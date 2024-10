Felejtsd el a kávét, válaszd ezt a teát: mutatjuk, miért!

A Yerba mate, más néven paraguayi tea, vagy csak Mate, a kávé egyik leghíresebb természetes alternatívája, a dél-amerikai kultúra egyik sarokköve. A bennszülött dél-amerikaiak számára ez az ital hagyományosan jóval több, mint pusztán koffeinfokozó, mivel a yerba mate egyben szimbolizálja az őslakos népek és erdei környezetük közötti mély kapcsolatot is. A tea, nemcsak, hogy óriási hagyományokkal rendelkezik, hanem számos pozitív hatása van a szervezetünkre.

Mi az a Yerba Mate?

A Yerba mate egy Dél-Amerikában honos örökzöld fa, ami természetesen megtalálható Brazíliában, Argentínában és Paraguayban. A helyi őslakosok már jó ideje fogyasztják, és már régóta használják, ami nem is csoda, hiszen hihetetlen energizáló hatása van, és még az éhségérzetet és a stresszt is csökkenti.

Éppen ezért nem csoda, hogy az őslakos dél-amerikaiak évezredek óta kortyolgatják, az ital még mindig az egyik legfontosabb kulturális jelképük, ahol a napszaktól függően melegen és hidegen egyaránt fogyasztják.

A mate mára már meghódította az egész világot, ami nem is csoda, hiszen a nyugati társadalom hamar felfigyelt azokra a jó tulajdonságokra, amivel ez az ital kitűnik a többitől. A tea manapság számos élelmiszerboltban megtalálható már Amerika-szerte, Európában, és Magyarországon is. Igaz nem olcsó, az általunk megnézett webshopba a legolcsóbb vágott tealevél jelenleg 1120 Ft, a legdrágább 4 ezer forint körül mozog.

Számos előnye van

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának (USDA) statisztikái szerint egy csésze mate 4 százalék cinket, 11 százalék magnéziumot, 13 százalék C-vitamint tartalmaz. A levél ásványi anyagokban is gazdag, mint pl. a vas és a kalcium, amelyek nem igazán képezik le mindig az étrendünk részét. A növényi vegyületek még polifenolokat, szaponinokat és alkaloidokat tartalmaznak.

Ezek azok a tápanyagok, amelyek számos pozitív élettani hatással járulnak hozzá szervezetünk egészségéhez.

Immunrendszer

A matéban található C-vitamin, cink és növényi vegyületek nagymértékben elősegítheti az immunrendszer fokozott ellenálló képességét. A C-vitamin serkenti a fehérvérsejteket, valamint antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, akárcsak a cink, amely szintén fontos szerepet játszik az immunsejtek termelésében és működésében.

A yerba mate-ben található gyulladáscsökkentő növényi vegyületek pedig védelmet nyújtanak a stressz ellen, és csökkentik a bizonyos rákos megbetegedések kockázatát.

Csontok

A teában lévő magnéziumnak és kalciumnak köszönhetően a csontok egészségére is jótékony hatással bír az ital kortyolgatása. Ez többnyire annak köszönhető, hogy ezek az ásványi anyagok fontos szerepet játszanak a csontsejtek növekedésében, helyreállításában. Egy 2012-es kutatás megállapította, hogy azoknak a nőknek, akik rendszeresen fogyasztották ezt az italt, nagyobb volt a nyak és a gerinc csontsűrűsége, mint azoknak, akik nem.

Szív

A gyulladásgátló vegyületek segítenek csökkenteni a koleszterinszintet és a magas vérnyomás esélyét. Ezt támasztják alá azok kutatás, ami a Journal of Functional Foods folyóiratban jelent meg 2016-os, vagy az Annals of Agricultural and Environmental Medicine című folyóiratban megjelent 2020-as tanulmány is.

Fizikai teljesítmény

A Yerba mate nagyban hozzájárul a jobb fizikai teljesítmény eléréséhez is. Egy 2014-es tanulmány azt találta, hogy a tea jócskán javítja a sportteljesítményt és az edzés hatékonyságát.

Így készítsd el

A yerbamate.hu tételesen leírja a tea elkészítésének módját, lássuk lépésről-lépésre!

Töltsd a mate tököt körülbelül ½-ig - ¾-ig yerba matéval. Egyik kezeddel takard le és alaposan rázd össze. Tartsd úgy a mate tököt, hogy a yerba mate az egyik oldalára dőljön, így szabad helyet hagyva a másik oldalon. Önts a szabad helyre egy kis meleg vizet úgy, hogy az ne lepje el teljesen a yerba matét. Hagyd állni 1-2 percet, majd helyezd a mate tökbe a bombillát. Óvatosan önts hozzá forró vizet (max. 80-85°C) úgy, hogy a yerba mate továbbra is az egyik oldalon maradjon. Fogd be a bombilla végét, hogy megelőzd az eltömődését. A mate tea elkészítésének titka a víz hőmérséklete. Nem szabad forrásban lévő vízzel leönteni a yerba matét, mert 100°C-on már elveszíti pozitív tulajdonságainak jó részét és az ízében is nem kívánt jegyek jelennek meg. A matét többször feltöltheted forró vízzel, így egy adagból akár 1 liter kiváló mate tea is készíthető

Forrás: Realsimple.com

Címlapkép: Getty Images