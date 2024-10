Hagyd a drága „mozis” nachost: így készíthetsz szuper ropogós házi chipset fillérekből + Videó

Minek a bolti tortillachipsre költeni, ha drága és egészségtelen?! Otthon is simán süthetünk tortillachipet, ami nemcsak olcsóbb, de finomabb lesz. Minden csak fűszerezés és fantázia kérdése! Mutatjuk, hogyan állj neki!

Rákívántál az esti filmnézős nasizásra, vagy vendégeket vársz, és jól jönne egy kis házi finomság? Messze van a bolt, vagy csak valami olcsóbb és egészségesebb rágcsálnivalót szeretnél? Íme a házi nachos receptje, amit tényleg pofonegyszerű elkészíteni!

Ezért válaszd a házi tortillachipset!

A bolti nachos chips helyett a házi verzió nemcsak olcsóbb, de sokkal egészségesebb is, hiszen így elkerülheted a tartósítószereket és mesterséges ízesítőket. Az otthoni nachos készítésének másik előnye, hogy a fűszerezését is teljes mértékben a saját ízlésed szerint alakíthatod.

A nachos chipshez szükséged lesz:

tortillalapokra

olajra (például napraforgó- vagy olivaolaj)

sóra és ízlés szerint fűszerekre (paprika, fokhagymapor, stb.)

Ha bolti tortillalapokat veszel

A bolti tortillalapok ára 2024 őszén jellemzően 700-900 forint között mozog, a csomagolás méretétől és a márkától függően. A kisebb csomagok (például 6-8 darabos) árai 700 forint között változnak, míg a nagyobb kiszerelések (10-12 darabos) akár 1200-1500 forintba is kerülhetnek. A tortillalapok típusa is befolyásolja az árat: a sima búzalisztből készült tortillák általában olcsóbbak, míg a teljes kiőrlésű vagy ízesített változatok drágábbak lehetnek.

Így állj neki a chips-gyártásnak!

A chips elkészítéséhez a tortillalapokat egyszerűen vágd háromszögekre, majd forró olajban süsd őket aranybarnára. Szárítás után fűszerezd ízlés szerint, és már kész is van a ropogós nassolnivaló!

Sajtszósz készítése

Nem is kérdés, a sajtszósz még ízletesebbé teszi a nachost. A következő hozzávalókra lesz szükséged:

Reszelt sajt (cheddar, mozzarella vagy vegyes)

Tej

Liszt

Fűszerek (só, bors, chilipehely)

A sajtszósz elkészítése gyors és egyszerű: a lisztet és a tejet keverd simára, majd fokozatosan add hozzá a reszelt sajtot. Folyamatosan kevergetve addig melegítsd, amíg a sajt teljesen felolvad, és a szósz sűrűsödni kezd. Fűszerezd ízlés szerint, és tálald melegen a nachos mellé.

A bolti tortilla-lapokat is érdemes elkészíteni otthon

A boltban kapható feldolgozott élelmiszerek, így a chipsek jó részében is rendkívül magas a rejtett cukor- és sótartalom, másik felük meg tele van adalékanyagokkal. Jóval egészségesebb, és mindössze pár száz forintba kerül, ha a bolti tortillalapokat is kiváltod, és otthon, magad készíted el a tésztát is:

Hozzávalók

2 csésze kukoricaliszt

1/2 csésze búzaliszt (a rugalmasság növeléséhez)

2 evőkanál olaj (pl. növényi olaj)

1/2 teáskanál só

1/2 teáskanál szárított oregano (opcionális)

Víz (kb. 1/2 csésze, szükség szerint)

Elkészítési lépések

1. Dohár készítése:

Egy nagy tálban keverd össze a kukoricalisztet és a búzalisztet. Adj hozzá sót és az opcionális fűszereket (pl. oreganót).

Öntsd hozzá az olajat, és keverd el jól.

Fokozatosan adj hozzá vizet, amíg a massza össze nem áll, és puha, de nem ragacsos tésztát kapsz.

2. Tészta formázása:

Oszd a tésztát 2-3 részre, majd formázz belőlük golyókat.

Egy lisztezett felületen lapítsd le a golyókat, majd nyújtsd ki őket vékony, 0,5 cm-es körökre (kb. 10 hüvelyk átmérőjű).

3. Chipek vágása:

A kinyújtott tésztát vágd fel éles késsel vagy pizzavágóval egyenlő háromszögekre, mint a klasszikus nachos.

4. Sütés:

Melegíts olajat egy serpenyőben közepes lángon.

Amikor az olaj forró, óvatosan süsd a nacho chipeket, amíg aranybarnák és ropogósak nem lesznek (kb. 2-3 perc).

Helyezd őket papírtörlőre, hogy a felesleges olajat lecsöpögtesd.

5. Tálalás:

Hűtsd le a nachos chipeket, majd tálald őket sajtszósszal vagy más kedvenc szószaiddal.

Ez a kukoricalisztes nachos recept nemcsak ízletes, hanem egészséges alternatíva is a boltban kapható változatokhoz képest, hiszen így te magad szabályozhatod az összetevőket és a fűszerezést

Íme, egy kis videós segítség, ha elakadnál:

Címlapkép: Getty Images