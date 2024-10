Így készíts otthon „Mekis” forró almás táskát: itt a titkos recept, amitől igazán roppanós lesz + Videó

Vannak olyan finomságok, amelyek valamiért ikonikussá válnak, és ha megpróbáljuk őket otthon elkészíteni, nem mindig kapjuk ugyanazt az ízélményt. A jó hír az, hogy a „Mekis” forró almástáska kivétel lesz, simán magunk is otthon megsüthetjük, ráadásul nem is nagy kihívás! Ennek a gyorséttermi finomságnak az elkészítése tényleg sokkal egyszerűbb, mind sem gondolnád!

A Mekiben kapható almás forró táska igazi klasszikus desszert, amit sokan a ropogós tésztája és az édes, meleg almaszósz tölteléke miatt sokan - köztük mi is - imádnak. Ha te is szereted, de otthon is jó lenne elkészíteni, van egy remek hírünk: a házi változat nemcsak finom, adalékanyag- és tartósítószer-mentes, de meglepően egyszerű is! Ráadásul, ha magad készíted, variálhatod a tölteléket és a tésztát is a saját ízlésed szerint.

Még egy jó tanács, mielőtt nekiállsz: keményítő helyett használhatsz vaníliapudingot, is ugyanúgy összerántja, csak érezni benne a vaníliát is.

Hozzávalók (6-8 darabhoz):

A tésztához:

1 csomag bolti leveles tészta (kb. 500 g)

1 tojás a kenéshez

Az almás töltelékhez:

4-5 közepes alma (lehetőleg édes-savanykás, pl. Jonagold vagy Golden)

2 evőkanál barna cukor (vagy ízlés szerint több)

1 evőkanál kristálycukor

1 teáskanál fahéj

1 teáskanál citromlé

1 evőkanál vaj

1 evőkanál kukoricakeményítő (a töltelék sűrítéséhez)

2-3 evőkanál víz

A sütéshez:

Olaj (ha bő olajban sütjük), vagy sütőpapír (ha sütőben készítjük)

1. lépés: az almás töltelék elkészítése

Első lépésként hámozd meg és kockázd fel az almákat apróra. Egy közepes méretű serpenyőben olvaszd fel a vajat, majd add hozzá az almákat. Szórd meg a barna és kristálycukorral, majd hintsd meg fahéjjal. Adj hozzá egy kis citromlevet, hogy ne barnuljanak meg túl gyorsan, és kevergesd néhány percig közepes lángon. Amikor az alma kezd megpuhulni, add hozzá a kukoricakeményítőt, amelyet előzőleg egy kevés vízben elkevertél. Ez sűríti be a tölteléket, hogy ne folyjon ki a táskákból sütés közben. Főzd tovább néhány percig, amíg a töltelék krémes, sűrű állagot nem kap. Ha elkészült, tedd félre hűlni.

2. lépés: a táska összeállítása

A leveles tésztát enyhén lisztezett felületen nyújtsd ki vékonyra (ha még nem előnyújtott), majd vágd téglalap alakú darabokra, körülbelül 10x15 cm-esre. Az előkészített almás tölteléket kanalazd a téglalapok közepére úgy, hogy a széleket üresen hagyod. Hajtsd össze a téglalapokat táskává, majd egy villa segítségével nyomkodd le a széleket, hogy ne nyíljanak szét a sütés közben. Kenj meg mindegyik táskát felvert tojással, hogy szép aranybarna színt kapjanak.

3.lépés: maga a sütés

Bő olajban sütve: Ha a klasszikus Mekis ízvilágra vágysz, bő olajban érdemes kisütni a táskákat. Hevíts fel egy edényben bő olajat (kb. 180°C-ra), és süsd a táskákat néhány percig, amíg aranybarnák nem lesznek. Miután megsültek, papírtörlőre szedd ki őket, hogy az olaj lecsöpöghessen.

Ha a klasszikus Mekis ízvilágra vágysz, bő olajban érdemes kisütni a táskákat. Hevíts fel egy edényben bő olajat (kb. 180°C-ra), és süsd a táskákat néhány percig, amíg aranybarnák nem lesznek. Miután megsültek, papírtörlőre szedd ki őket, hogy az olaj lecsöpöghessen. Sütőben sütve: Ha kicsit könnyedebb változatra vágysz, süsd a táskákat sütőben. Helyezd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire, és előmelegített sütőben 200°C-on süsd 15-20 percig, amíg aranybarnára nem pirulnak.

Amint kihűltek annyira, hogy kézbe tudod venni, már fogyaszthatod is! Tálalhatod őket önmagukban, vagy akár egy kis vaníliafagyival, amitől igazán különleges desszert válik belőlük.

Extra tipp!

Ha szeretnél kicsit újítani, próbálj meg különböző töltelékeket is készíteni: például körtével, fahéjas dióval, vagy akár egy kis bogyós gyümölcsös verziót is kipróbálhatsz. A leveles tészta sokféleképpen variálható, így mindig új ízekkel lepheted meg magad és a családod!

Címlapkép: Getty Images