Erről sokan nem is tudnak: az egészséged bánhatja, ha így eszed a salátát

Sokan fogyasztunk salátákat köretnek, viszont gyakran tapasztaljuk azt is, hogy egy-egy csomag saláta bizony nyálkássá válhat, akár már másnapra is. A nyálkás zöldek látványa két opcióhoz vezet: komposztáljuk az egész salátát, és keresünk valami más ennivalót, vagy kiválogatjuk a leveleket, és elkülönítjük a jót a rossztól. Aki nem akar pazarolni, az inkább az utóbbi mellett dönt. De mennyire biztonságos ez a megoldás? Ennek jártunk utána.

Miért lesz nyálkás a saláta?

Az Eating Well cikke szerint két oka van annak, hogy a zöldek nyálkásodnak. Az egyik a növények "életkora", hiszen idővel minden növény bomlásnak indul. De a baktériumok is szerepet játszanak, amiket a növekedés vagy a feldolgozás során felszednek ezek a leveles zöldek. Bekerülnek a növénybe és elkezdenek szaporodni, növekedni, és megváltoztatni magának a növénynek a szerkezetét.

Biztonságos a saláta fogyasztása, miután kiválogatta a nyálkás darabokat?

Bármennyire is durva a nyálkás zöldek, a jó hír az, hogy az öregedés és a romlást okozó baktériumok által okozott károk nem valószínű, hogy megbetegítenek, ha kiválogatod a nyálkás darabkákat – sőt, még akkor sem, ha véletlenül megeszel egy nyálkás darabot.

Ahogy a lap írja, nem láttak még olyan tanulmányt, amely összefüggést mutatott volna a nyálkás zöldségek fogyasztása és a betegségek között. De hozzáteszik, vannak olyan emberek, akik nagyon érzékenyek a romlott étel elfogyasztására, így számukra ez a módszer nem ajánlott.

A rossz hír?

Amint az ételt rontó baktériumok elkezdenek szaporodni, ha vannak kórokozó baktériumok (más néven olyan baktériumok, amelyek megbetegíthetnek már minket is) a zöldségeken, valószínűleg ezek a rosszfiúk is elszaporodnak.

A leveles zöldjeinkben rengeteg baktérium található – a termesztési módjuk, a talaj, a levegő, a mezőkön átsétáló állatok miatt. Ezen baktériumok között lehetnek olyan típusok is, amelyek súlyos élelmiszer-eredetű betegségeket okozhatnak, beleértve a Salmonella-t , Listeria-t és az E. coli patogén törzseit is.

Ami még aggodalomra adhat okot, az az, hogy a leveles zöldségek vezették a Consumer Reports azon élelmiszerek listáját, amelyek a visszahívásokhoz és járványkitörésekhez kapcsolódnak 2017 és 2022 között.

Mire figyeljünk?

Sajnálatos hír, hogy a zöldek mosása nem sokat segít a baktériumok eltávolításában. Az öblítés általában csak a szennyeződést távolítja el, a homokot és az összes többit ilyen szennyeződést, mást nem. A baktériumok nagyon-nagyon jól tapadnak a levelekhez, ehhez nem elég a mosás. A baktériumok bejuthatnak a kis repedésekbe és hasadékok közé – ha mikroszkóposan megnézzük a levelet, látni fogjuk ezeket a mélyedéseket és árkokat - és a baktériumok bejutnak oda, így a mosás hatástalan velük szemben.

Ha nagyon aggódunk a leveles zöldségek által okozott élelmiszer-eredetű betegségek miatt, a szakemberek azt javasolják, hogy blansírozzuk vagy süssük meg őket, hogy elpusztítsuk a baktériumokat. Ez leginkább működik az olyan szívós zöldségeknél, mint a spenót, a kelkáposzta és a escarole, mint a zsenge salátáknál.

Hogyan tartsuk frissebben, hosszabb ideig a saláta zöldjét

Annak érdekében, hogy a zöld salátát a lehető legtovább frissen tartsuk, kezd azzal, hogy a boltból hazafelé tartva is megpróbálod hűvös helyre tenni a salátát, nem napos helyen szállítod. Otthon tárolás előtt bontsuk ki a salátát és vegyük ki a roncsolt, vagy nem szép darabokat. Ezután tegyük át a zöldeket egy papírtörlővel bélelt légmentesen záródó edénybe, és tegyük be a hűtőbe. Tartsuk távol a zöldségeket az etiléngázt termelő gyümölcsöktől is, mint például a körte, az alma és az avokádó!

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)