyar konyha és a szegénység szimbóluma is lett. Maga a kifejezés egyébként az oszmán- török „mahl” (por) szóból származik, ami a gabonaőrlemény jelentését takarja. Egyes vidékeken a kukoricát is a régi málé (dara) néven emlegették, mivel azt is főként daraként használták. Más nyelvekben hasonló hangzású nevek is léteznek, például olaszul és románul „mai” (kukorica), ami a „mállik” szavunk eredetének is tekinthető.

Lássuk akkor, miben más a málé, mint a prósza vagy a dödölle?

A málé általában kukoricalisztből készül, és gluténmentes. Hagyományosan egyszerű, tápláló étel, amelyet gyakran szilvával vagy más gyümölcsökkel ízesítenek. Főzése során a kukoricalisztet vízben vagy tejben főzik, majd a masszát formába öntik, és hagyják kihűlni. A málé sűrű, morzsolódó állagú, és lehet édes vagy sós, attól függően, hogy milyen hozzávalókat adunk hozzá.

általában kukoricalisztből készül, és gluténmentes. Hagyományosan egyszerű, tápláló étel, amelyet gyakran szilvával vagy más gyümölcsökkel ízesítenek. Főzése során a kukoricalisztet vízben vagy tejben főzik, majd a masszát formába öntik, és hagyják kihűlni. A málé sűrű, morzsolódó állagú, és lehet édes vagy sós, attól függően, hogy milyen hozzávalókat adunk hozzá. A prósza szintén búza- vagy kukoricalisztből készül, de a különbség a készítési módban rejlik. A prószát általában sütőben vagy serpenyőben sütik, és az eredmény egy lapos, sült tészta. A prósza lehet édes, például szilvával vagy cukorral, de lehet sós is, például sajttal vagy tejföllel. Az állaga sűrűbb és rusztikusabb, mint a máléé. Előszeretettel kevernek bele reszelt krumplit is - így készül például az isteni finom göcseji krumpliprósza is - Receptért kattintsatok IDE!

szintén búza- vagy kukoricalisztből készül, de a különbség a készítési módban rejlik. A prószát általában sütőben vagy serpenyőben sütik, és az eredmény egy lapos, sült tészta. A prósza lehet édes, például szilvával vagy cukorral, de lehet sós is, például sajttal vagy tejföllel. Az állaga sűrűbb és rusztikusabb, mint a máléé. Előszeretettel kevernek bele reszelt krumplit is - így készül például az isteni finom göcseji krumpliprósza is - Receptért kattintsatok IDE! A dödölle alapját általában krumplis - búzalisztes tészta adja, amelyet forró vízben főznek, majd tepsiben vagy serpenyőben sütnek. A dödölle íze és állaga is eltér a málé és prósza ételétől. Ez az étel sűrű, pépes, és gyakran fűszerekkel és sült hagymával ízesítik. A dödölle általában sós, és gyakran köretként szolgál. Hozunk egy hagyományos dödöllés receptet is, amit IDE kattintva magad is elkészíthetsz!

Visszatérve a kukoricamáléhoz, ezt a hagyományos dunántúli ételt Erdélyben is ismerik, amit (ahogy láttuk, tévesen) lepénynek vagy prószának is hívnak – ősz elején arrafelé is szilvával ízesítettek. Később baracklekvárral vagy csipkebogyólekvárral is készítették. Szerte Zalában viszont szigorúan kukoricalisztből sütötték, de az Őrségben búzalisztből is kikeverik a tésztáját.

Ha már a málénál tartunk, miért érdemes kukoricalisztet használni?

A hagyományos búzaliszttel ellentétben a kukoricaliszt gluténmentes, így ideális választás a gluténérzékenyek számára. Kalóriatartalma és szénhidráttartalma is alacsonyabb, mint a búzaliszté, ezért cukorbetegek és diétázók számára is ajánlott. A kukoricaliszt nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést, így elkerülhetjük a vércukorszint gyors csökkenésével járó farkaséhséget, ami hozzájárulhat a kiegyensúlyozott étrendhez.

A kukoricaliszt segíti a szervezet természetes tisztulási folyamatait, támogatja a máj működését, és magas koleszterinszint mellett is fogyasztható. Emellett jelentős fehérje- és aminosav-tartalommal rendelkezik, valamint gazdag E- és B-vitaminokban. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat agyunk egészségéhez és szellemi frissességünkhöz.

Más gabonalisztekhez képest ráadásul az ára sem megfizethetetlen (rizslisztet lassan nem kapsz ezer forint alatt), a kukoricaliszt kilója online piactéren 380 – 580 FT körül mozog.

Így süss hagyományos, göcseji szilvás kukoricamálét!

Íme, nagyanyám megunhatatlan receptje, amit kicsit magunk is átalakítottunk - búzadara helyett rizslisztet használunk.

A hozzávalók:

1 kg szilva (magozott)

20 dkg kukoricaliszt

10 dkg búzadara vagy riszliszt

2 db tojás

1 dl olaj

1 teáskanál só

2 ek cukor

1 csomag vaníliás cukor

450 g kefir vagy aludttej

1 tk szódabikarbóna

ízlés szerint fahéj

A kukoricalisztet, sót, cukrot, sütőport, fahéjat, a tojást, az étolajat és a kefirt vagy aludttejet robotgéppel összekeverjük. Hagyjuk állni legalább egy órán át, hogy a kukoricadara megdagadjon. Ha riszliszttel – vagy sima búzaliszttel csináljuk, nem kell várni. A híg tésztát egy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, majd a kimagozott – fahéjas cukorban megforgatott – szilvákat a tészta tetejére tesszük. Ha belemerül a szilva a híg tésztába annál jobb! 180-200 fokon, légkeveréssel sütjük 20-25 percig. Ha barnulni kezd, villával ellenőrizzük. Ha közepe is megsült, a tetejét porcukorral meghintjük, majd tálaljuk.

Végezetül a málé elkészítéséhez egy kis vizuális segítséget is hozunk:

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)