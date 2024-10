Indul az őszi vámpírszezon: különleges, ünnepi lakomát szolgáltak fel egy balatoni fesztiválon

A finomságokat csak sötétedés után fogyaszthatták el azok a vendégek, akik a Badacsonyi Füge Fesztre látogattak - alkonyat után azonban nagyon sokan akarták megkóstolni azokat az ételeket, amelyekkel a hamarosan kezdődő vámpírszezonra hívták fel a figyelmet.

A badacsonyi Füge Fesztre péntektől vasárnapig mintegy ötezer turistát vártak, itt elsősorban őszi, fügével készített ételeket kóstolhattak a vendégek. Több koncertet és főzős kurzust is szerveztek a fesztiválra – közölte Vincze Péter, az esemény szervezője.

A rendezvényen a gyerekekre is gondoltak, ezért elkészítette a Rolling Chef csapata Füred Kapitány, a balatoni mesehős menüjét is, amelynek alapanyagai az átlagnál jobban tükrözték a kisebbek ízvilágát, közölte Varga László, a Balatoni Kör tagja. Ezt a menüt csak azok a családok kóstolhatnak meg, amelyek tagjai tudták, hogy ki az a Lugosi Béla és miért kapott viaszfigurát Budapesten a Madame Tussaud panoptikumban. A menü további érdekessége, hogy csak sötétedés után szolgálták fel, ezzel is utalva a hamarosan kezdődő „vámpírszezonra”.

Milyen bort igyuk a vámpírszezon idején?

Vincze Péter, a Füge feszt szervezője elmondta azt is, hogy a legtöbb kitelepülő étterem fügét is felhasznált alapanyagként az ételekhez. Szerinte az ilyen gyümölccsel készülő finomságokhoz leginkább olaszrizling dukál, amely a Zalai Borvidéken, akárcsak a Balaton Borrégió egészén, kiválóan érzi magát. Üde, friss aromák, ugyanakkor hosszan a szájban maradó kellemes utóíz az, amit elvárhatunk ettől a fajtától, ugyanakkor azoknak, akik e fesztivál után is szeretnének a Balatonra jönni egy jelmezes Halloween eseményre, azt javasolja, hogy kóstolják meg azokat a vörösborokat is, amelyek ugyan nem túl jellemzőek erre a borrégióra, de ízviláguk miatt már sok turista kíváncsi rájuk.

