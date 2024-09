Letarolta a netet ez az új őrület: te kipróbáltad már a savanyított krumplit?

Mindig vannak leleményes szakácsok, akik kísérleteznek a különböző alapanyagokkal. Most, hogy az ősz megérkezett, előkerülnek a kompótok, befőttek, savanyúságok receptjei is. A napokban több helyen is feltűnt a savanyított burgonya receptje, ennek jártunk most utána. Te próbáltál már burgonyát savanyítani? Ha nem, akkor itt az ideje, hogy kipróbáld, hiszen különleges ízét mindenképp érdemes egyszer megízlelni.

Van néhány kérdés, ami biztosan felmerült a savanyított krumpli kapcsán Milyen krumplihoz lenne jó? Bármilyen burgonya; a nagyobbakat szeleteljük, a kisebbek egészben maradhatnak.

Mibe pácolnád be? Bármilyen pácoló sólé, amelyet általában használsz.

Mennyi idő, mire fogyasztható lesz? Egy-két hét. Burgonya savanyítás lépésről-lépésre Miután megjött a kellő lelkesedés a feladathoz, érdemes kipróbálni a krumpli savanyítást. Fontos leszögezni, hogy amire mindig figyeljünk oda, az az, hogy soha ne savanyítsunk nyers burgonyát! Körülbelül tíz percig forraljunk egy kiló apró burgonyát (szigorúan csak rövid ideig, hiszen nem akarod, hogy pépes legyen). Ezután összeállítunk egy nagyon egyszerű almaecetes pácot, amihez almaecet, fokhagyma és só kell. Majd ezeket összekeverjük. A kész főtt burgonyákat üvegekbe tesszük, mint bármilyen más savanyúság esetén. Majd a kikevert pácot a burgonyákra öntjük. Ezután 1-2 hét szükséges, hogy beérjenek az ízek. A savanyított burgonya jól passzol lazachoz, de akár salátához, illetve más húshoz tálalva is. Címlapkép: Getty Images