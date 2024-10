Már sütije is van a Balatonnak: pofont adna a szezonalitásnak + Képek

Jeki Gabriella 2024.10.02. 14:04 Megosztom

Stílusosan a magyar tengernél mutatták be a Balaton sütijét, ami egyre több tó körüli cukrászdában elérhető, de már országosan is kezdik megismerni. A sütemény külső megjelenésében idézi a Balatont, ízvilágában is a helyi alapanyagokat népszerűsíti: az otelló szőlőt, a málnát, a szedret és a mandulát. A Balaton sütijét népszerűsítő rendezvényre mi is meghívást kaptunk, ahol többek között olyan kérdésekre is választ kerestünk, mint hogy mennyire megvalósítható ma a négyévszakos nyitvatartás egy cukrászda-kávézó esetében, vagy hogy van-e lélektani határa egy sütemény árának hazánk egyik leglátogatottabb turisztikai régiójában.

A Balatonnak már van saját fagylaltja, kávéja, ginje, bora, sajtja és sok-sok kézműves terméke. Tortája, süteménye azonban eddig még csak az országnak volt, így stílusosan hiánypótló a most debütált Balaton sütije kezdeményezés. A desszert küllemében is a magyar tengert idézi: a kék vizet, a szelet, a hullámokat és a vitorlásokat. Elkészítése pedig igazi kihívást jelentett. Amikor a Balaton süteményét készítettem, azzal nem csupán egy desszertet akartam alkotni, hanem egy élményt adni azoknak, akik megkóstolják. Ez a desszert visszaidézi a gyerekkorom legszebb pillanatait, amikor a nagyszüleimnél jártam és a friss szőlő ízét éreztem a számban. Ezt az emléket is szerettem volna megosztani másokkal. A sütemény összetevői között ott a málna és a szeder, amelyek a Balaton-vidék ízvilágát tükrözik, de megosztani az volt a legfontosabb, hogy a desszert megjelenése is a tavat idézze. A tetejére kék tükörplazúr került, mintha a Balaton nyugodt víztükre lenne. A borítása világoskék bársonyfúvás, ami a balatoni szelet idézi, miközben a víz mélységeinek különböző árnyalatait hivatott megmutatni – mondta a vonyarcvashegyi bemutató eseményen Farkas Bernadett, a Segreto Cukrászat főcukrásza, aki hosszú ideig kísérletezett a recepttel. Ahogy azt elárulta, minden összetevőt ő maga állított elő, semmi kész vagy félkész alapanyagot nem használt fel a desszerthez. És az eredmény? Egy különleges sütemény, amit folyamatosan finomított és alakított, hogy még jobbá és egyedibbé tegye. A Balaton sütijének minden egyes szelete egy-egy darabja annak az örökségnek, amelyet a Balaton jelent számomra, számunkra. A recept természetesen szigorúan titkos, amit nem adunk ki, és még a legkisebb részlet is hozzájárul a végeredményhez. Ez számomra nem csak egy desszert, hanem egy óriási elismerés is. A következő lépés a sütemény tortaváltozata, aminek a formája egyelőre még képlékeny és folyamatosan dolgozunk rajta, hogy tökéletes legyen. Ahogy a süteménynél, úgy itt is kizárólag minőségi alapanyagokat használunk majd – emelte ki Farkas Bernadett, hozzátéve, hogy a desszert végül harmonikus ízvilágot kapott, ami megfelel a mai kor követelményeinek, miközben megjelenésében a modern, nemzetközi cukrászatot képviseli. A legautentikusabb persze a tó partján megkóstolni a süteményt, ahol már megszoktuk, hogy „fagylalt nagyhatalomként” tekintünk a Balaton környékére, ahol rengeteg díjat és érmet szereztek a fagyikészítők az elmúlt években hazai és nemzetközi versenyeken. Most mondhatni, sütemény fronton is igyekeznek erősíteni. Úgy gondolom, hogy a Balaton süteménye egy jelentős szakmai mérföldkövet jelent, ami nemcsak a magyar cukrászipart, de a balatoni régiót is erősíti. Ezzel a kezdeményezéssel sikerült elérnünk, hogy a helyi alapanyagok, mint a málna, mogyoró és mandula is főszerepet kapjanak. Ezek mind a környék adottságait tükrözik és hozzájárulnak az abszolút ízértékek megteremtéséhez. Kiemelten fontos számunkra, hogy egészséges és minőségi alapanyagokat használjunk, és ez a projekt kiválóan példázza, hogyan lehet a természetes összetevőkkel a legmagasabb szinten dolgozni – hangsúlyozta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke, akit kifaggattunk a Balaton körül kapható sütemények jelenlegi áráról is, ami bizonyos esetekben akár a „csillagászati összegeket” is elérheti. A szakember a sütemények árával kapcsolatban megjegyezte, hogy ma is vannak lélektani határok. Korábban ezt az ezer forint jelentette, és a cukrászok, vállalkozók nem merték átlépni ezt a küszöböt, ám az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a prémium termékek esetében akár a háromezer forint körüli árat is elfogadják a vásárlók. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyártói oldal költségei, az alapanyagok beszerzése és a munkabérek nagymértékben meghatározzák az árakat. Az azonban tény, hogy ugyanazt a süteményt egy étteremben gyakran kétszer annyiért kínálják, mint egy cukrászdában, ami egyre nagyobb kihívást jelent az iparág számára. Megpróbáljuk követni a nemzetközi trendeket, bár ezek beépítése a hazai kínálatba nem mindig egyszerű. A Balaton süteménye és a hasonló projektek ugyanakkor segítenek abban, hogy megmutassuk azt, hogy a magyar cukrászat nemzetközi szinten is versenyképes tud lenni. Az ilyen kezdeményezések elősegítik a szakmai továbbfejlődést és új lehetőségeket teremtenek a cukrászok számára – mutatott rá Erdélyi Balázs, aki a kézműves technológia és a minél magasabb minőségű termékek előállítása mellett kardoskodik. A Balaton süteménye vélhetően egy újabb versenysorozatot indít el, hiszen az ilyen kezdeményezések mindig felkeltik a szakma érdeklődését. Az első év a szakemberek szerint várhatóan nehezebb lesz, de utána egyre több jelentkezőre számítanak, akik szívesen csatlakoznak majd ehhez a kihíváshoz. Úgy vélik, ez a sütemény a négyévszakos Balaton egyik fontos alapkelléke lehet majd, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a tó környéki gasztronómia még inkább vonzó célponttá váljon az év minden szakában. Ez utóbbi elképzelést erősítette Karádi Szabolcs, a Segreto Cukrászat tulajdonosa is, akinek a saját tapasztalatai azt mutatják, hogy ősszel és télen is „meg lehet fogni” a törzsvendégeket, akik szívesen látogatnak el a Balatonhoz egy-egy kávéra vagy süteményre. Szerinte a titok egy dologban rejlik: mindig nyitva kell tartani és szezonális alapanyagokat használni. Az egész éves nyitvatartással eők már elérték, hogy télen adják el a legtöbb desszertet a partnerüzleteikben. A Balaton sütije kezdeményezés a VisitBalaton365 és a Magyar Cukrász Ipartestület kampányának a része, ami ezer indokot sorol fel az őszi Balaton mellett. 